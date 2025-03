मैदानात SRK ला पाहताच Security जाळीवर चढला अन्..; IPL मॅचनंतर काय झालं, पाहा Video

Fan Tries To Breach Security To Meet SRK: चित्रपट, क्रिकेट आणि राजकारण या तीन गोष्टींमध्ये भारतीयांना विशेष रस असतो असं म्हटलं जातं. त्यातही यापैकी कोणत्याही दोन गोष्टी एकत्र आल्या की भारतीयांच्या उत्साहाला सीमा राहत नाही. असाच काहीसा प्रकार नुकत्याच झालेल्या इंडियन प्रिमिअर लीगच्या सामन्यात दिसून आला. कोलकात्यामध्ये झालेल्या कोलकाता नाईट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या सामन्यादरम्यान अभिनेता शाहरुख खानच्या एका चाहत्याने मैदानात प्रेक्षकांनी आसनव्यवस्थेची जागा सोडून मैदानात प्रवेश करुन नये म्हणून लावण्यात येणारी सुरक्षा भेदण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न यशस्वी ठरला नाही. मात्र त्यानंतर जो काही गोंधळ झाला तो मात्र चर्चेत आहे.

शनिवारी, 22 मार्च रोजी ईडन गार्डन्सच्या मैदानात आयपीएलचा पहिला सामना पार पडला. हा सामना बंगळुरुच्या संघाने सहज जिंकला. मात्र या सामन्यादरम्यान मैदानातील प्रेक्षकांमध्ये झालेल्या गोंधळाचा एक व्हिडीओ जवळपास आठवडाभराने समोर आला आहे. या चाहत्याने मैदानात लावलेली सुरक्षेची जाळी ओलांडण्याचा प्रयत्न केला असता सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलिसांनी त्याला पकडलं आणि मारहाण करण्यास सुरुवात केली. या राड्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर इंटरनेटवर दोन गट पडल्याचं दिसत आहे.

या चाहत्याने असं करायला नको होतं, असं म्हणत चाहत्याचीच यात चूक असल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. मात्र दुसरीकडे पोलिसांनीही अशाप्रकारे चाहत्याला मारहाण न करता जरा धीराने घ्यायची गरज होती, असंही अनेकांनी म्हटलं आहे. अशा लोकांना मारहाण करुन पोलिसांना काय मिळतं? त्यांनी अशा स्थितीत थोडं सुबरीनं घेतलं पाहिजे, असं मत पोलिसांच्या कारवाईला विरोध करणाऱ्यांनी नोंदवलं आहे.

जी व्यक्ती आपल्याला ओळखतही नाही तिच्यासाठी हे अशाप्रकारे वागून चारचौघात स्वत:चा अपमान करुन घेणं किती योग्य आहे? त्याऐवजी अशा लोकांनी स्वत:च्या कुटुंबासाठी आणि स्वत:च्या उद्धारासाठी काहीतरी करायला हवं, असं मत एकाने नोंदवलं आहे.

