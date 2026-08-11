/IPL च्या स्टार क्रिकेटरला अटक, लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप

Abhishek Porel Arrested : दिल्ली कॅपिटल्सचा विकेटकिपर फलंदाज अभिषेक पोरेल याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. क्रिकेटर अभिषेक पोरेला मंगळवारी सकाळी हुगली येथे पोलिसांनी ताब्यात घेतलं केली असून अनेक तासांची विचारपूस केल्यावर त्याला दुपारी औपचारिक पद्धतीने अटक करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका तरुणीने अभिषेकवर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. तिने आरोप केले की अभिषेकने तिला लग्नाचं अमिश दाखवलं आणि तिच्या सोबत शारीरिक संबंध ठेवले. अटक केल्यावर क्रिकेटर अभिषेक पोरेलचं मेडिकल परीक्षण करण्यात आलं असून त्यानंतर त्यांना चुंचुड़ा कोर्टमध्ये उपस्थित करण्यात आलं. या प्रकरणातील अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावर मंगळवारी सुनावणीही निश्चित करण्यात आली होती. यापूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयाने पोलिसांना अभिषेक पोरेल याला अटक करण्याचे आदेश दिले होते.
सदर कारवाई ही हुगलीच्या मोगरा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर करण्यात आली आहे. महिलेने आरोप लावला की अभिषेक पोरेलने लग्नाचं आमिष दाखवून तिच्या सोबत शारीरिक संबंध ठेवले. तक्रारीत असाही आरोप करण्यात आला आहे की, पोरेलने त्यांच्यातील खाजगी क्षण रेकॉर्ड केले.
तरुणीच्या सांगण्यानुसार दोन कुटुंबांमध्ये लग्नाबाबत काही बोलणी झाली होती आणि मात्र त्यांना नंतर अभिषेकचे इतर महिलांसोबत सुद्धा संबंध असण्याबद्दल माहिती पडलं. त्यानंतर तरुणीने पोलिसांमध्ये तक्रार दिली.
सदर घटनेत अभिषेक पोरेलवर एफआयआर दाखल करण्यात आली असून यात 19 कलमांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. FIR मध्ये सांगितल्यानुसार ही कथित घटना 2 एप्रिल 2026 रोजी दिल्लीत घडली. तक्रारीत महिलेने आरोप केला की, अभिषेक पोरेल याने तिला बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले होते आणि तिला अन्नही दिले नाही. एफआयआर मध्ये असाही दावा करण्यात आला की जाणूनबुजून तिला वेगळं ठेवण्यात येत होतं जेणेकरून कोणालाही तिच्या शारीरिक स्थितीच्या कमजोरीबाबत माहिती न पडावं. कोलकाता हायकोर्टाने अभिषेकचे सर्व इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस सुद्धा जप्त केले आहेत.
अभिषेक पोरेलने दिल्ली कॅपिटल्ससाठी 35 आयपीएल सामने खेळले असून यात 769 धावा केल्या आहेत. यात त्याचा स्ट्राईक रेट 145 पेक्षा जास्त राहिला आहे. दिल्ली संघाने 2026 मध्ये 4 कोटींना त्यांना रिटेन केलं होतं. तो 2023 मध्ये ऋषभ पंतच्या जागी दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघात सामील झाला. 23 वर्षीय पोरेल देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बंगालसाठी खेळतो. त्याने 32 प्रथम श्रेणी सामन्यांत 1408 धावा केल्या आहेत, ज्यात एका शतकाचा समावेश आहे. त्याने 23 लिस्ट ए सामन्यांत 833 धावा केल्या आहेत, ज्यात दोन शतकांचा समावेश आहे. त्याने 61 टी20 सामन्यांत 1590 धावा केल्या आहेत.