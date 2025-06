...अन् अर्जुन तेंडुलकरसमोर झुकला रोहित शर्मा, विमानतळाबाहेर नेमकं काय घडलं? Video Viral

IPL 2025 : 1 जून रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आयपीएल 2025 चा क्वालिफायर 2 सामना खेळवला गेला. मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (MI VS PBKS ) यांच्यात झालेल्या या सामन्यात पंजाब किंग्सने 5 विकेटने मुंबईवर दणदणीत विजय मिळवला. यामुळे पंजाब किंग्स फायनलमध्ये पोहोचली, तर मुंबई इंडियन्स संघाला परतीच्या प्रवासाचं तिकीट मिळालं. सोमवारी 2 जून रोजी संध्याकाळी मुंबई इंडियन्सचा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडल्याने पुन्हा मुंबईला आला. त्यावेळी माजी कर्णधार आणि स्टार फलंदाज रोहित शर्माने (Rohit Sharma) सर्व खेळाडूंना गुडबाय म्हणत सेंडऑफ दिला. यावेळी अर्जुन तेंडुलकरला (Arjun Tendulkar) पाहून रोहितने असं काही केलं जे पाहून सर्वच आश्चर्यचकित झाले.

पंजाब विरुद्ध क्वालिफायर 2 सामन्यातील पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सचा संघ अहमदाबादहून सोमवारी मुंबईला परतला. यावेळी रोहित शर्मा सीजन संपल्यावर घरी जात असलेल्या मुंबईच्या सर्व खेळाडूंना आणि सपोर्ट स्टाफला भेटला. त्यावेळी अर्जुन तेंडुलकर सुद्धा तिथेच उभा होता. तेव्हा रोहित शर्माने अर्जुनशी हात मिळवला आणि त्याच्या समोर झुकला. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. रोहितने अर्जुनला दिलेला सन्मान पाहून उपस्थित सर्वच थक्क झाले. अर्जुन तेंडुलकर हा माजी क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा आहे. मात्र मुंबई इंडियन्सचा भाग असलेल्या अर्जुनला यंदा आयपीएल 2025 च्या संपूर्ण सीजनमध्ये एकाही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही.

हेही वाचा : बेंगळुरू vs पंजाब: IPL 2025 फायनल पावसामुळे रद्द झाली तर कोणता संघ ठरणार विजेता? जाणून घ्या नियम

The way Rohit Sharma is meeting everyone from Mumbai Indians players to the smallest support staff before going home.

The most humble and down-to-earth man ImRo45 pic.twitter.com/3cGUAbQoyY

(rushiii_12) June 2, 2025