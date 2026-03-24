IPL च्या पहिल्या सीजनमधील असे रेकॉर्ड जे गेल्या 18 वर्षात कोणीही मोडू शकलं नाही

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 1st season unbrekable records : आयपीएलची सुरुवात 2008 मध्ये झाली होती आणि या सीजनमध्ये असे काही रेकॉर्डस् बनले जे आजतागायत मोडले गेले नाहीत. तेव्हा अशा काही अजरामर रेकॉर्डबद्दल जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Mar 24, 2026, 05:39 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 1st season unbrekable records : इंडिअम प्रीमियर लीग या जगातील सर्वात मोठ्या आणि प्रसिद्ध टी20 लीगपैकी एक असणाऱ्या स्पर्धेच्या 19 व्या सीजनला येत्या काही दिवसात सुरुवात होणार आहे. आयपीएलची सुरुवात 2008 मध्ये झाली होती आणि या सीजनमध्ये असे काही रेकॉर्डस् बनले जे आजतागायत मोडले गेले नाहीत. सध्या टी20 क्रिकेट खेळण्याचा अंदाज बदलला असला तरी अजूनही असेल अनेक रेकॉर्डस् आहेत जे कोणीही मोडू शकलेलं नाही. तेव्हा आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये बनलेल्या अशाच काही अजरामर रेकॉर्डबद्दल जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रॅंडन मॅक्युअलची इनिंग : 

आयपीएलच्या इतिहासातील पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात खेळला गेला. कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळताना, ब्रेंडन मॅककुलमची फलंदाजी अभूतपूर्व होती. त्याने 73 बॉलमध्ये 10 चौकार आणि 13 षटकारांसह नाबाद 158 धावा केल्या. ही खेळी आयपीएलमधील आतापर्यंतची सर्वोच्च पदार्पणाची खेळी ठरली आहे.  ब्रॅंडन मॅक्युअलने केलेल्या असा हा रेकॉर्ड आहे जो आजपर्यंत इतर कोणत्याही फलंदाजाला मोडता आलेला नाही.

एका सामन्यात सर्वाधिक अतिरिक्त धावा : 

आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये एका सामन्यात सर्वाधिक अतिरिक्त धावा देण्याचा रेकॉर्ड बनला. हा विक्रम डेक्कन चार्जर्सने कोलकाताविरुद्ध खेळताना केला होता. डेक्कन चार्जर्सच्या गोलंदाजांनी त्या सामन्यात ४ बाय, ८ लेग बाय, १५ वाईड आणि एका नो-बॉलसह २८ अतिरिक्त धावा दिल्या. हा लाजिरवाणा विक्रम त्यांच्या आयपीएलमधील नोंदींमध्ये असून अद्याप कोणताही संघ हा रेकॉर्ड मोडू शकला नाही. 

सचिन तेंडुलकरच्या कॅचचा रेकॉर्ड : 

भारताचा मास्टरब्लास्टर क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरने आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये एक खास रेकॉर्ड नावावर केला जो आजही अनेकांना मोडता आलेला नाही. सचिनने कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात फिल्डिंग करताना चार कॅच घेतले होते. एकाच डावात भारतीय खेळाडूने घेतलेल्या सर्वाधिक कॅचचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. आजपर्यंत कोणत्याही भारतीय खेळाडूने एका सामन्यात पाच झेल घेतलेले नाहीत. अभिषेक शर्मा, रियान पराग, रिंकू सिंग आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी आयपीएलमध्ये चार कॅच घेऊन त्याच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे, परंतु त्यांना तो विक्रम मोडता आलेला नाही.

एका सामन्यात सर्वात कमी धावा : 

आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात कोलकाताच्या संघ पहिले फलंदाजी करताना 67 धावांवर ऑलआउट झाला. त्यानंतर मुंबईने 68 धावा करून 8 विकेट राखून सामना जिंकला. या सामन्यातील एकूण धावसंख्या 135 होती, जी आजपर्यंतच्या सामन्यांमधील सर्वात कमी धावसंख्या आहे. 2017 मध्ये किंग्स इलेव्हन पंजाबआणि दिल्ली डेअरडेव्हिल्स यांच्यात सामना झाला होता. त्या सामन्यातही 135 धावा झाल्या होत्या, पण एकूण धावसंख्या यापेक्षा कमी नव्हती.

सर्वाधिक विकेटचा रेकॉर्ड : 

आयपीएलच्या इतिहसातील एका इनिंगमध्ये सर्वाधिक विकेट घेण्याचा रेकॉर्ड हा आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये झाला होता. यात आयपीएल 2008 मध्ये राजस्थान रॉयल्सच्या सोहैल तनवीरने 14 धावा देऊन 6 विकेट घेतले होते. मुंबई इंडियन्सकडून खेळणाऱ्या अल्झारी जोसेफने 2019 मध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध 6 विकेट घेऊन तनवीरच्या विक्रमाची बरोबरी केली, पण आतापर्यंत कोणीही त्याचा विक्रम मोडू शकलेले नाही.

आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये झालेल्या वरील पाच रेकॉर्डची बरोबरी काहींनी केली मात्र ते मोडणं अद्याप शक्य झालेलं नाही. तेव्हा यंदा आयपीएल २०२६ मध्ये यातील काही रेकॉर्डस् मोडले जातात का हे पाहणं महत्वाचं  ठरेल.

कुठे पाहाल आयपीएल 2026 चे सामने? 

आयपीएल 2026 ला २८ मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. १२ एप्रिल पर्यंतच्या आयपीएल सामन्यांचे वेळापत्रक समोर आलं असून यानुसार २० सामने खेळवले जातील. या सामान्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारच्या वेबसाईट आणि अँपवर होईल. तर टीव्ही यूजर्सना हे सामने स्टार स्पोर्ट्सवर पाहता येतील. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026RCBmumbai indianssachin tendulkarCricket News

