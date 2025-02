मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात नव्या खेळाडूची एंट्री, 330 विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजाला स्थान

IPL 2025 : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) ही जगातील सर्वात मोठ्या टी 20 लीगपैकी एक असून चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर आयपीएलच्या 18 व्या सीजनला सुरुवात होणार आहे. आगामी आयपीएलला आता अवघे काही दिवस शिल्लक असताना मुंबई इंडियन्समध्ये (Mumbai Indians) एका खेळाडूची एंट्री झाली आहे. अफगाणिस्तानचा गोलंदाज अल्लाह गझनफर हा दुखापतीच्या कारणामुळे आयपीएलमधून बाहेर पडलाय. त्यामुळे त्याच्या बदल्यात अफगाणिस्तानचाच युवा स्टार गोलंदाज मुजीब उर रहमान याला संधी देण्यात आलीये.

23 वर्षीय मुजीब उर रहमान हा अफगाणिस्तानचा ऑफ स्पिनर गोलंदाज असून त्याने यापूर्वी आयपीएलमध्ये 19 सामने खेळले आहेत. वयाच्या 17 व्या वर्षी त्याने 2018 मध्ये पंजाब किंग्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने पदार्पणाचा सामना हा दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध खेळला होता. मुजीब हा अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वात तरुण खेळाडूंपैकी एक होता आणि वयाच्या 17 व्या वर्षी आयपीएलमध्ये पदार्पण करून त्याने आपल्या फिरकीने सामन्यावर प्रभाव पाडला. मुजीब उर रहमान याने आतापर्यंत 300 हुन अधिक टी 20 सामने खेळले असून यात जवळपास 330 विकेट्स घेतल्या आहेत. आयपीएलमध्ये 19 सामन्यात त्याने 19 विकेट्स घेतल्या आहेत. अल्लाह गझनफर हा दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर पडल्यावर मुजीबला मुंबई इंडियन्सने साइन केले.

Mujeeb Ur Rahman, the Afghan off spinner has been signed by Mumbai Indians as a replacement for Allah Ghazanfar who has been ruled out of IPL 2025 due to an injury.

