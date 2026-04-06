English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्सच्या आरसीबी विरुद्ध झालेल्या दारुण पराभवानंतर आता सोशल मीडियावर मिम्सचा पाऊस पडलाय. चेन्नईच्या गोलंदाजांवर नेटकरी अनेक विनोद करत असून यातील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. यात अभिनेते राजेश खन्नांचं गाणं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 6, 2026, 03:49 PM IST
CSK च्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर राजेश खन्नांचं 'हे' गाणं व्हायरल, फॅन्सच्या जखमेवर चोळलं मीठ
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये अकरावा सामना रविवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (RCB VS CSK) यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सचा 43 धावांनी लाजिरवाणा पराभव झाला. चिन्नस्वामी स्टेडियमवर पार पडलेल्या सामन्यात चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने (Ruturaj Gaikwad) टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली खरी मात्र रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या फलंदाजांनी चेन्नईच्या गोलंदाजांना अक्षरशः धुतलं. आरसीबीच्या फलंदाजांनी तब्बल 20 ओव्हरमध्ये 250 धावा केल्या. हा आयपीएलमध्ये चेन्नई विरुद्ध कोणत्याही संघाने केलेला सर्वाधिक स्कोअर होता. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या दारुण पराभवानंतर आता सोशल मीडियावर मिम्सचा पाऊस पडलाय. चेन्नईच्या गोलंदाजांवर नेटकरी अनेक विनोद करत असून यातील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. यात अभिनेते राजेश खन्नांचं गाणं आहे. 

चेन्नईच्या गोलंदाजांची धुलाई :

रविवारी 5 एप्रिल रोजी एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकून गोलंदाजीची सुरुवात चांगली केली. सुरुवातीच्या तीन ओव्हरमध्ये त्यांनी जास्त धावा होऊ दिल्या नाहीत, मात्र त्यानंतर मैदानात धावांचा पाऊस पडला. विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल आणि रजत पाटीदार यांनी सर्वात आक्रमक फलंदाजी केली, मात्र यापैकी टीम डेव्हिडने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. चेन्नईच्या गोलंदाजांविरुद्ध टीम डेव्हिड थांबवण्याचं नाव घेत नव्हता. 280.00 च्या स्ट्राईक रेटने त्याने 25 बॉलमध्ये 70 धावा केल्या आणि आरसीबीचा स्कोअर 250 धावांपर्यंत पोहोचवला. टीम डेव्हिडने 8 षटकार आणि 3 चौकार ठोकले.  टीम डेव्हिडसह रजत पाटीदारने सुद्धा 19 बॉलमध्ये 48 धावा केल्या. त्याने सुद्धा 6 षटकार आणि 1 चौकार ठोकला. टीम डेव्हिड आणि रजत पाटीदार या दोघांनी मिळून शेवटच्या ओव्हरमध्ये 97 धावांची पार्टनरशिप केली.

चेन्नई सुपरकिंग्स समोर विजयासाठी 251 धावांचे आव्हान होते. यावेळी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली. त्यांची टॉप ऑर्डर स्वस्तात माघारी परतली. त्यानंतर सरफराज खान (50), प्रशांत वीर (43), जॅमी ओव्हरटोन (37), शिवम दुबे (१८) आणि अंशुल कंबोज (19) यांनी चेन्नई सुपरकिंग्सचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आरसीबीच्या गोलंदाजी समोर त्यांची देखील दांडी गुल झाली. आरसीबीने 19.4 ओव्हरपर्यंत चेन्नईला ऑलआउट केलं. 

राजेश खन्नांचं 'हे' गाणं व्हायरल : 

चेन्नई सुपरकिंग्सच्या पराभवानंतर अभिनेते राजेश खन्ना यांच्या 'किस किस का नाम लू मै, मुझे हर किसीने मारा' या गाण्याचं रील व्हायरल होतंय. यात वरच्या बाजूला आरसीबीच्या फलंदाजांचे फोटो आणि स्कोअर लिहिलेला आहे ज्यांनी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध जबरदस्त कामगिरी केली. तर खालच्या बाजूला राजेश खन्ना यांना सीएसकेच्या गोलंदाजांची उपमा देण्यात आलीये. यात राजेश खन्ना गातायत 'किस किस का नाम लू मै, मुझे हर किसीने मारा'. सोशल मीडियावर हे मिम व्हायरल होत असून यावर नेटकरी विविध प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. 

About the Author

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
CSK vs RCBIPL 2026Cricket NewsRCBrajesh khanna

