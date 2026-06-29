रेकॉर्ड्स की बदनामी? गौतम गंभीरच्या कोचिंगमध्ये टीम इंडियाचे 'काळे' विक्रम!

मागील दोन वर्षात भारताच्या संघाने तीन ट्रॅाफी नावावर केल्या आहेत पण त्याचबरोबर अशी काही मालिका गमावल्यादेखील आहेत ज्यामुळे टीम इंडियाच्या नावावर काही निराशाजनक रेकॅार्ड देखील आहेत. भारताचे दिग्गज माजी खेळाडू राहुल द्रविड यांनी भारताच्या संघाला 2024 मध्ये टी20 विश्वचषक जिंकून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. त्यानंतर त्यांनी संघाची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला होता, राहुल द्रविड यांनी प्रशिक्षणपद सोडल्यानंतर बीसीसीआयने गौतम गंभीरची निवड मुख्य कोच म्हणून केली. आता भारताच्या संघाने कोच गंभीरच्या प्रशिक्षण पदाच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाच्या निसाशाजनक कामगिरीसंदर्भात सांगणार आहोत.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये झालेल्या घरच्या कसोटी मालिकेमध्ये विरोधी संघाने भारताला 36 वर्षानंतर मालिकेत पराभूत केले. भारतीय संघाचा गंभीरच्या प्रशिक्षण पद्धात मोठा पराभव होता. यावेळी रोहित शर्मा टीम इंडियाचा कर्णधार होता. त्यानंतर भारताच्या संघाला कसोटी मालिकेमध्ये घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला होता. दक्षिण आफ्रिकेवर भारताच्या संघाने 25 वर्ष दबदबा ठेवला होता त्यानंतर टीम इंडियाचा हा आणखी मोठा पराभव होता. त्याचबरोबर टीम इंडियाला श्रीलंकेविरुद्ध देखील एकदिवसीय मालिकेमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता.
हे ही वाचा
27 वर्षानंतर श्रीलंकेने भारताला एकदिवसीय मालिकेत पराभूत केले होते. बॅार्डर गावस्कर ट्रॅाफीमध्ये भारताच्या संघाला 10 वर्षांनंतर पराभवाचा सामना करावा लागला होता. भारताच्या संघाने मागील वर्षी न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका देखील घरच्या मैदानावर गमावली होती, भारताने घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडच्या संघावर 12 वर्ष दबदबा ठेवला होता पण टीम इंडियासाठी कसोटी मालिकेत पराभव हा मोठा भारतीय संघाचा पराभव होता. त्याचबरोबर भारताच्या संघ एक वर्ष कोणताही एकदिवसीय सामना जिंकला नाही. त्याचबरोबर आयर्लंडविरुद्ध टीम इंडियाचा मोठा पराभव झाला, आयर्लंडच्या संघाने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे, त्याने भारताच्या संघाला पहिल्यांदा मालिकेमध्ये पराभूत केले आहे.
टीम इंडियाच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. भारतीय संघाची आगामी मालिका ही इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे त्यामुळे टीम इंडियाच्या चाहत्यांचे आता संपूर्ण लक्ष हे पाच सामन्याच्या टी20 मालिकेवर असणार आहे. त्याचबरोबर इंग्लंडविरुद्ध भारताचा संघ एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे.
TEAM INDIA UNDER COACH GAUTAM GAMBHIR— Gaurav (@k_gauravs) June 29, 2026
- Won Asia Cup, T20 WC, Champions Trophy
- Lost home Test series vs NZ
- Lost home Test series vs SA
- Lost ODI series vs SL
- Lost BGT after 10 yrs
- Lost T20I series vs Irelandpic.twitter.com/ys1WDvnrn8