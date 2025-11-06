English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
चाहत्यांना विराट धक्का! RCB विकायला काढली, आश्चर्यकारक कारण समोर; टीमची किंमत कितीये पाहिलं का?

RCB On Sale Total Price Is...: आयपीएल 2025 चं जेतेपद पटकावणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुची विक्री होणार असल्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे. ही विक्री का केली जात आहे? संघाची किंमत किती आहे यासारखा तपशील समोर आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 6, 2025, 10:25 AM IST
समोर आलं आश्चर्यकारक कारण (प्रातिनिधिक फोटो)

RCB On Sale Total Price Is...: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 18 व्या पर्वात म्हणजेच आयपीएल 2025 च्या जेतेपदावर नाव कोरणारा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या संघासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आळा आहे. 2026 च्या हंगामापूर्वी संघाच्या मालकीमध्ये मोठा फेरबदल होणार आहे. संघाची मूळ मालकी असलेल्या फ्रँचायझीने जाहीर केले आहे की ते आरसीबीच्या संघांसाठी 31 मार्च 2026 पूर्वी नवीन मालक शोधणार आहे. यामुळे आरसीबी संघ विकला जाणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. आरसीबीची मालकी असलेली कंपनी डियाजियो पीएलसीने संघ विकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विक्री पूर्ण करण्यासाठी कंपनीने 31 मार्चची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.

आरसीबीची विक्री का केली जात आहे?

आरसीबी विकून, डियाजियो भारतातील त्याच्या दारू व्यवसायावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू इच्छित आहे. एकाच उद्योगावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या दुरोगामी नियोजनाच्या दृष्टीनेच मूळ कंपनी आरसीबीचा आयपीएल संघ विकत आहे. वृत्तानुसार, डियाजियोने आरसीबी आणि त्याच्या डब्ल्यूपीएल संघाला विकण्याचा आपला हेतू मुंबई स्टॉक एक्सचेंजला सूचित केला आहे. डियाजियो ही एक ब्रिटिश मूळ असलेली अल्कोहोलिक ब्रुअरी कंपनी आहे. या कंपनीकडेच रॉयल चॅलेंजर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडची मालकी आहे. डियाजियो भारतात रॉयल चॅलेंजर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड द्वारे कार्यरत आहे.

कंपनीने नेमकं काय म्हटलं?

डियाजियोने आरसीबीच्या विक्रीबाबत एक निवेदन देखील जारी केले आहे. डियाजियोने सांगितले की, "युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड त्यांच्या उपकंपनीतील गुंतवणुकीचा आढावा घेत आहे. या पुनरावलोकनात आयपीएलमधील मालकी असलेल्या संघाचा समावेश आहे. हा संघ विकण्याचा बोर्डाने निर्णय घेतला आहे.."

आरसीबीची किंमत किती?

आरसीबी आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे. विराट कोहलीसारखा दिग्गज खेळाडू या संघाकडून खेळतो. यामुळेच संघाची ब्रँड व्हॅल्यू प्रचंड मोठी आहे. आरसीबी याच हंगामात, आयपीएल 2025 मध्ये चॅम्पियन बनला. गुंतवणूक फर्म होलिहान लोकी यांच्या मते, आरसीबीची ब्रँड व्हॅल्यू सध्या अंदाजे 270 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किंवा अंदाजे 2300 कोटी रुपये इतकी आहे. म्हणून, जर आरसीबी विकला गेला तर तो आयपीएलच्या इतिहासातील एक विक्रमी करार ठरणार आहे.

विराट कनेक्शन

विराट कोहली हा आयपीएलमधील असा एकमेव खेळाडू आहे जो मागील 18 वर्षांपासून एकाच संघाकडून खेळतोय. मागील 18 वर्षांमध्ये अनेकदा आयपीएलच्या चषकाने हुलकावणी दिल्यानंतर यंदाच्या वर्षी पहिल्यांदा रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली खेळलेल्या संघाला जेतेपदावर नाव कोरता आल्याने आता या करंट चॅम्पियन संघाला कोण विकत घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

