/डिलिव्हरी बॉयची नोकरी, डोळ्यांत देशासाठी पदकाचं स्वप्न; नागपूरच्या गौरवची 1500 मीटरमध्ये चमकदार कामगिरी

अमर काणे (प्रतिनिधी) नागपूर : शनिवार 29 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिवस असून त्यानिमित्ताने राष्ट्रीय स्तरावर जबरदस्त कामगिरी करणाऱ्या नागपूरकर धावपटू गौरव खोडतकर या एथलीटची संघर्षमय कहाणी हे अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. दिवसभर डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करायचं आणि सकाळ-संध्याकाळ मैदानावर घाम गाळायचा ध्येय एकच पंधराशे मीटर शर्यतीत राष्ट्रीय स्तरावर मेडल मिळवायचं. नागपूरकर धावपटू गौरव खोडतकरनं नुकत्याच वारंगल येथे पार पडलेल्या इंडियन अथॅलेटिक्स सिरीज 13मध्ये पंधराशे मीटर शर्यत 3 मिनिट 47.90 सेकंद वेळ नोंदवत जबरदस्त कामगिरी करताना दुसरा क्रमांक पटकावला. त्याने केलेली ही चमकदार कामगिरी महाराष्ट्रात पंधराशे मीटर शर्यतीत फ्युचर स्टार धावपटू तयारीत असल्याचे संकेत आहे.
दिवसभर डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करायचं आणि सकाळ-संध्याकाळ मैदानावर घाम गाळायचा आणि हे सगळं करताना ध्येय एकच ते म्हणजे पंधराशे मीटर शर्यतीत राष्ट्रीय स्तरावर मेडल मिळवायचं. गौरवची घरची परिस्थिती अतिशय बेताची, वडील ड्रायव्हर म्हणून काम करायला जातात तर आई लोकांकडे घरकाम करायला जाते. अशात घरच्यांना आर्थिक हातभार करायचा आणि खेळातही नाव काढण्याकरता गौरवची संघर्षमय धडपड सुरू असते. कमालीची बाब म्हणजे कसून सराव करणारे राष्ट्रीय स्तरावरील धावपटू शारीरिक क्षमता जपून ठेवण्याकरता डायट, फिटनेसवर लक्ष ठेवतात, काळजी घेत असतात. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी करणाऱ्या गौरवाला मात्र कसून सराव केल्यानंतरही रोजच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठीचा संघर्ष सुरू होतो.
एकीकडे खेळासाठी आवश्यक सुविधांचा अभाव त्याचबरोबर घरची बेताची परिस्थिती असल्याने आई-वडिलांना आर्थिक हातभार लावण्याची जाणीव. ही या राष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी करणाऱ्या धावपटूला मैदाना बाहेरही संघर्ष करण्यास प्रवृत्त करते. त्यामुळे मैदानावर सात ते आठ तास घाम गाळल्यानंतर गौरव कुटुंबाला आर्थिक हातभारच्या दृष्टीने मदत व्हावी म्हणून डिलिव्हरी बॉय म्हणून तो दिवसा काम करतो.
गौरवने ॲथलेटिक्स कडे वयाच्या 18 व्या वर्षी पदार्पण केलं. व्हॉलीबॉल खेळताना पोलीस भरतीच्या तयारीसाठी पोहोचलेल्या गौरवच्या ॲथलेटिक्स मधील गुणवत्तेला प्रशिक्षक जितेंद्र घोरदडेकर यांनी अचूक ओळखल. त्यांच्या प्रशिक्षणात अंतर्गत गौरवने अवघ्या सहा वर्षात पंधराशे मीटर शर्यतीत घेतलेली झेप थक्क करायला लावणारी आहे. ॲथलेटिक्समध्ये ट्रॅक इव्हेंटमध्ये मिळवलेल मेडल बरोबर धावपटूने नोंदवलेलं टाइमिंगलाही महत्त्वाचं असतं. किंबहुना टायमिंग वरच त्या खेळाडूच्या भविष्यातील वाटचालीचे संकेत मिळत असतात.
त्यामुळेच 1500 मीटर मध्ये गौरवने नोंदवलेली 3 मिनिट 47.90 सेकंद ही वेळ त्याच्या प्रगतीचा चढता आलेख दाखवणारी आहे. गेल्या काही वर्षात पंधराशे मीटर शर्यतीत त्याने पंधराशे मीटर शर्यतीत टायमिंग मध्ये केलेली कमालीची सुधारणा ॲथलेटिक्स मधील जाणकारांचं लक्ष वेधून घेतेय. त्याचबरोबर भविष्यात महाराष्ट्रासाठी स्टार धावपटू होण्याची क्षमता असलेला या होतकरू एथलीटला त्यादृष्टीने पुरेशा सुविधा आणि मदत मिळणेही तेवढेच आवश्यक आहे.