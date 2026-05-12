/IPL 2026 : गुजरात टायटन्सचा एकतर्फी विजय! SRHला 86 धावांवर GTने गुंडाळलं, वाचा सामन्याचा अहवाल

IPL 2026 GT vs SRH Match Highlights : आयपीएल 2026 चा 56 वा सामना गुजरात टायटन्स विरुद्ध सनराइझर्स हैदराबाद या दोन संघामध्ये पार पडला, या सामन्यात गुजरातच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवून गुणतालिकेमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात वाचा
Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Match Highlights : गुजरात टायटन्स विरुद्ध सनराइझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये सामना पार पडला, आयपीएल 2026 चा 56 वा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने या सामन्यामध्ये एकतर्फी विजय मिळवून कहर केला आहे. सनराइझर्स हैदराबादच्या संघाला गुजरात टायटन्सच्या संघाने 82 धावांनी विजय मिळवला आहे. या विजयासह गुजरातच्या संघाने आता गुणतालिकेमध्ये पहिले स्थान पटकावले आहे. तर 16 गुण मिळवणारा गुजरात टायटन्सचा पहिला संघ आयपीएल 2026 मध्ये ठरला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाची फलंदाजी फार काही प्रभावशाली राहिली नाही पण गोलंदाजीने सनराइझर्स हैदराबादच्या फलंदाजांना टिकू दिले नाही.
आजच्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर आजच्या सामन्यामध्ये सनराइझर्स हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्स याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यात गुजरातच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 5 विकेट्स गमावून 168 धावा केल्या होत्या. या सामन्यात गुजरातच्या संघाने हैदराबादच्या संघाला 86 धावांवर सर्वबाद केले आणि विजय मिळवला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये गुजरात गोलंदाजी प्रभावशाली राहिली. आजच्या सामन्यात कगिसो रबाडा आणि जेसन होल्डर यांनी कहर केला.
We have a new table topper gujarat_titans wrap a massive and comprehensive -run victory in Ahmedabad— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2026
Scorecard https://t.co/o2tKKCeEaHTATAIPL | KhelBindaas | GTvSRH pic.twitter.com/dJ3VQan0a1
गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर जेसन होल्डर याने आजच्या सामन्यामध्ये 20 धावा खर्च करुन 3 विकेट्स नावावर केले. तर कगिसो रबाडा याने आजच्या सामन्यामध्ये 3 विकेट्स घेतले. प्रसिद्ध कृष्णा याने संघाला 2 विकेट्स मिळवून दिले. राशिद खान आणि मोहम्मद सिराज यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.
सनराइझर्स हैदराबादच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आजच्या सामन्यात फारच निराशाजनक फलदाजी केली. आजच्या सामन्यामध्ये सनराइझर्स हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्स यान सर्वाधिक 19 धावा केल्या याव्यतिरिक्त संघाने कोणत्याही फलंदाजाने 20 चा आकडा पार केला नाही. तर गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले वॅाशिंग्टन सुंदर याने अर्धशतक झळकावले. त्याचबरोबर साई सुदर्शन याने देखील 61 धावांची खेळी खेळली.