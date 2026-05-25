20 मिनिटं खेळण्यासाठी 'या' खेळाडूने घेतले ₹180000000; IPL च्या इतिहासातील सर्वात तोट्याचा सौदा

IPL 2026 18 Crore Player Story: आयपीएलच्या प्लेऑफमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु, सनरायझर्स हैदराबाद, गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्सचा संघ खेळणार हे निश्चित झालेलं असतानाच एका 18 कोटींच्या खेळाडूसंदर्भातील रंजक माहिती समोर आली आहे.
IPL 2026 18 Crore Player Story: इंडियन प्रिमिअर लीग 2026 च्या प्लेऑफमध्ये कोणते संघ जाणार हे निश्चित झालं आहे. रविवारी झालेल्या सामन्यामध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघ स्पर्धेबाहेर पडण्याआधीच संघातील परदेशी खेळाडूंपैकी एक असलेला मथीसा पाथिराना स्पर्धेतून बाहेर पडला होता. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्याआधीच मथीसा पाथिराना दुखापतीमुळे बाहेर पडला आहे. दुपारी झालेल्या सामन्यामध्ये राजस्थानच्या संघाने मुंबई इंडियन्सला धूळ चारल्याने कोलकाता शेवटचा सामना खेळण्याआधीच प्लेऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर पडला होता. मात्र कोलकात्याच्या संघाला या पर्वामध्ये मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं.
मथीसा पाथिरानाला कोलकात्याच्या संघाने आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनमध्ये 18 कोटी रुपयांना विकत घेतलं होतं. मात्र मथीसा पाथिरानावर पाण्यासारखा पैसा खर्च करुनही कोलकात्याच्या हाती निराशाच लागल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मथीसा पाथिरानाला यंदाच्या पर्वाच्या सुरुवातीपासूनच दुखापत झाली होती. श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डाने फारच विचार विनिमय करुन त्याला आयपीएलच्या यंदाच्या पर्वात खेळण्याची परवानगी दिली. या स्पर्धेमध्ये फारच खडतर प्रवास सुरु असलेल्या केकेआरला मथीसा पाथिरानाच्या माध्यमातून दिलासा मिळेल असं वाटत होतं. स्पर्धेतील पहिल्या काही सामन्यांमध्ये कोलकात्याला पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर त्यांनी स्पर्धेच्या मध्यात मथीसा पाथिरानाला संघात स्थान दिलं. मथीसा पाथिराना पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यानंतर त्याला कोलकात्याने पहिल्यांदा गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात खेळवलं.
मात्र कोलकाता आणि मथीसा पाथिरानाचं नशीब एवढं खराब होतं की त्याला केवळ आठ चेंडू टाकता आले. मथीसा पाथिरानाला दुसरी ओव्हर टाकतानाच हॅमस्ट्रींगचा त्रास झाला आणि तो मैदानाबाहेर गेला. मथीसा पाथिराना मोजून 20 मिनिटं मैदानात होता. त्यानंतर तो पुन्हा संघात दिसला नाही. म्हणजेच या पर्वात 18 कोटी रुपये मानधन घेऊन मथीसा पाथिराना केवळ 20 मिनिटं खेळल्याने तो या स्पर्धेसाठी कोलकात्याच्या हिशोबाने पांढरा हत्तीच ठरला. त्यामुळेच केकेआरच्या चाहत्यांकडूनही मथीसा पाथिरानाला संघात घेणे ही सर्वात मोठी चूक ठरल्याचंही म्हटलं जात आहे.
अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वात आयपीएल 2026 मध्ये खेळलेल्या कोलकात्याच्या हाती निराशाच अधिक लागली. हे पर्व कोलकात्यासाठी अगदीच सुमार कामगिरीचं ठरलं. आधी कोलकात्याला देशांतर्गत वाद सुरु असल्याने बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला करार मुक्त करुन पुन्हा मायदेशी जाण्याची परवानगी द्यावी लागली. रहमानला कोलकात्याने 9 कोटी रुपये देऊन खरेदी केलं होतं. त्यानंतर हर्षित राणा स्पर्धेतून बाहेर पडल्याने कोलकात्याला मोठा धक्का बसला. हर्षित दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला. त्यानंतर मथीसा पाथिराना संघासाठी उपलब्ध नव्हता. याचा परिणाम यंदाच्या पर्वात कोलकात्याच्या गोलंदाजीमध्ये दिसून आला. कोलकात्याकडून कार्तिक त्यागी आणि वैभव अरोडा यांनी समाधानकारक कामगिरी केली. मात्र त्यांना आपल्या कामगिरीने सामन्यांवर प्रभाव पाडता आला नाही. म्हणूनच आपल्या 14 सामन्यांपैकी कोलकात्याला केवळ 6 सामने जिंकता आले. कोलकात्याचा संघ लीग स्टेजमधील आपला शेवटचा सामनाही गमावला.