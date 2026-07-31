/भारतीय आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटूच्या पत्नीचा संशयास्पद मृत्यू, स्वतःच जीवन संपवण्याची शक्यता; पोलिसांकडून तपास सुरू

हरियाणातील रोहतक येथे आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटू शीलू बल्हारा यांच्या पत्नी मुस्कान बल्हारा (वय 23) यांचा शुक्रवारी राहत्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला. प्राथमिक माहितीनुसार हा आत्महत्येचा प्रकार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असली, तरी मृत्यूमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिस आणि फॉरेन्सिक पथक सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. घटनेची माहिती मिळताच बहू अकबरपूर पोलिस ठाण्याचे अधिकारी आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञ घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून, त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील तपासाची दिशा निश्चित होणार आहे.
मुस्कान आणि शीलू बल्हारा यांचा विवाह डिसेंबर 2023 मध्ये झाला होता. या दाम्पत्याला नोव्हेंबर 2025 मध्ये मुलगा झाला होता. घटनेनंतर पोलिसांनी कुटुंबीयांसह संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरू केली असून, कौटुंबिक परिस्थितीपासून इतर शक्य कारणांपर्यंत प्रत्येक बाब तपासली जात आहे.
दरम्यान, घटनेच्या एक दिवस आधी मुस्कान यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम खात्यावर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ यांच्या गाण्यावर आधारित एक रील शेअर केली होती. मात्र, या सोशल मीडिया पोस्टचा आणि मृत्यूचा कोणताही संबंध असल्याचे पोलिसांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच याबाबत अधिकृत माहिती समोर येईल.
या प्रकरणानंतर शीलू बल्हारा यांचा एक जुना पॉडकास्टही चर्चेत आला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आपल्या आईची दीर्घकाळ प्रकृती खराब असल्यामुळे आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन लहान वयात विवाह केल्याचे सांगितले होते. तसेच, ते आपल्या वैवाहिक आयुष्यात समाधानी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते.
रोहतक जिल्ह्यातील बहू अकबरपूर गावचे रहिवासी असलेले शीलू बल्हारा यांनी सुरुवातीला ज्युडो आणि कुस्तीमध्ये प्रशिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी कबड्डीमध्ये कारकीर्द घडवली आणि आपल्या उत्कृष्ट बचाव कौशल्यामुळे देश-विदेशात ओळख निर्माण केली. पंजाब कबड्डी सर्किटमध्ये त्यांना "हरियाणा आला चीता" या टोपणनावाने ओळखले जाते. अमेरिकेत आयोजित आंतरराष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत त्यांना 'बेस्ट कॅचर' हा पुरस्कारही मिळाला आहे. विविध स्पर्धांमधील उल्लेखनीय कामगिरीमुळे त्यांनी ट्रॅक्टर, बुलेट मोटारसायकल आणि शेतीसाठीची उपकरणे अशी अनेक बक्षिसेही जिंकली आहेत.
पोलिसांनी या प्रकरणात अद्याप कोणतेही ठोस कारण किंवा सुसाइड नोट सापडल्याची अधिकृत माहिती दिलेली नाही. शवविच्छेदन अहवाल आणि तपासातून समोर येणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
( सूचना: जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीतील एखाद्या व्यक्तीला मानसिक तणाव, नैराश्य किंवा आत्महत्येचे विचार सतावत असतील, तर विश्वासू कुटुंबीय, मित्र किंवा मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांची मदत घ्या. वेळेवर मदत मिळाल्यास परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडू शकतो.)