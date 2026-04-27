डेंजर! वैभव सूर्यवंशीच्या बॅटमध्ये 'AI चीप' असल्याचा आरोप; त्याला लॅबमध्ये पाठवण्याची मागणी, Video Viral

AI Chip In Vaibhav Sooryavanshi Bat: ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या वैभव सूर्यवंशी हा केवळ 16 वर्षांचा असून सध्या जगभरामध्ये त्याची चर्चा आहे. त्याच्यासंदर्भात पाकिस्तानमधून एक विचित्र विधान समोर आलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 27, 2026, 02:54 PM IST
जाहीर कार्यक्रमात केली मागणी (प्रातिनिधिक फोटो)

AI Chip In Vaibhav Sooryavanshi Bat: माणूस यशस्वी होतो तशी त्याच्या टीकाकारांची संख्येही वाढते असं म्हटलं जातं. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या कार्यामध्ये उगाच खोट काढत राहणंही तितकेच वाईट असते. सध्या पाकिस्तानकडून असेच प्रयत्न सुरु असल्याचं दिसत आहे. पाकिस्तानमधील क्रिकेट तज्ज्ञ नौमान नियाझ यांनी भारतीय क्रिकेटमधील सध्या चर्चेत असलेला सर्वात तरुण क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशीबद्दल विचित्र विधान केलं आहे. खरं तर नियाझ हे कायमच त्यांच्या अतिशयोक्तीपूर्ण विधानांसाठी ओळखले जातात. शनिवारी, 25 एप्रिल रोजी वैभवने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीमधील दुसरं शतक झळकावल्यानंतर काही तासांमध्येच नियाझ पुन्हा बरळले आहेत. नियाझ यांनी वैभव सूर्यवंशी वेगाने धावा करण्यासाठी गैरप्रकार करत असल्याची शंका बोलून दाखवली आहे. 

त्याला एखाद्या प्रयोगशाळेत पाठवले पाहिजे

नियाझ यांनी तर्कविसंगत दावा करताना, वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या बॅटमध्ये एआय चीप वापरली असून या चीपमुळेच त्याला फटके मारताना अधिक ताकद मिळत असल्याचं म्हटलं आहे. "हा मुलगा नक्की आहे तरी कोण? याचा विचार व्हायला हवा. जागतिक उत्तेजक प्रतिबंध संस्था (वाडा/ WADA) ज्याप्रमाणे उत्तेजक चाचण्या घेते, त्याप्रमाणे त्याला एखाद्या प्रयोगशाळेत पाठवले पाहिजे," असं नियाझ यांनी म्हटलं आहे.

पुढे बोलताना, "कदाचित त्याने आपल्या बॅटमध्ये 'एआय चिप' वापरली असावी. त्याचे खेळ अविश्वसनीय वाटतो. काय जबरदस्त खेळाडू आहे! मला असा भास झाला की तो थोडा संथ खेळत होता. यामुळे मला प्रश्न पडला की, हा माणूस नक्की आहे तरी कोण? जेव्हा तुम्ही 18 वर्षांचे असता, तेव्हा तुमच्या शरीरात स्नायू, बायसेप्स आणि ट्रायसेप्सची वाढ होत असते. पण हा तर अवघा 16 वर्षांचा आहे," असं म्हणत नियाझ यांनी वैभवच्या खेळाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

विराट विश्वविजेता होता तेव्हा त्याचा जन्म झालाय

वैभवचा जन्म 2011 मध्ये झाल्याचा संदर्भ भारताने याच वर्षी दुसऱ्यांदा एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला होता याच्याशी जोडत नियाझ यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. "ज्या वेळी विराट कोहली विश्वविजेता होता, त्या वेळी याचा जन्म झाला होता. त्याच्याकडे खेळातील तांत्रिक कौशल्याइतकीच ताकद देखील आहे. तो मनगटाचा वापर करून फटकेबाजी करणारा खेळाडू आहे; शिवाय, जर तुम्ही त्याच्या फटक्यांचा 'आर्क' पाहिल्यास तो संपूर्ण मैदान व्यापून टाकतो. पूर्ण 360 अंश क्षेत्र तो आपल्या फटकेबाजीने व्यापून टाकतो," असे नियाझ यांनी 'स्मॅशहीट' नावाच्या कार्यक्रमात मत व्यक्त करताना म्हटलं.

'ऑरेंज कॅप'च्या शर्यतीत सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी हा सध्या के.एल. राहुल, विराट कोहली आणि अभिषेक शर्मा यांसारख्या स्फोटक आणि अव्वल दर्जाच्या खेळाडूंना ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीमध्ये थेट टक्कर देताना दिसतोय. आठ सामन्यांमध्ये वैभवने 357 धावा केल्या असून स्पर्धा अर्धीच संपलेली असताना त्याच्या नावर दोन अर्धशतके आणि एका शतकाचा समावेश आहे. सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत तो दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्याच्या पाठोपाठ राहुल तिसऱ्या, हेनरिक क्लासेन चौथ्या, शुभमन गिल पाचव्या आणि कोहली सहाव्या स्थानावर आहेत. 'ऑरेंज कॅप'च्या शर्यतीवर भारतीय खेळाडूंचेच वर्चस्व दिसून येत आहे. सध्या सर्वाधिक धावा करणाऱ्यां अव्वल 10 खेळाडूंमध्ये हेनरिक क्लासेन हा एकमेव परदेशी खेळाडू आहे. या यादीत 380 धावांसहीत अभिषेक शर्मा पहिल्या स्थानावर आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

