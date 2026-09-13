/भारताची विजयी सुरुवात, अफगाणिस्तानला 7 विकेट्सने केले पराभूत! वाचा सामन्याचा अहवाल

IND vs AFG Match : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये दिल्लीतील अरुण जेटली मैदानावर पहिला मालिकेचा टी20 सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. अफगाणिस्तानच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 8 विकेट्स गमावून 156 धावा केल्या होत्या. टीम इंडियासमोर विजयासाठी 157 धावांची गरज होती. भारताच्या संघाने हे लक्ष सहज पार केले आणि 7 विकेट्स विजय नावावर केला आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात संपूर्ण सविस्तर अहवाल देण्यात आला आहे.
भारतीय संघाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर टीम इंडियाने या सामन्यात कमालीची सुरुवात केली होती. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी संघाला दमदार सुरुवात केली आणि सामन्याच्या दुसऱ्याच चेंडूवर टीमने पहिला विकेट नावावर केला. भारतीय गोलंदाजांबद्दल सागायचे झाले तर मागील काही महिन्यांपासून दुखापतीमुळे बाहेर असलेला जसप्रीत बुमराहने संघाला 1 विकेट मिळवून दिला तर अक्सर पटेल आणि वरुन चक्रवर्ती यांनी संघाला प्रत्येकी एक विकेट मिळवून दिली. टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज अर्शदीप सिंग याने संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले. अर्शदीपच्या कामगिरीमुळे संघाला मोठी मदत मिळवून दिली.
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टीम इंडियाची फलंदाजी फार काही चांगली झाली नाही, संजू सॅमसन 10 धावा करुन बाद झाला. पण त्यानंतर इशान किशन आणि अभिषेक शर्मा यांनी कमालीची खेळी खेळली आणि दोघांनी पावर प्लेमध्ये 6 ओव्हमध्ये 82 धावा केल्या आणि सामना एकतर्फी नावावर केला होता. इशान किशन आणि अभिषेक शर्मा या दोघांनी अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांना पूर्णपणे बॅकफुटला टाकले आणि संघाला विजय मिळवून दिला. अभिषेक शर्माने संघासाठी 32 चेंडूमध्ये 82 धावा केल्या, यामध्ये त्याने 7 चौकार आणि 7 षटकार मारले.
इशान किशनने संघासाठी 33 चेंडूमध्ये 42 धावा केल्या, यामध्ये 1 षटकार आणि 5 चौकार मारले. अभिषेक शर्मा बाद झाल्यानंतर टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर फलंदाजीला आला आणि त्याने खेळ संपवला, श्रेयस अय्यरने संघासाठी 5 चेंडूमध्ये 8 धावा केल्या. पुढील सामना हा 15 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे.