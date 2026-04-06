CSK च्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर राजेश खन्नांचं 'हे' गाणं व्हायरल, फॅन्सच्या जखमेवर चोळलं मीठ

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये अकरावा सामना रविवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (RCB VS CSK) यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सचा 43 धावांनी लाजिरवाणा पराभव झाला. चिन्नस्वामी स्टेडियमवर पार पडलेल्या सामन्यात चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने (Ruturaj Gaikwad) टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली खरी मात्र रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या फलंदाजांनी चेन्नईच्या गोलंदाजांना अक्षरशः धुतलं. आरसीबीच्या फलंदाजांनी तब्बल 20 ओव्हरमध्ये 250 धावा केल्या. हा आयपीएलमध्ये चेन्नई विरुद्ध कोणत्याही संघाने केलेला सर्वाधिक स्कोअर होता. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या दारुण पराभवानंतर आता सोशल मीडियावर मिम्सचा पाऊस पडलाय. चेन्नईच्या गोलंदाजांवर नेटकरी अनेक विनोद करत असून यातील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. यात अभिनेते राजेश खन्नांचं गाणं आहे.
रविवारी 5 एप्रिल रोजी एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकून गोलंदाजीची सुरुवात चांगली केली. सुरुवातीच्या तीन ओव्हरमध्ये त्यांनी जास्त धावा होऊ दिल्या नाहीत, मात्र त्यानंतर मैदानात धावांचा पाऊस पडला. विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल आणि रजत पाटीदार यांनी सर्वात आक्रमक फलंदाजी केली, मात्र यापैकी टीम डेव्हिडने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. चेन्नईच्या गोलंदाजांविरुद्ध टीम डेव्हिड थांबवण्याचं नाव घेत नव्हता. 280.00 च्या स्ट्राईक रेटने त्याने 25 बॉलमध्ये 70 धावा केल्या आणि आरसीबीचा स्कोअर 250 धावांपर्यंत पोहोचवला. टीम डेव्हिडने 8 षटकार आणि 3 चौकार ठोकले. टीम डेव्हिडसह रजत पाटीदारने सुद्धा 19 बॉलमध्ये 48 धावा केल्या. त्याने सुद्धा 6 षटकार आणि 1 चौकार ठोकला. टीम डेव्हिड आणि रजत पाटीदार या दोघांनी मिळून शेवटच्या ओव्हरमध्ये 97 धावांची पार्टनरशिप केली.
चेन्नई सुपरकिंग्स समोर विजयासाठी 251 धावांचे आव्हान होते. यावेळी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली. त्यांची टॉप ऑर्डर स्वस्तात माघारी परतली. त्यानंतर सरफराज खान (50), प्रशांत वीर (43), जॅमी ओव्हरटोन (37), शिवम दुबे (१८) आणि अंशुल कंबोज (19) यांनी चेन्नई सुपरकिंग्सचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आरसीबीच्या गोलंदाजी समोर त्यांची देखील दांडी गुल झाली. आरसीबीने 19.4 ओव्हरपर्यंत चेन्नईला ऑलआउट केलं.
चेन्नई सुपरकिंग्सच्या पराभवानंतर अभिनेते राजेश खन्ना यांच्या 'किस किस का नाम लू मै, मुझे हर किसीने मारा' या गाण्याचं रील व्हायरल होतंय. यात वरच्या बाजूला आरसीबीच्या फलंदाजांचे फोटो आणि स्कोअर लिहिलेला आहे ज्यांनी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध जबरदस्त कामगिरी केली. तर खालच्या बाजूला राजेश खन्ना यांना सीएसकेच्या गोलंदाजांची उपमा देण्यात आलीये. यात राजेश खन्ना गातायत 'किस किस का नाम लू मै, मुझे हर किसीने मारा'. सोशल मीडियावर हे मिम व्हायरल होत असून यावर नेटकरी विविध प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.