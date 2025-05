ऋषभ पंतच्या पुन्हा गटांगळ्या! मलिंगाने अप्रतिम कॅच घेत दाखवला बाहेरचा रस्ता, पाहून गोएंका उठूनच गेले

IPL 2025 : आयपीएल 2025 मध्ये 61 वा सामना लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (LSG VS SRH) यांच्यात पार पडला. एकना स्टेडियमवरील सामन्यात हैदराबादने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्याने लखनऊ संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. मात्र यावेळी सलामी फलंदाजांनी चांगली सुरुवात केली असताना प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या सामन्यात कर्णधार ऋषभ पंतची (Rishabh Pant) फलंदाजी मात्र फ्लॉपच ठरली.

लखनऊ सुपर जाएंट्स हा संघ अजूनही अधिकृतपणे प्लेऑफमधून बाहेर पडलेला नाही. हैदराबाद सोबतच सामना पकडून लखनऊला आयपीएल 2025 मध्ये तीन सामने खेळायचे आहेत. तसेच प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी त्यांना हे उर्वरित तीनही सामने जिंकावे लागणार आहेत. तीन सामने जिंकण्या सोबतच त्यांना नेट रनरेट चांगला ठेवण्यावर सुद्धा लक्ष ठेवावं लागणार आहे. सनरायजर्स हैदराबादचा संघ प्लेऑफच्या रेसमधून कधीच बाहेर पडलाय. प्लेऑफच्या क्वालिफिकेशनसाठी लखनऊच्या प्रत्येक खेळाडूला आपल्या संघासाठी त्यांचा सर्वोत्तम खेळ खेळावा लागेल, अशी परिस्थिती असताना कर्णधार ऋषभ पंत मात्र फलंदाजीत गटांगळ्या खातच आहे.

हैदराबाद विरुद्ध फलंदाजी करताना लखनऊकडून सलामी फलंदाज मिचेल मार्श आणि ऍडम मार्करम यांनी 10 ओव्हरमध्ये तब्बल 115 धावांची पार्टनरशिप केली. मात्र त्याचवेळी हर्ष दुबेला 11 व्या ओव्हरला मिचेल मार्शची विकेट घेणं शक्य झालं. त्यानंतर ऋषभ पंत मैदानात आला. परंतु अवघ्या 6 बॉलमध्ये 7 धावा करून तो बाद झाला. गोलंदाज ईशान मलिंगा याने पंतचा अप्रतिम कॅच घेतला आणि त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला. पंतची विकेट गेलेली पाहताच स्टॅन्डमध्ये सामना पाहत असलेले लखनऊ सुपर जाएंट्सचे मालक संजीव गोएंका थेट उठून निघून गेले. सध्या मलिंगाने पंतच्या घेतलेल्या कॅचचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. लखनऊ सुपर जाएंट्सने 7 विकेट गमावून 205 धावा केल्या. तसेच सनरायजर्स हैदराबादला विजयासाठी 206 धावांचं आव्हान दिलं.

