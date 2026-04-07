IPL 2026: दिल्ली कॅपिटल्सला मोठा धक्का, 11.75 कोटी किमतीच्या खेळाडूला संघातून वगळले जाणार! कारण काय?

Mitchell Starc injury update: आयपीएल (IPL 2026) मध्ये दुखापतींचा प्रश्न अनेक संघांसाठी गंभीर ठरत आहे, आणि आता दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) लाही मोठा धक्का बसला आहे. स्पर्धा सुरू असतानाच संघातील एक महत्त्वाचा आणि महागडा खेळाडू काही सामन्यांसाठी बाहेर राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बातमीमुळे संघाच्या रणनीतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तो आता नेमका किती सामन्यासाठी बाहेर राहतोय बद्दल अधिकची माहिती समोर आलेली नाही.
हा खेळाडू म्हणजे ऑस्ट्रेलियाचा धडाकेबाज वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc). दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला मोठ्या रकमेत संघात घेतले होते, आणि त्याच्याकडून या सिजनमध्ये मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, तो अजूनपर्यंत संघाच्या कॅम्पमध्ये सामील झालेला नाही. सध्या स्टार्क आपल्या खांदा आणि कोपराच्या दुखापतीवर उपचार घेत असून पूर्णपणे फिट होण्यासाठी त्याला वेळ लागत आहे. त्यामुळे तो किमान आणखी तीन सामने खेळू शकणार नाही, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
२० एप्रिलपूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सला तीन महत्त्वाचे सामने खेळायचे आहेत. ८ एप्रिलला गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans) विरुद्ध त्यांचा सामना होणार आहे. त्यानंतर ११ एप्रिलला चेन्नई सुपर किंग्ज (Chennai Super Kings) विरुद्ध आणि १८ एप्रिलला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru) विरुद्ध सामना आहे. या तिन्ही सामन्यांत स्टार्कची अनुपस्थिती दिल्लीसाठी मोठी अडचण ठरू शकते.
स्टार्क हा जगातील सर्वात घातक वेगवान गोलंदाजांपैकी एक मानला जातो. नवीन चेंडूने विकेट घेण्याची त्याची क्षमता आणि डेथ ओव्हर्समध्ये अचूक यॉर्कर टाकण्याची त्याची कौशल्ये संघासाठी खूप महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे त्याच्या अनुपस्थितीत दिल्लीच्या गोलंदाजी आघाडीवर दबाव वाढू शकतो. इतर गोलंदाजांना अधिक जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि त्यांना आपल्या कामगिरीत सातत्य ठेवावे लागेल.
याशिवाय, संघाच्या एकूण संतुलनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्टार्कच्या अनुपस्थितीत संघाला त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करावे लागू शकतात. काही तरुण खेळाडूंना संधी मिळू शकते, पण त्यांच्यावर लगेच मोठा प्रभाव टाकण्याचा दबावही असेल.
तरीही, संघ व्यवस्थापनाला आणि चाहत्यांना आशा आहे की मिचेल स्टार्क लवकरच पूर्ण तंदुरुस्त होईल आणि स्पर्धेच्या पुढील टप्प्यात संघात परत येईल. मात्र सध्या त्याच्या पुनरागमनाबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्सला पुढील काही सामने त्याच्याशिवाय खेळण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.