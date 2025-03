IPL 2025: 65 दिवस 74 सामने, ट्रॉफी जिंकण्यासाठी 10 संघ करणार संघर्ष! स्पर्धेची प्रत्येक महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या

IPL 2025 Full Details: अजून काही तास... आणि IPL 2025 चा थरार सुरु होणार. ची आज (22 मार्च) संध्याकाळी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स येथे उद्घाटन समारंभाने IPL 2025 ची रंगतदार सुरुवात होईल. पहिल्या सामन्यात गतविजेत्या कोलकाता नाईट रायडर्सचा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी होणार आहे. केकेआरने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली आयपीएल 2024 च्या अंतिम फेरीत सनरायझर्स हैदराबादचा पराभव करून विजेतेपद पटकावले. मात्र, यंदा केकेआर संघ अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे. या लेखात आम्ही तुम्हाला स्पर्धेशी संबंधित प्रत्येक महत्त्वाची माहिती देणार आहोत. चला जाणून घेऊयात..

आयपीएल 2025 च्या पहिल्या सामन्यापूर्वी दरवर्षीप्रमाणे उद्घाटन समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. हा समारंभ 22 मार्च रोजी म्हणजेच आजच संध्याकाळी 6 वाजता ईडन गार्डन्सवर होणार आहे. यामध्ये श्रेया घोषाल, दिशा पटानी यांसारख्या प्रसिद्ध बॉलिवूड सेलिब्रिटी आपला परफॉर्मन्स देणार आहेत. उद्घाटन समारंभ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कद्वारे टीव्हीवर आणि JioHotstar वर लाइव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे प्रसारित केला जाऊ शकतो.

When it’s 18 years of IPL, it calls for a dazzling celebration like never before!

Who better than the sensational Disha Patani to set the stage ablaze?

Don’t miss the electrifying Opening Ceremony of the #TATAIPL ! @DishPatani pic.twitter.com/3TeHjOdz67

— IndianPremierLeague (@IPL) March 19, 2025