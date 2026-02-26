"आज झिम्बाब्वे जिंकला तरी पाकिस्तानचा विजय असेल..." इंझमाम-उल-हकचं स्फोटक विधान, सिकंदर रझाचाही केला उल्लेख

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Inzamam-ul-Haq’s Big Statement ahead of India vs Zimbabwe Match: आज होणाऱ्या भारत विरुद्ध झिम्बाब्वेच्या सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचा माजी कर्णधार इंझमाम-उल-हक याने सिकंदर रझावरून केलेल्या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 26, 2026, 03:29 PM IST
Inzamam ul Haq Big Statement on Sikandar Raza: पाकिस्तानचा माजी कर्णधार इंझमाम-उल-हक (Inzamam-ul-Haq) याने भारत–झिम्बाब्वे सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक (ICC Men's T20 World Cup) स्पर्धेदरम्यान भारताचा सामना जिम्बाब्वेविरुद्ध होणार असताना इंझमामने जिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा (Sikandar Raza) याचा उल्लेख करत मोठी  प्रतिक्रिया दिली.

काय म्हणले इंझमाम-उल-हक? 

इंझमाम-उल-हक म्हणाला की, “जर झिम्बाब्वेने भारताचा पराभव केला, तर ती पाकिस्तानचीही विजयासारखीच गोष्ट असेल, कारण सिकंदर रजा हा पाकिस्तानमध्ये वाढलेला खेळाडू आहे.” त्याने पुढे असेही सांगितले की, भारताचा पराभव झाल्यास तो लाहोरमधील गरजू मुलांना कपडे आणि अन्न वाटप करेल तसेच त्यांना मोफत क्रिकेटचे प्रशिक्षण देईल. “अल्लाहच्या कृपेने, लाहोर माझ्यासोबत भारताच्या पराभवाचा आनंद साजरा करेल,” असेही त्याने नमूद केले.

हे ही वाचा: IND vs ZIM : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामना पावसामुळे रद्द झाला तर काय होईल? जाणून घ्या

 

वक्तव्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात मिश्र प्रतिक्रिया

या वक्तव्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही चाहत्यांनी याला केवळ भावनिक आणि प्रतिस्पर्धी देशावरील क्रीडा स्पर्धेतील पारंपरिक स्पर्धात्मक भावना म्हणून पाहिले आहे. तर काहींनी अशा विधानांमुळे खेळातील सौंदर्याला धक्का बसू शकतो, असे मत व्यक्त केले.

हे ही वाचा: Pakistan Semifinal Scenario: पाकिस्तान संघ अजूनही सेमीफायनलमध्ये पोहचू शकतो? कसं? जाणून घ्या!

विधानांमुळे वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट सामना नेहमीच मोठ्या तणावाचा आणि भावनिक स्वरूपाचा असतो. जरी या स्पर्धेत पाकिस्तान थेट या सामन्यात सहभागी नसला, तरी क्रिकेट चाहत्यांच्या भावना तीव्र असतात. त्यामुळे अशा विधानांमुळे वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता असते.

दरम्यान, भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सामना स्पर्धेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. उपांत्य फेरीच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी भारताला विजय आवश्यक आहे, तर झिम्बाब्वे साठीही हा सामना तितकाच निर्णायक आहे. मैदानावरील निकाल काहीही असो, इंझमामच्या वक्तव्याने या सामन्याभोवतीचे राजकीय आणि भावनिक वातावरण अधिकच चर्चेत आले आहे.

 

हे ही वाचा: T20 World Cup: भारत-झिम्बाब्वे सामन्यासाठी खास अमेरिकेतून मागवले केमिकल, आजच्या सामन्यासाठी काय होणार फायदे?

आजचा सामना कधी आणि कुठे?

भारत विरुद्ध जिम्बाब्वे हा सुपर-8 टप्प्यातील सामना 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई येथील एम ए चिदंबरम स्टेडियम येथे खेळवला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता सुरू होईल, तर नाणेफेक सायंकाळी 6:30 वाजता होणार आहे.

 

