अभिषेक शर्माच्या L Celebration चा अर्थ काय? प्रितिलाही पडला प्रश्न; अभिषेक म्हटलेला, 'त्या L चा अर्थ...'

Abhishek Sharma L Celebration Meaning: इंडियन प्रिमिअर लीगचा शनिवारचा दिवस गाजवला तो सनरायझर्स हैदराबादचा सलामीवीर अभिषेक शर्माने! पंजाब किंग्जने केलेल्या 245 धावांचा पाठलाग करताना भारताच्या या 24 वर्षीय खेळाडूने अवघ्या 40 चेंडूंमध्ये शतक झळकावलं. अभिषेकने तुफान फटकेबाजी करत 55 चेंडूंमध्ये 141 धावा एकट्यानेच केला. तो एकाच खेळीत सर्वाधिक धावा करणारा भारतीय ठरला आहे. तसेच सर्वात वेगवान शतक झळकावणाऱ्यांच्या यादीत त्याने सहाव्या क्रमांकावर उडी घेतली आहे. शतक झळकावल्यानंतर अभिषेकने आपल्या उजव्या हाताने 'एल' अशी खूण करत सेलिब्रेशन केलं. मात्र अभिषेक सेलिब्रेशनच्या वेळेस अशी 'एल'ची खूण का दाखवतो? या 'एल'चा अर्थ काय? याबद्दल अभिषेकनेच एकदा खुलासा केलेला.

एकट्यानेच मारले 14 चौकार आणि 10 षटकार

डावखुऱ्या हाताने फलंदाजी करणाऱ्या अभिषेकने 55 बॉलमध्ये 141 धावा केल्या. या खेळीमध्ये त्याने 256.36 च्या सरासरीने फटकेबाजी करताना 14 चौकार आणि 10 षटकार लगावले. म्हणजेच अभिषेकने 24 बॉलमध्ये 116 धावा चौकार-षटकारांच्या माध्यमातून केल्या. अवघ्या 40 चेंडूंमध्ये शतक झळकावल्यानंतर अभिषेकने 'एल' अशी खूण करत सेलिब्रेशन केलं. त्यानंतर त्याने खिशातून एक चिठ्ठी काढत जळकावली. या चिठ्ठीमध्ये त्याने आपल्या संघासाठी खास मेसेज लिहिला होता.

प्रितीलाही पडला प्रश्न

'This One Is For Orange Army' असं वाक्य या चिठ्ठीत लिहिलेलं होतं. म्हणजेच ही खेळी आपल्या संघासाठी समर्पित केलेली आहे, असं अभिषेकला सांगायचं होतं. मात्र चिठ्ठीवरुन ती कोणासाठी आणि कशासाठी आहे हे स्पष्ट झालं असलं तरी त्याच्या 'एल' सेलिब्रेशनचा अर्थ अनेकांना ठाऊक नाही. अगदी पंजाबची मालकीण प्रिती झिंटालाही या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय याबद्दल अभिषेककडून जाणून घेण्याची इच्छा असल्याचं सामन्यानंतरच्या एका फोटोमधून समोर आलं.

Preity Zinta recreating the Abhishek Sharma celebration. pic.twitter.com/CEsQjn7FEL — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 12, 2025

अभिषेकनेच सांगितलेला या सेलिब्रेशनचा अर्थ

खरं तर या एलचा अर्थ अभिषेकने मागील वर्षीच एका मुलाखतीत स्पष्ट केलेला. अभिषेक प्रत्येक मोठ्या खेळीनंतर मैदानामध्ये 'एल' अशी खूण करत सेलिब्रेशन करतो.

Meet Abhishek Sharma — the young dynamo of Indian cricket! Born on September 4, 2000, in Punjab, Abhishek is a left-handed batter and handy left-arm spinner. He made his IPL debut with Delhi Daredevils in 2018 & now shines for Sunrisers Hyderabad. Known for fearless… pic.twitter.com/wLP4yDjbfr — Krishna Kumar (@Krishna_kp1999) April 13, 2025

मागील वर्षी 20 मे रोजी आयपीएलच्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन पोस्ट करण्यात आलेल्या अभिषेक शर्माच्या मुलाखतीमध्ये त्याला तू सेलिब्रेट करताना हाताने 'एल' दाखवतो त्याचा अर्थ काय? असा प्रश्न विचारलेला. या प्रश्नावर अभिषेकने, "हे आमच्यासाठी फार खासगी सेलिब्रेशन आहे. तो एल हा लव्हचा म्हणजेच प्रेमाचा आहे. आम्ही प्रेम वाटण्याचा प्रयत्न करतोय," असं म्हटलं होतं. म्हणजेच मोठ्या खेळीनंतर आपल्या संघाबद्दलचं, चाहत्यांबद्दलचं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी अभिषेक हाताने 'एल' अशी खूण करतो.

Staying positive off field

Story behind that 'L' celebration

Special shoutout to the #OrangeArmy In conversation with Player of the Match Abhishek Sharma & Rahul Tripathi as they carry the momentum to the - By @28anand WATCH #TATAIPL | #SRHvPBKS — IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2024

दोन स्थानांनी झेप

शनिवारी मिळवलेल्या विजयानंतर सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने पॉइण्ट्स टेबलमध्ये दोन स्थानांनी झेप घेतली आहे. या सामन्यातील ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेकचा खेळ पाहून अनेक चाहत्यांनी मागील वर्षी या संघाने केलेल्या अनेक अविस्मरणीय खेळांना उजाळा दिल्याचं सोशल मीडियावर पाहायला मिळालं.