कोहलीने बोलून दाखवलं 'विराट' स्वप्न! Next Big Step काय विचारलं असता म्हणाला; '2027 साली...'

Virat Kohli : भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) याने 2024 मध्येच टी 20 क्रिकेट मधून निवृत्ती घेतली आहे. मात्र विराट अजूनही वनडे आणि टेस्ट क्रिकेटमध्ये खेळतोय. मार्च महिन्यात झालेली चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकल्यावर 36 वर्षांचा विराट कोहली वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करेल. परंतू विराटने तसं केलं नाही आणि आपण अजून काहीकाळ भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणार असल्याचे जाहीर केले. विराट कोहली सध्या आयपीएल 2025 मध्ये खेळत असून त्याची आरसीबी टीम सध्या चांगल्या फॉर्मात असून त्यांनी सुरुवातीचे सलग दोन सामने जिंकले आहेत. यादरम्यान एका कार्यक्रमात बोलताना विराटने वर्ल्ड कप 2007 (World Cup 2007) बाबत मोठी हिंट दिली आहे.

सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये एका कार्यक्रमात विराट कोहली स्टायलिश अंदाजात दिसत असून यात अँकरने त्याला प्रश्न विचारला की, सध्याची स्थिती पाहत तुझं पुढचं पाऊल काय असणार आहे? यावर विराट म्हणाला, 'पुढचे मोठे पाऊल? मला माहित नाही. कदाचित पुढचा वर्ल्ड कप 2027 जिंकण्याचा प्रयत्न करू'. विराटचं हे उत्तर ऐकताच उपस्थितांनी टाळ्या वाजवायला सुरुवात केली. विराटने वर्ल्ड कप 2027 खेळण्याच्या हिंट्स दिल्यामुळे चाहते खुश असून यावर लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव करत आहेत.

Question: Seeing In The Present, Any Hints About The Next Big Step

Virat Kohli Said: The Next Big Step? I Don't Know. Maybe Try To Win The Next World Cup 2027. pic.twitter.com/aq6V9Xb7uU

viratkohli18club (KohliSensation) April 1, 2025