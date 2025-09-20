स्मृति मंधानाचा मोठा कारनामा, ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दमदार शतक, विराट कोहलीचा रेकॉर्ड धुळीस मिळाला

IND VS AUS Women : टीम इंडियाचा महिला संघ ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळत आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने प्रथम फलंदाजी करून 412 धावांचा डोंगर उभा केला. त्यानंतर असं वाटत होतं की टीम इंडिया सामन्यात खूप मागे पडली आहे. परंतु टीम इंडियाची स्टार फलंदाज स्मृति मंधानाने (Smriti Mandhana) ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध विस्फोटक फलंदाजी केली आणि तिने भारतासाठी वनडे फॉरमॅटमध्ये सर्वात वेगवान शतक ठोकण्याचा रेकॉर्ड मोडला. तिनं फक्त 50 बॉलमध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध शतक पूर्ण केलं.
स्मृती मंधानाने पुरुष आणि महिला दोघांमध्ये भारतासाठी वनडेत सर्वात जलद शतक करण्याचा विक्रम मोडला. मंधानाने फक्त 50 चेंडूत तिचे शतक पूर्ण केले. स्मृतीने 200 पेक्षा अधिक स्ट्राईक रेटने धावा केल्या आणि संघासाठी 125 धावा करून ती बाद झाली. स्मृतिने ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांना असं धुतलं जसं क्लब क्रिकेटचे गोलंदाज तिला बॉलिंग करत आहेत. वनडेतील सर्वात वेगवान शतक ठोकून स्मृतीने विराटचा रेकॉर्ड मोडला. यापूर्वी विराट कोहलीने 2013 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 52 बॉलमध्ये शतक ठोकले होते.
50 - स्मृति मंधाना विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया-विजेता, दिल्ली, 2025
52 - विराट कोहली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, 2013
60 - वीरेंद्र सहवाग विरुद्ध न्यूझीलंड, हॅमिल्टन, 2009
61 - विराट कोहली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2013
62 - मोहम्मद अज़हरुद्दीन विरुद्ध न्यूझीलंड, बड़ौदा, 1988
62 - केएल राहुल विरुद्ध नीदरलँड, बेंगलुरु, 2023
महिला क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत स्मृति मंधाना आता दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिने वनडे फॉरमॅटमध्ये 13 शतकं केली आहेत. ज्याने सुझी बेट्सच्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे. मेग लॅनिंग 15 शतकांसह सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू आहे. मंधाना लवकरच लॅनिंगचा विक्रम मागे टाकेल अशी अपेक्षा आहे.
स्मृति मंधानाने भारतासाठी वनडे फॉरमॅटमध्ये सर्वात वेगवान शतक कधी आणि कोणाविरुद्ध केले?
स्मृति मंधानाने 20 सप्टेंबर 2025 रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात (दिल्लीत) फक्त 50 चेंडूत शतक केले, जे भारतासाठी पुरुष आणि महिला दोघांसाठी सर्वात वेगवान शतक आहे.
स्मृति मंधानाने या शतकात किती धावा केल्या?
स्मृति मंधानाने 50 चेंडूत शतक पूर्ण केले आणि एकूण 125 धावा केल्या. तिचा स्ट्राईक रेट 200 पेक्षा जास्त होता, ज्यात अनेक चौका आणि षटकारांचा समावेश होता.
स्मृति मंधानाने कोणता रेकॉर्ड मोडला?
स्मृति मंधानाने भारतासाठी वनडेतील सर्वात वेगवान शतकाचा रेकॉर्ड मोडला, जो यापूर्वी विराट कोहलीच्या नावावर होता (52 चेंडूत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध, 2013). तिने महिला वनडे फॉरमॅटमध्येही भारतासाठीचा रेकॉर्ड मोडला (यापूर्वी 70 चेंडू).