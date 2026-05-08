KKR vs DC : दोन्ही संघासमोर 'करो या मरो' की स्थिती, कोण मारणार बाजी? नजर टाका दोन्ही संघाच्या प्लेइंग 11 वर

KKR vs DC IPL 2026 : आयपीएल 2026 चा 51 वा सामना हा कोलकता नाइट राइडर्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये होणार आहे. या दोन्ही संघासाठी आजच्या सामन्यामध्ये विजय मिळवणे अनिवार्य आहे.
KKR vs DC Playing 11 : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा 51 वा सामना होणार आहे. आता सर्व संघाचे फार कमी सामने शिल्लक आहेत. त्यामुळे संघाची नजर ही आता प्लेऑफवर असणार आहे. त्यामुळे आता कोणता संघ कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वाचे लक्ष असणार आहे. केकेआरच्या संघाची सुरुवात या सिझनमध्ये फारच खराब झाली. त्यानंतर आता मागील तीन सामन्यांमध्ये संघाने विजय मिळवल्यानंतर संघाच्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सला पराभवाचा सामना करावा लागला होता आता दिल्लीचे उर्वरित सर्व सामने संघाला जिंकणे अनिवार्य असणार आहे त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी असणार यासंदर्भात वाचा.
कोलकता नाईट राइडर्सचा संघ मागील तीन सामन्यामध्ये चांगल्या फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. मागील सामन्यामध्ये फिन अॅलन याला पुन्हा संघामध्ये स्थान मिळाले होते. मागील सामन्यामध्ये त्याने संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली होती. तर आता तर अंगकृष रघुवंशी याने आतापर्यत संघासाठी चांगली फलंदाजी केली आहे त्यामुळे त्याची जागा कोणी घेऊ शकणार नाही त्याचबरोबर अंजिक्य रहाणे हा संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. मागील तीन विजयानंतर आता केकेआरच्या चाहत्यांना संघाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
कॅमरुन ग्रीन याने मागील काही सामन्यामध्ये महत्वापूर्ण फलंदाजी केली आहे. त्यामुळे आता आगामी सामन्यामध्ये त्याच्या कामगिरीवर चाहत्यांचे लक्ष असणार आहे. रिंकू सिंग, रोव्हमन पॉवेल यांनी फिनिशिंरची चांगली भूमिका साकारली आहे. केकेआरच्या गोलंदाजी बद्दल सांगायचे झाले तर सुनील नरेन आणि वरुण चक्रवर्ती याने संघासाठी चांगली कामगिरी केली आहे.
कोलकता नाईट राइडर्स प्लेइंग 11 : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), अंगक्रिष रघुवंशी (विकेटकिपर), कॅमेरून ग्रीन, रिंकू सिंग, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, मथीशा पथिरना, वैभव अरोरा.
दिल्ली कॅपिटल्सच्या प्लेइंग 11 बद्दल सांगायचे झाले तर मागील सामन्यात सीएसकेविरुद्ध सामन्यात संघाची खराब फलंदाजी पाहायला मिळाली. आज संघामध्ये काही बदल होऊ शकतात. मागील सामन्यामध्ये करुण नायर याला संघामध्ये स्थान मिळाले होते. पण तो फार काही करु शकला नाही. संघाची गोलंदाजी मजबूत आहे पण संघाने फलंदाजीने निराश केले आहे.
दिल्ली कॅपिट्ल्स प्लेइंग 11 : पथुन निसंका, केएल राहुल (विकेटकिपर), नितिश राणा, करुण नायर, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिझवी, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी-नटराजन