IPL 2026: बीसीसीआयकडून अजिंक्य रहाणेला 12 लाख रुपयांचा दंड! KKR च्या कर्णधाराला मोठी शिक्षा का?

Why Has BCCI Punished KKR Captain Ajinkya Rahane: अजिंक्य रहाणे याला IPLमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार म्हणून बीसीसीआयकडून दंड ठोठावण्यात आला आहे. चेन्नई सुपर किंग्जविरुद्ध झालेल्या सामन्यात कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) संघाने निर्धारित वेळेत षटकांची गती राखली नाही, म्हणजेच स्लो ओव्हर-रेट राखल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. हा सामना एमए चिदंबरम स्टेडियम येथे खेळला गेला. या सामन्यात कोलकाता नाईट राइडर्सचा हा सिजनमधील चौथा पराभव ठरला. सामन्यानंतर आयपीएल (IPL) आचारसंहितेतील Article 2.22 चे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कारण हा रहाणेच्या नेतृत्वाखालील संघाचा पहिला स्लो ओव्हर-रेट गुन्हा होता, त्यामुळे कर्णधाराला 12 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड देण्यात आला. आयपीएल (IPL) च्या नियमानुसार पहिल्या चुकीवर फक्त आर्थिक दंड लागू होतो, मात्र वारंवार चूक झाल्यास डिमेरिट पॉइंट्स आणि पुढील टप्प्यावर अधिक कठोर कारवाई होऊ शकते.
आयपीएल (IPL)च्या नवीन नियमांनुसार पूर्वी असलेला एक सामन्याच्या बंदीचा नियम आता रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे कर्णधारांना थेट मॅच सस्पेंशनचा धोका कमी झाला असला तरी, संघ व्यवस्थापन आणि कर्णधार दोघांवरही ओव्हर-रेट नियंत्रण ठेवण्याचा दबाव वाढला आहे.
हे ही वाचा: भारताच्या माजी क्रिकेटपटूचे निधन, IPL 2026 दरम्यान दु:खद बातमी; BCCI अध्यक्षांची श्रद्धांजली
या सिजनमध्ये इतर अनेक कर्णधारांवरही अशाच प्रकारच्या कारवाई झाल्या आहेत. श्रेयस अय्यर याला पंजाब किंग्जकडून दोन वेळा स्लो ओव्हर-रेटसाठी दंड बसला आहे. तसेच शुभमन गिल आणि हार्दिक पांड्या यांनाही त्यांच्या संघाच्या ओव्हर-रेटमुळे शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे यंदाचा IPL हंगाम कर्णधारांसाठी शिस्त आणि वेळ व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अधिक कठीण ठरत आहे.
चेन्नई सुपर किंग्जने प्रथम फलंदाजी करताना आक्रमक सुरुवात केली. पॉवरप्लेमध्ये त्यांनी वेगाने धावा करत मोठा पाया रचला. संपूर्ण 20 षटकांत सीएसके (CSK) ने 192/5 अशी मजबूत धावसंख्या उभारली. ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी सोपी नव्हती, तरीही CSKने परिस्थितीचा चांगला फायदा घेतला.
हे ही वाचा: Sanju Samson: "प्रत्येक सामन्याला या..." संजू सॅमसनसाठी कोण आहे 'लकी चार्म'? मैदानावरच केला खुलासा
केकेआर (KKR) च्या फलंदाजांना लक्ष्याचा पाठलाग करताना सुरुवातीपासूनच अडचणी आल्या. नियमित अंतराने विकेट्स पडत गेल्याने संघ दबावात आला. अखेर KKRला 20 षटकांत 160/7 इतक्याच धावा करता आल्या आणि त्यांना 32 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवामुळे KKRच्या रणनीतीवर आणि संघाच्या कामगिरीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ असा मानला जातो की, अजिंक्य रहाणे कर्णधार म्हणून डावाची सुरुवात किंवा मध्यक्रमात भूमिका बजावतो. त्याच्यासोबत फिल सॉल्ट सलामीला खेळू शकतो. मधल्या फळीत सुनील नरेन आणि वेंकटेश अय्यर महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळतात. फिनिशिंगसाठी रिंकू सिंग आणि आंद्रे रसेल यांच्यावर मोठी जबाबदारी असते. गोलंदाजीत वरुण चक्रवर्ती आणि मिचेल स्टार्क सारखे खेळाडू महत्त्वाची भूमिका बजावतात. संघाचा समतोल राखण्यासाठी इतर भारतीय आणि विदेशी खेळाडूंचीही मोलाची साथ असते.
हे ही वाचा: CSK vs DC सामन्यात गोंधळ, स्टब्सने रागात हेल्मेट फेकले; नितीश राणा आणि दिल्लीचे मुख्य प्रशिक्षक अंपायरशी भिडले
या सामन्यातील पराभव, ओव्हर-रेटची शिक्षा आणि संघाच्या कामगिरीतील अस्थिरता यामुळे केकेआर (KKR) समोर पुढील सामने अधिक आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.