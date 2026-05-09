/IPL 2026: पहिल्या दोन चेंडूतच 14 धावा; जोफ्रा आर्चरच्या नावे लाजिरवाणा रेकॉर्ड नोंद, एका ओव्हरमध्ये किती धावा दिल्या?

RR vs GT IPL 2026 : राजस्थान रॅायल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात पहिल्या ओव्हरमध्ये जोप्रा आर्चरने एक्स्ट्रा धावा देऊन 2 चेंडूमध्ये 14 धावा खर्च केल्या, नक्की पहिल्या ओव्हरमध्ये झाले काय यासंदर्भात समजून घेण्यासाठी सविस्तर वाचा.
RR vs GT Jofra Archer Bowling : राजस्थान रॅायल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये सामना खेळवला जात आहे, हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा आहे. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघांची लढत ही तिसऱ्या स्थानासाठी असणार आहे. आजच्या सामन्याचे आयोजन हे राजस्थानच्या सवाई मानसिंह मैदानावर खेळवला जात आहे. आजच्या सामन्यामध्ये राजस्थानच्या संघाने नाणेफेक जिंकले आणि पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यामध्ये पहिल्या चेंडूवर चौकार मारुन गुजरात टायटन्सच्या संघाने दमदार सुरुवात केली आहे. पहिल्या चेंडूवर चौकार लागल्यानंतर जोफ्रा आर्चर या प्रेशरमध्ये पाहायला मिळाला. त्याने आज जेव्हा तो पहिली ओव्हर टाकायला आला तेव्हा त्याने पहिल्या दोन ओव्हरमध्ये 14 धावा दिल्या हे कसे शक्य झाले यासंदर्भात सविस्त वाचा.
आजच्या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने नाणेफेक जिंकले आणि गोलंदाजी पहिले करण्याचा निर्णय घेतला. सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये पहिली ओव्हर ही जोफ्रा आर्चरने टाकली. यामध्ये पहिल्या ओव्हरला गुजरातच्या फलंदाजाने चौकार मारल्यानंतर पुढचा चेंडू त्याने वाइड टाकला, त्यानंतर त्यानंतरचा चेंडू एक डॅाट बॅाल टाकला. डॅाट बॅालनंतर त्याने 1 नो बॅाल टाकला त्यामुळे आतापर्यत फक्त त्याचे 2 चेंडू मोजण्यात आले. त्याने वाइड टाकल्यानंतर तो वाइड चेंडू हा चौकार गेला. पुढचे आणखी दोन त्याने वाइड टाकले आणि त्याने अशाप्रकारे 7 चेंडू टाकले पण ते त्याचे मोजण्यात आले नाहीत.
त्यामुळे त्याचे फक्त 2 चेंडू हे मोजण्यात आले आणि त्याने पहिल्या दोन चेंडूमध्ये त्याने 14 धावा दिल्या आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याने 17 धावा दिल्या. सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने 10 ओव्हरमध्ये एकही विकेट गमावला नव्हता. गुजरातच्या दोन्ही फलंदाजांनी या सामन्यात संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली आहे. आजच्या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सच्या संघासाठी यशस्वी जयस्वाल कॅप्टन्सी करत आहे.
गुणतालिकेमध्ये सध्या गुजरात टायटन्सचा संघ पाचव्या स्थानावर आहे, तर राजस्थान रॅायल्सचा संघ हा चौथ्या स्थानावर आहे. राजस्थान, बंगळुरु आणि गुजरात या तीनही संघाचे समान गुण आहेत. जो सघ आजच्या सामन्यामध्ये विजय मिळवेल तो संघ आज तिसरे स्थान मिळवणार आहे.