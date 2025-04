कुबड्या घेऊन लंगडणारा द्रविड दिसल्यानंतर विराटने केलेलं कृत्य चर्चेत; Video तुफान Viral

IPL 2025 Virat Kohli With Injured Rahul Dravid: इंडियन प्रिमिअर लीग 2025 ची स्पर्धा सध्या रंगात आली असून प्रत्येक सामन्यानंतर पॉइण्ट्स टेबलमधील चुरस अधिक अधिक वाढत चालली आहे. या स्पर्धेमधील 27 व्या सामन्यामध्ये बंगळुरु रॉयल चॅलेंजर्सच्या संघाने राजस्थान रॉयल्सवर मोठा विजय मिळवला. तब्बल 9 विकेट्स राखत बंगळुरुच्या संघाने मिळवलेल्या मोठ्या विजयामुळे बंगळुरुचा संघ पॉइण्ट्स टेबलमध्ये पहिल्या स्थानावर पोहोचला आहे. राजस्थानच्या घरच्या मैदानावर खेळताना राजस्थानने दिलेलं 174 धावांचा आव्हान बंगळुरुच्या संघाने अगदी सहज 15 चेंडू आणि 9 विकेट्स बाकी असताना गाठलं. या विजयाचा फलंदाजीमधील शिल्पकार ठरला तो विराट कोहली. विराटने दमदार खेळी करत नाबाद राहत संघाला स्पर्धेतील चौथा सामना जिंकून दिला. मात्र विजयानंतर विराटने राजस्थान रॉयल्सचा प्रशिक्षक राहुल द्रविडसमोर केलेल्या एका कृतीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

विराट कोहलीने 45 बॉलमध्ये 62 धावांची खेळी केली. विराटला सलामीवीर फिलीप सॉल्टची चांगली साथ लाभली. 174 धावांचा पाठलाग करताना बंगळुरुची पहिली विकेट 92 धावांवर पडली. उत्तम सुरुवात लाभल्याने बंगळुरुला विजय सोपा झाला. विराटने 4 चौकार आणि 2 षटकारांसहीत नाबाद राहत सामना जिंकवून दिला. सामना जिंकल्यानंतर मैदानाबाहेर जाताना बॉण्ड्रीजवळ विराटला राजस्थानचा प्रशिक्षक राहुल द्रविड कुबड्या घेऊन लंगडत चालत येताना दिसला.

विराट राहुलपासून काही अंतरावरुन चालत पुढे गेला. मात्र राहुल मैदानाकडे जात असल्याचं पाहून विराट मागे फिरला आणि तो राहुल द्रविडला कशाला पुढे जाताय राहुल भाई? संघातील इतर खेळाडू तुमच्यापर्यंत हस्तांदोलन करायला स्वत:हून येतील की, असं सांगितलं. विराटने लंगडत चालेल्या राहुल द्रविडच्या काळजीपोटी त्याला हा सल्ला दिला होता. मात्र राहुल द्रविड हळूहळू पुढे जात राहिला आणि एक एक करुन आरसीबीच्या संघातील खेळाडूंशी हस्तांदोलन करुन त्यांचं कौतुक करु लागला.

विराट आणि राहुलचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून विराटने राहुलसारख्या ज्येष्ठ खेळाडूबद्दल दाखवलेल्या आपुलकीमुळे त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होताना दिसत आहे. व्हायरल झालेला हा व्हिडीओ तुम्हीच पाहा...

Kohli asking his injured Rahul bhai not to walk, saying the players will come to him. A small act, but it speaks volumes. Respect, care, and class. This is what makes him truly special. https://t.co/TEtmqLXkGN

— K. (@Lifefkdup) April 13, 2025