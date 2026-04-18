  • IPL 2026 : 5 सामने 0 विकेट्स... जसप्रीत बुमराहचा खराब फार्म मुंबई इंडियन्सच्या अडचणी वाढवणार!

Jasprit bumrah Mumbai indians : मुंबई इंडियन्सच्या संघाला या सिझनमध्ये साडेसाती लागली आहे. जसप्रीत बुमराह याच्या खराब फॉर्मचा परिणाम मुंबई इंडियन्सच्या कामगिरीवर पाहायला मिळाला आहे

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 18, 2026, 07:49 AM IST
आयपीएल 2026 चा हंगाम सुरू आहे आणि या हंगामामध्ये अनेक मनोरंजक सामने त्याचबरोबर काही युवा खेळाडूंची दमदार कामगिरी पाहायला मिळाली. आतापर्यंत पंजाब किंग्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु त्याचबरोबर राजस्थान रॉयल्स या संघाने दमदार कामगिरी केली आहे. तर आयपीएलचे चॅम्पियन्स संघ मुंबई इंडियन्स, सीएसके, कोलकाता नाईट रायडर्स या सीजनमध्ये आत्तापर्यंत फार काही चांगली कामगिरी करू शकले नाहीत. त्यांचे कारण एक कारण म्हणजेच संघातील त्या खेळाडूंचा खराब फॉर्म. मुंबई इंडियन्सच्या संघाने आतापर्यंत फारच निराशाजनक कामगिरी केली आहे. संघाने पहिल्या सामन्यांमध्ये या सिझनची चांगली सुरुवात केली पण त्यानंतर संघाला सलग चार सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. याचे एक कारण म्हणजे संघाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याचा खराब फॉर्म. 

जसप्रीत बुमराह याचा खराब फॉर्म

भारतीय संघासाठी नेहमीच अडचणीत असलेल्या संघाला क्रिकेटस मिळवून देणारा जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 मध्ये फार काही चांगली कामगिरी करू शकला नाही. जगातला सर्वात घातक गोलंदाज आणि नेहमीच अचूक यॉर्कर निशाण्यावर टाकणारा बुमराह या सीझनमध्ये गायब दिसत आहे. त्यांने आत्तापर्यंत पाच सामने खेळले आहेत, पण त्याच्या हाती अजूनपर्यंत एकही विकेट हाती लागलेली नाही. जसप्रीत बुमराह बऱ्याचदा असेही होते की त्याच्या हाती विकेट लागली नाही पण तो बऱ्याचदा कमी इकॉनॉमीने गोलंदाजी करतो पण या सीझनमध्ये असेही पाहायला मिळाले नाही. त्याच्या या खराब फॉर्ममुळे मुंबई इंडियन्सचा संघ देखील बॅक फुटवर आहे. 

आयपीएल  2026 मधील जसप्रीत बुमराची कामगिरी

आयपीएल 2026 मधील आत्तापर्यंत मुंबई इंडियन्सच्या संघाने पाच सामने खेळले आहेत या पाचही सामन्याचा जसप्रीत बुमराह हा भाग होता. त्याने आत्तापर्यंत या पाचही सामन्यांमध्ये एकही विकेट घेतली नाही त्याचबरोबर पाच सामन्यांमध्ये त्याने 164 धावा खर्च केल्या आहेत. तर त्याने या पाच सामन्यांमध्ये 8.63 च्या इकोनॉमिने धावा दिल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या खेळाडूच्या नावाने फलंदाजांना थरकात उठतो तो फलंदाज या सीजनमध्ये गायब पाहायला मिळाला आहे. 

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

