चेहऱ्यावर शांती आणि आनंद... धर्मशाळेहून वंदे भारत ट्रेनने सुरक्षित परतला पंजाब आणि दिल्लीचा संघ, खेळाडूंचा Video Viral

भारत आणि पाकिस्तानमधील सीमेवर वाढत्या तणावामुळे 8 मे रोजी धर्मशाळा येथे होणारा पंजाब किंग्ज आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यातील सामना मध्येच रद्द करण्यात आला. पहिल्या डावात फक्त १०.१ षटके खेळवण्यात आली त्याच षटकात सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ताबडतोब स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या खेळाडूंना आणि चाहत्यांना स्टेडियमबाहेर काढण्यात आले. एयरपोर्ट बंद असल्याने नंतर सगळ्यांच्याय सुरक्षेसाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) भारतीय रेल्वेशी समन्वय साधून एक निर्णय घातला. यानुसार बीसीसीआयने खेळाडू, कर्मचारी, समालोचक आणि अधिकाऱ्यांना धर्मशाळा इथून बाहेर काढण्यासाठी एक विशेष ट्रेनची व्यवस्था केली. वंदे भारताच्या ट्रेनने सगळे दिल्लीला परतले.

Thank you, @RailMinIndia, for arranging a special Vande Bharat train on such short notice to ferry the players, support staff, commentators, production crew members, and operations staff to New Delhi.

We deeply appreciate your swift response. @AshwiniVaishnaw | @JayShah |… pic.twitter.com/tUwzc5nGWD

— IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2025