'त्याच्या आत्मविश्वासाच्या चिंधड्या....', तिलक वर्माला रिटायर्ड केल्याने भारतीय संघाचा माजी प्रशिक्षक संतापला, '2 चेंडूंसाठी...'

IPL 2025: लखनऊविरोधातील सामन्यात मुंबई इंडियन्सने अखेरच्या ओव्हरमध्ये तिलक वर्माला रिटायर्ड करण्याचा निर्णय घेतल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी प्रशिक्षक संजय बांगर यानेही या निर्णयावर नाराजी जाहीर केली आहे. तिलक वर्मा मैदानात इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आला होता. पण त्याला स्फोटक फलंदाजी करण्यासाठी हवा तो सूरच गवसत नव्हता. त्याने 23 चेंडूत फक्त 25 धावा केल्यानंतर संघाने त्याला पुन्हा माघारी बोलावलं. पण मुंबई इंडियन्स संघाला या निर्णयाचा काही फायदा झाला नाही. मुंबई इंडियन्सने 12 धावांनी हा सामना गमावला. मुंबईच्या या निर्णयावर चाहते आणि समीक्षकांनी नाराजी जाहीर केली. कारण तिलक वर्माच्या जागी आलेला मिशेल सँटर मोठे फटके लगावण्यास सक्षम नाही. आणि तो मैदानात आल्यानंतर अखेरच्या सात चेंडूंपैकी फक्त दोनच चेंडू खेळला.

तिलक वर्माला रिटायर्ड करण्याच्या मुंबई इंडियन्स संघाच्या निर्णयाचा सामन्यावर फारसा परिणाम झाला नाही. पण जर हा लवकर निर्णय घेतला तर कदाचित सँटरला जास्त चेंडू खेळण्यास मिळाले असते आणि फरक पडला असता असं संजय बांगरने म्हटलं आहे.

A collection of Reactions on Tilak Verma retired out

TRENDING NOW news

A thread

"It was obvious that we needed some hits and he was not getting... in cricket,I think the decision speaks for itself why we did it," Hardik Pandya said after the defeat.pic.twitter.com/VCmqhfeHXD

— ICT Fan (@Delphy06) April 4, 2025