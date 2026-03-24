IPL 2026 ठरणार 'या' स्टार खेळाडूंसाठी शेवटचा सीजन? धोनी सह 5 खेळाडूंचा प्रवास संपणार

IPL 2026 : आयपीएल 2026 सीजनला येत्या 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. या सीजनमध्ये अनेक युवा खेळाडूंसह दिग्गज खेळाडूंची फळी सुद्धा पाहता येणार आहे. 28 मार्च रोजी आरसीबी विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद या सामन्याने आयपीएलच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होईल. मात्र हा सीजन काही दिग्गज खेळाडूंसाठी शेवटचा सुद्धा ठरू शकतो. या सीजननंतर काही स्टार खेळाडू निवृत्तीचा निर्णय घेऊ शकतात. यातील सर्वात चर्चेतील नाव एम एस धोनीचं आहे. मात्र याशिवाय कोणते खेळाडू आयपीएलमधून निवृत्ती घेऊ शकतात याविषयी जाणून घेऊयात.
आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळणारा एम एस धोनी हा जवळपास 45 वर्षांचा होणार आहे. तो लागोपाठ आयपीएलचे 19 सीजन खेळत असून आतापर्यंत यात त्याने 278 सामने खेळलेत. त्याने आपल्या नेतृत्वात चेन्नई सुपरकिंग्सला 5 आयपीएल ट्रॉफी जिंकून दिल्यात. अशातच मागील दोन ते तीन वर्षांपासून एम एस धोनी आयपीएलमधून निवृत्त होणार अशी चर्चा सुरु आहे. धोनीने 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉर्मटमधून निवृत्ती घेतली होती. ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसन सारखेच पर्याय सीएसकेसाठी उपलब्ध आहेत, तेव्हा एम एस धोनी यंदा शेवटचा आयपीएल सीजन खेळून निवृत्ती घेऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज क्रिकेटर मिचेल स्टार्क याचा सुद्धा यंदा शेवटचा आयपीएल सीजन ठरू शकतो. तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सातत्याने सक्रिय असलेल्या स्टार्कने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून आधीच निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे, तो या लीगमध्ये जास्त काळ राहण्याची शक्यता कमी आहे. विशेषतः पुढील वर्षी होणारा वनडे वर्ल्ड कप पाहता, तो फ्रेश आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी लीगमधून माघार घेऊ शकतो. परिणामी हा या 36 वर्षीय वेगवान गोलंदाजाचा शेवटचा सीजन सुद्धा ठरू शकतो.
टीम इंडियातील दिग्गज क्रिकेटर इशांत शर्मा हा 37 वर्षांचा असून तो आपला शेवटचा आयपीएल सीजन खेळू शकतो. आयपीएलमधील तीन सीजन सोडले तर ईशान प्रत्येक आयपीएल सीजनमध्ये खेळला आहे. मात्र मागच्या ५ सिजनमध्ये तो १० सामनेही खेळलेला नाही आणि या वर्षीही सुद्धा तसंच होण्याची शक्यता आहे. सध्या इशांत शर्मा हा गुजरात टायटन्सच्या संघात खेळत आहे.
आयपीएलमध्ये शतक लागवणारा पहिला भारतीय फलंदाज मनीष पांडे मागील 4 ते 5 सीजन पासून दमदार कामगिरी करत नाहीये. यामुळेच त्याने 2021 पासून गेल्या पाच सिजनमध्ये चार वेगवेगळ्या संघांचे प्रतिनिधित्व करत केवळ 28 सामने खेळला आहे. सध्या ३६ वर्षीय मनीष पांडे हा केकेआर संघात असून हा त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीतील शेवटचा सीजन ठरू शकतो.
कोलकता नाईट रायडर्स संघाकडून खेळणारा ऑलराउंडर सुनील नरेन हा सुद्धा त्याच्या आयपीएल करिअरमधील शेवटचा सीजन खेळू शकतो. ३७ वर्षीय नरीनला केकेकर संघातून बाहेर करणार अशी चर्चा होती, पण तेव्हा फक्त आंद्रे रसेललाच संघातून बाहेर करण्यात आले होते. त्यामुळे, जर सुनील नरेन हे या सिजनमध्ये फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीत चांगली कामगिरी केली नाही, तर हा त्याचा शेवटचा सीजन ठरू शकतो.
28 मार्च -रॉयल चॅलेंजर्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - बेंगलुरू
29 मार्च - मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - मुंबई
30 मार्च - राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - गुवाहाटी
31 मार्च - पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - न्यू चंडीगढ़
1 एप्रिल - लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - लखनऊ
2 एप्रिल - कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - कोलकाता
3 एप्रिल -चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - चेन्नई
4 एप्रिल - दिल्ली कॅपिटल्स विरूद्ध मुंबई इंडियन्स - दिल्ली
4 एप्रिल - गुजरात टायटन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - अहमदाबाद
5 एप्रिल - सनरायजर्स हैद्राबाद विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स - हैदराबाद
5 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - बेंगलुरू
6 एप्रिल -कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध पंजाब किंग्स- कोलकाता
7 एप्रिल - राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स - गुवाहाटी
8 एप्रिल - दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - दिल्ली -
9 एप्रिल - कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स - कोलकाता
10 एप्रिल - राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध विरुद्ध - गुवाहाटी
11 एप्रिल - पंजाब किंग्स विरुद्ध संरयकर्स हैद्राबाद - न्यू चंडीगढ़
11 एप्रिल - चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स- चेन्नई
12 एप्रिल - लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - लखनऊ
12 एप्रिल - मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - मुंबई