कार, भिंती आणि झाडांवर चढलेले चाहते; लाठीचार्ज करणारे पोलीस अन् मृतदेह; चिन्नास्वामी स्टेडिअमबाहेर अशी होती स्थिती

Stampede in RCB Victory Celebration: आयपीएल 2025 च्या अंतिम सामन्यात आरसीबीने ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली आहे. 18 वर्षानंतर पहिल्यांदाच आयपीएल जिंकली असल्याने बंगळुरुच्या चाहत्यांचा उत्साह शिगेला होता. चिन्नास्वामी स्टेडिअममध्ये या विजयाचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामुळे येथे हजारोंच्या संख्येने चाहते पोहोचले होते. यादरम्यान मैदानाबाहेर तुफान गर्दी झाली आणि चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू झाला. गर्दी अनियंत्रित होती असं उपमुख्यमंत्री डी शिवकुमार यांचं म्हणणं आहे.

घटनास्थळावरुन आलेल्या व्हिडीओमध्ये चिन्नास्वामी मैदानाबाहेर कशाप्रकारे चाहत्यांनी गर्दी केली होती हे दिसत आहेत. गर्दी अनियंत्रित झाल्याने तिथे उपस्थित वाहनांचंही मोठं नुकसान झालं आहे. व्हिडीओत कारची नेमकी काय स्थिती झाली होती हे स्पष्ट दिसत आहे.

#WATCH | A car was damaged after fans climbed over it outside the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru

A large number of #RoyalChallengersBengaluru fans have turned up here to catch a glimpse of their champion team.

A special felicitation ceremony for all RCB players has been… pic.twitter.com/WuNrbo5Bzh

— ANI (@ANI) June 4, 2025