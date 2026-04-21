अभिषेक शर्माचं वादळ! जागेवरुन न हलता ठोकल्या 100 धावा; वडिलांचं नाचून सेलिब्रेशन; 'ही' कामगिरी करणारा पहिला भारतीय फलंदाज

Abhishek Sharma Smashed Records: दिल्ली कॅपिटल्सविरोधातील सामन्यात अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा आपल्या स्फोटक फलंदाजीचा प्रत्यय देत प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. अभिषेकने फक्त 68 चेंडूत 135 धावांची जबरदस्त खेळी केली. 135 धावांसह अभिषेक शर्माने आयपीएलच्या इतिहासातील भारतीय खेळाडूच्या दुसरी सर्वोच्च धावसंख्येची नोंद केली. विशेष म्हणजे हैदराबाद येथील राजीव गांधी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात अभिषेकने 10 चौकार आणि 10 षटकार ठोकले. थोडक्यात त्याने फक्त चौकार आणि षटकारांच्या आधारे 100 धावा केल्या. म्हणजे फक्त 35 धावा त्याने एकेरी किंवा दुहेरी धावांच्या माध्यमातून काढल्या.
अभिषेक शर्माने शतक ठोकल्यानंतर शांतपणे सेलिब्रेशन केलं. त्याचं हे सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलं आहे. दरम्यान प्रेक्षक गॅलरीत उपस्थित असलेले त्याचे वडील यावेळी नाचत आपला आनंद साजरा करत होते. तर संघाची मालकीण काव्या मारनचा आनंदही गगनात मावेनासा झाला होता. त्यांचं हे सेलिब्रेशन व्हायरल व्हिडीओत दिसत आहे.
शतक पूर्ण केल्यानंतर, अभिषेक शर्मा खेळपट्टीच्या मध्यभागी उभा राहिला आणि त्याने हाताची घडी घातली. हा जल्लोष चेल्सीचा फॉरवर्ड खेळाडू कोल पामरच्या प्रसिद्ध सेलिब्रेशनची आठवण करुन देणारं आहे. त्यानंतर त्याने नेहमीप्रमाणे प्रेक्षकांकडे बोटांनी L ची खूण करुन दाखवली, ज्याचा अर्थ चाहत्यांप्रती प्रेम (Love) दर्शवणं आहे.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2026
अभिषेक शर्माने याआधी 2025 मध्ये पंजाबविरोधातील सामन्यात 145 धावा केल्या होत्या. आपला हा रेकॉर्ड तो मोडू शकला नाही. सुरुवातीला मोठे फटके खेळल्यानंतर अखेरच्या ओव्हर्समध्ये मात्र तो काहीसा संघर्ष करताना दिसला. एका क्षणी तो ख्रिस गेलचा सर्वाधिक 175 धावांचा रेकॉर्ड मोडेल असं वाटत होतं. मात्र नंतर तो 135 धावांवरच मर्यादित राहिला. दरम्यान 135 धावांसह आता तो आयपीएलच्या इतिहासात सर्वाधिक धावसंख्या करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे.
याशिवाय 50 पेक्षा कमी चेंडूंमध्ये एकापेक्षा अधिक IPL शतके झळकावणारा तो पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे. तसंच या स्पर्धेच्या इतिहासात एकाच डावात 10 षटकार मारण्याची किमया दोनदा करणाराही तो पहिलाच भारतीय फलंदाज बनला आहे.