अभिषेक शर्माचं वादळ! जागेवरुन न हलता ठोकल्या 100 धावा; वडिलांचं नाचून सेलिब्रेशन; 'ही' कामगिरी करणारा पहिला भारतीय फलंदाज

Abhishek Sharma Smashed Records: दिल्लीविरोधातील सामन्यात अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा आपल्या स्फोटक फलंदाजीचा अनुभव दिला. त्याने 68 चेंडूत 135 धावा ठोकल्या.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 21, 2026, 11:03 PM IST
Abhishek Sharma Smashed Records: दिल्ली कॅपिटल्सविरोधातील सामन्यात अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा आपल्या स्फोटक फलंदाजीचा प्रत्यय देत प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. अभिषेकने फक्त 68 चेंडूत 135 धावांची जबरदस्त खेळी केली. 135 धावांसह अभिषेक शर्माने आयपीएलच्या इतिहासातील भारतीय खेळाडूच्या दुसरी सर्वोच्च धावसंख्येची नोंद केली. विशेष म्हणजे हैदराबाद येथील राजीव गांधी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात अभिषेकने 10 चौकार आणि 10 षटकार ठोकले. थोडक्यात त्याने फक्त चौकार आणि षटकारांच्या आधारे 100 धावा केल्या. म्हणजे फक्त 35 धावा त्याने एकेरी किंवा दुहेरी धावांच्या माध्यमातून काढल्या. 

वडिलांनी नाचून केलं सेलिब्रेशन

अभिषेक शर्माने शतक ठोकल्यानंतर शांतपणे सेलिब्रेशन केलं. त्याचं हे सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलं आहे. दरम्यान प्रेक्षक गॅलरीत उपस्थित असलेले त्याचे वडील यावेळी नाचत आपला आनंद साजरा करत होते. तर संघाची मालकीण काव्या मारनचा आनंदही गगनात मावेनासा झाला होता. त्यांचं हे सेलिब्रेशन व्हायरल व्हिडीओत दिसत आहे. 

IPL 2026 मध्ये BCCI ची कृती पाहून पाकिस्तानचा जळफळाट; अफगाणिस्तानात मात्र जबरदस्त सेलिब्रेशन; MI vs GT सामन्यात नेमकं काय घडलं?

 

अभिषेकचं कोल पामर सेलिब्रेशन

शतक पूर्ण केल्यानंतर, अभिषेक शर्मा खेळपट्टीच्या मध्यभागी उभा राहिला आणि त्याने हाताची घडी घातली. हा जल्लोष चेल्सीचा फॉरवर्ड खेळाडू कोल पामरच्या प्रसिद्ध सेलिब्रेशनची आठवण करुन देणारं आहे. त्यानंतर त्याने नेहमीप्रमाणे प्रेक्षकांकडे बोटांनी L ची खूण करुन दाखवली, ज्याचा अर्थ चाहत्यांप्रती प्रेम (Love) दर्शवणं आहे. 

आपलाचा रेकॉर्ड मोडता मोडता राहिला

अभिषेक शर्माने याआधी 2025 मध्ये पंजाबविरोधातील सामन्यात 145 धावा केल्या होत्या. आपला हा रेकॉर्ड तो मोडू शकला नाही. सुरुवातीला मोठे फटके खेळल्यानंतर अखेरच्या ओव्हर्समध्ये मात्र तो काहीसा संघर्ष करताना दिसला. एका क्षणी तो ख्रिस गेलचा सर्वाधिक 175 धावांचा रेकॉर्ड मोडेल असं वाटत होतं. मात्र नंतर तो 135 धावांवरच मर्यादित राहिला. दरम्यान 135 धावांसह आता तो आयपीएलच्या इतिहासात सर्वाधिक धावसंख्या करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. 

ठरला पहिला भारतीय फलंदाज

याशिवाय 50 पेक्षा कमी चेंडूंमध्ये एकापेक्षा अधिक IPL शतके झळकावणारा तो पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे. तसंच या स्पर्धेच्या इतिहासात एकाच डावात 10 षटकार मारण्याची किमया दोनदा करणाराही तो पहिलाच भारतीय फलंदाज बनला आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

