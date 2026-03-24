IPL च्या पहिल्या सीजनमधील असे रेकॉर्ड जे गेल्या 18 वर्षात कोणीही मोडू शकलं नाही

IPL 1st season unbrekable records : इंडिअम प्रीमियर लीग या जगातील सर्वात मोठ्या आणि प्रसिद्ध टी20 लीगपैकी एक असणाऱ्या स्पर्धेच्या 19 व्या सीजनला येत्या काही दिवसात सुरुवात होणार आहे. आयपीएलची सुरुवात 2008 मध्ये झाली होती आणि या सीजनमध्ये असे काही रेकॉर्डस् बनले जे आजतागायत मोडले गेले नाहीत. सध्या टी20 क्रिकेट खेळण्याचा अंदाज बदलला असला तरी अजूनही असेल अनेक रेकॉर्डस् आहेत जे कोणीही मोडू शकलेलं नाही. तेव्हा आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये बनलेल्या अशाच काही अजरामर रेकॉर्डबद्दल जाणून घेऊयात.
आयपीएलच्या इतिहासातील पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात खेळला गेला. कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळताना, ब्रेंडन मॅककुलमची फलंदाजी अभूतपूर्व होती. त्याने 73 बॉलमध्ये 10 चौकार आणि 13 षटकारांसह नाबाद 158 धावा केल्या. ही खेळी आयपीएलमधील आतापर्यंतची सर्वोच्च पदार्पणाची खेळी ठरली आहे. ब्रॅंडन मॅक्युअलने केलेल्या असा हा रेकॉर्ड आहे जो आजपर्यंत इतर कोणत्याही फलंदाजाला मोडता आलेला नाही.
आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये एका सामन्यात सर्वाधिक अतिरिक्त धावा देण्याचा रेकॉर्ड बनला. हा विक्रम डेक्कन चार्जर्सने कोलकाताविरुद्ध खेळताना केला होता. डेक्कन चार्जर्सच्या गोलंदाजांनी त्या सामन्यात ४ बाय, ८ लेग बाय, १५ वाईड आणि एका नो-बॉलसह २८ अतिरिक्त धावा दिल्या. हा लाजिरवाणा विक्रम त्यांच्या आयपीएलमधील नोंदींमध्ये असून अद्याप कोणताही संघ हा रेकॉर्ड मोडू शकला नाही.
भारताचा मास्टरब्लास्टर क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरने आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये एक खास रेकॉर्ड नावावर केला जो आजही अनेकांना मोडता आलेला नाही. सचिनने कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात फिल्डिंग करताना चार कॅच घेतले होते. एकाच डावात भारतीय खेळाडूने घेतलेल्या सर्वाधिक कॅचचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. आजपर्यंत कोणत्याही भारतीय खेळाडूने एका सामन्यात पाच झेल घेतलेले नाहीत. अभिषेक शर्मा, रियान पराग, रिंकू सिंग आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी आयपीएलमध्ये चार कॅच घेऊन त्याच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे, परंतु त्यांना तो विक्रम मोडता आलेला नाही.
आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात कोलकाताच्या संघ पहिले फलंदाजी करताना 67 धावांवर ऑलआउट झाला. त्यानंतर मुंबईने 68 धावा करून 8 विकेट राखून सामना जिंकला. या सामन्यातील एकूण धावसंख्या 135 होती, जी आजपर्यंतच्या सामन्यांमधील सर्वात कमी धावसंख्या आहे. 2017 मध्ये किंग्स इलेव्हन पंजाबआणि दिल्ली डेअरडेव्हिल्स यांच्यात सामना झाला होता. त्या सामन्यातही 135 धावा झाल्या होत्या, पण एकूण धावसंख्या यापेक्षा कमी नव्हती.
आयपीएलच्या इतिहसातील एका इनिंगमध्ये सर्वाधिक विकेट घेण्याचा रेकॉर्ड हा आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये झाला होता. यात आयपीएल 2008 मध्ये राजस्थान रॉयल्सच्या सोहैल तनवीरने 14 धावा देऊन 6 विकेट घेतले होते. मुंबई इंडियन्सकडून खेळणाऱ्या अल्झारी जोसेफने 2019 मध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध 6 विकेट घेऊन तनवीरच्या विक्रमाची बरोबरी केली, पण आतापर्यंत कोणीही त्याचा विक्रम मोडू शकलेले नाही.
आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये झालेल्या वरील पाच रेकॉर्डची बरोबरी काहींनी केली मात्र ते मोडणं अद्याप शक्य झालेलं नाही. तेव्हा यंदा आयपीएल २०२६ मध्ये यातील काही रेकॉर्डस् मोडले जातात का हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.
आयपीएल 2026 ला २८ मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. १२ एप्रिल पर्यंतच्या आयपीएल सामन्यांचे वेळापत्रक समोर आलं असून यानुसार २० सामने खेळवले जातील.