  • ती कानशिलात श्रीसंतच्या जिव्हारी लागली; 18 वर्षांनंतरही राग कायम, हरभजनला Block करत म्हटलं काही नातं नाहीये

'ती' कानशिलात श्रीसंतच्या जिव्हारी लागली; 18 वर्षांनंतरही राग कायम, हरभजनला Block करत म्हटलं 'काही नातं नाहीये'

IPL 2008 Sreesanth Vs Harbhajan slap controversy : क्रिकेटच्या मैदानात अनेकदा खेळाचा थरार तर पाहायला मिळतोच. मात्र त्यापेक्षाही काही थरारक प्रसंग अनेकदा ओढावतात आणि असाच एक प्रसंग 2008 मध्ये घडला होता.   

सायली पाटील | Updated: Apr 25, 2026, 11:07 AM IST
'ती' कानशिलात श्रीसंतच्या जिव्हारी लागली; 18 वर्षांनंतरही राग कायम, हरभजनला Block करत म्हटलं 'काही नातं नाहीये'
IPL 2008 Sreesanth blocks Harbhajan Instagram slap controversy video

IPL 2008 Sreesanth Vs Harbhajan slap controversy : आयपीएल, क्रिकेट सामन्यांसोबतच प्रटंड मनोरंजनाचा भरणा असणारी अशीच ही स्पर्धा. अगदी या स्पर्धेच्या पहिल्या पर्वापासून आतापर्यंतचा प्रवास पाहिला तर हीच बाब लक्षात येते. मात्र याच IPL भोवती कायमच वादालं वलयही पाहायला मिळालं आहे. निमित्त काहीही असो, क्रिकेटची ही स्पर्धा वादग्रस्त विषयांमुळंसुद्धा सातत्यानं चर्चेचा विषय ठरली आहे. असाच वादाचा एक मुद्दा 18 वर्षांपासून धुमसतोय आणि तो क्रिकेटप्रेमी असो किंवा खेळाडू अगदी कोणीच विसरलेलं नाही. तो प्रसंग म्हणजे 2008 आयपीएलमधील श्रीसंत आणि हरभजन सिंग यांचं 'कानशिलात प्रकरण'. 

दशकभराहून अधिक काळ उलटून गेलेल्या या प्रकरणाची थेट आता चर्चा होण्याचं कारण ठरत आहे, श्रीसंतनं भारतीय क्रिकेट संघातील वेगवान गोलंदाज हरभजन सिंगवर केलेले गंभीर आरोप. मुंबई- पंजाब सामन्यानंतरच्या 'त्या' वादग्रस्त कानशिलात प्रकरणातून एका टीव्ही जाहिरातीच्या माध्यमातून हरभजननं 80 लाख ते 1 कोटी रुपयांची कमाई केल्याचा दावा श्रीसंतनं केला. इतकंच नव्हे तर, भज्जीनं ती जाहिरात सोशल मीडियावर प्रमोट करण्यासही सांगितलं आणि ही भूमिका आपल्याला पटली नसल्याचं श्रीसंतनं स्पष्ट केलं. 

एका मुलाखतीदरम्यान श्रीसंत त्या प्रसंगाविषयी बराच मोकळेपणानं बोलला. 'मी कायम त्याला माफ केलं आहे. पण, मी ते विसरलो नाहीय. तुम्ही विसरलात तर, समोरचा पुन्हा तिच चूक करतो' असं तो म्हणाला. 

2008 च्या आयपीएलमध्ये काय घडलं होतं?

2008 मध्ये आयपीएलच्या पहिल्याच पर्वात हा वादग्रस्त प्रसंग घडला होता. जिथं मुंबई इंडियन्स आणि किंग्स इलेव्हन पंजाब या दोन्ही संघांमधील सामन्यानंतर हरभजन सिंगनं हात उगारत श्रीसंतच्या कानशिलात लगावली होती. या घटनेनंतर श्रीसंत मैदानावरच ओक्साबोक्शी रडताना दिसला होता. या घटनेनंतर भज्जीवर संपूर्ण आयपीएल पर्वासाठीच बंदी घालण्यात आली आणि त्याच्या मॅच फीमध्येसुद्धा कपात करण्यात आली होती. हा आयपीएलमधील सर्वात मोठा वाद ठरला, ज्यामुळं स्पर्धेच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाला होता. 

नात्यात दुरावा... 

क्रिकेट सामन्यादरम्यानच्या त्या एका प्रसंगानंतर श्रीसंत आणि हरभजन सिंग या दोन्ही खेळाडूंच्या नात्यात कटुता निर्माण झाली. किंबहुना आपलं भज्जीशी काहीच नातं नसल्याचं श्रीसंतनं स्पष्ट केलं. मी त्याला भाऊ समजायतो, मात्र आता मी त्याला इन्स्टाग्रामवर ब्लॉक केल्याचंही त्यानं सांगितलं. इतकंच नव्हे, तर हरभजनची समाजामध्ये असणारी प्रतिमा आणि प्रत्यक्षातील वर्तणूक यामध्ये बराच फरक असल्याचा आरोपही त्यानं केला. टेलिव्हिजन मुलाखती आणि सार्वजनिक स्तरावर दाखवली जाणारी मैत्री हे फक्त एक नाट्य असल्याचंच श्रीसंत म्हणाला. 

IPL 2008 Sreesanth blocks Harbhajan Instagram slap controversy video

या संपूर्ण प्रकरणाला तेव्हा हवा मिळालीस जेव्हा आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी हल्लीच या घटनेचा HD व्हिडीओ जारी केला होता. ज्यामुळं 18 वर्षांनंतर पुन्हा या प्रकरणानं डोकं वर काढलं. हरभजननं सदर कृत्यामध्ये आपली चूक असल्याची बाब आधीच स्वीकारली असली तरीही श्रीसंतच्या मते माफू मागण्याचा काहीच अर्थ उरत नाही, जेव्हा त्या घटनेचा आर्थिक फायदा उचलला जातो. एकंदरच ती कानशिलात श्रीसंतच्या जिव्हारी लागली आणि त्याचे मनावर उमटलेले व्रण काही अद्याप पुसले गेले नाहीत हेच स्पष्ट होत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

