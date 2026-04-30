'मुंबई इंडियन्स'ची अवस्था पाहून नीता अंबानी मैदानातच रडल्या; घरी जाताना कारमध्ये सुनेनं... | Video

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 Neeta Ambani Crying: वानखेडेच्या मैदानावर मुंबईच्या संघाला 243 धावा करुनही पराभवाचं तोंड पहावं लागल्याने नीता अंबानींनी रडतच मैदान सोडल्याचा दावा करणारे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झालेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 30, 2026, 09:34 AM IST
मुंबईचा पराभव झाल्याने नाराज

IPL 2026 Neeta Ambani Crying: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 41 व्या सामन्यामध्ये सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने मुंबई इंडियन्सचा वानखेडेच्या मैदानावर पराभव केला. 244 धावांचा पाठलाग करताना सनरायझर्सच्या संघाने 8 बॉल आणि 6 विकेट्स राखून हा सामना जिंकत पॉइण्ट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली. मुंबई इंडियनच्या घरच्या मैदानावर त्यांना एवढी मोठी धावसंख्या उभारुनही पराभवाचं तोंड पहावं लागल्याने चाहते निराश होते. मात्र हा पराभव संघाच्या मालकीण नीता अंबानी यांच्याही जिव्हारी लागल्याचं दिसून आलं. नीता अंबानी यांना मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांचा ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्माने पॉवर प्लेमध्ये घेतलेला समाचार पाहून रडू आलं. नीती अंबानींच्या पाणावलेल्या डोळ्यांचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सामना संपल्यानंतर नीता अंबानी घराकडे रवाना होतानाचे काही फोटो सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत.

सामन्यात झालं काय?

रायन रेकिल्टनने 55 बॉलमध्ये केलेल्या नाबाद 123 धावांच्या जोरावर 243 धावांपर्यंत मजल मारली. रायन रेकिल्टनला विल जॅक्स आणि हार्दिक पांड्याने चांगली साथ दिली. मात्र आता 243 धावा केल्याने मुंबई सहज सामना जिंकेल असं वाटत असतानाच सनरायझर्सचे फलंदाज मुंबईच्या गोलंदाजांवर तुटून पडले. पॉवर प्लेमध्येच 90 धावांचा टप्पा ओलांडला. अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड या दोघांनी मुंबईच्या गोलंदाजांची जबरदस्त धुलाई केली. 8.4 ओव्हरला अभिषेकच्या रुपात मुंबईला पहिलं यश मिळालं. मात्र तोपर्यंत टार्गेटच्या अर्ध्या धावा 9 ओव्हर पूर्ण होण्याच्या आधीच झाल्या होत्या. संघ 129 धावांवर असताना अभिषेक बाद झाल्यानंतर मैदानात आलेला इशान किशन पहिल्याच बॉलवर बोल्ड झाला. त्यानंतर संघाच्या धावसंख्येत चार धावांची भर घालून ट्रॅव्हिस हेडच्या रुपात सनरायझर्सचा तिसरा खेळाडू तंबूत परतला. चार धावांमध्ये तीन गडी बाद झाल्याने सनरायझर्सचा संघ दबावात येईल असं वाटत होतं. मात्र घडलं उलटं. 

कार्लसनचा धमाका

हेन्रीच कार्लसनने आधी नितीश रेड्डीसोबत आणि नंतर सलील अरोराच्या मदतीने संघाला सहज विय मिळवून दिला. कार्लसनने 30 बॉलमध्ये नाबाद 65 धावांची खेळी केली. त्याने 7 चौकार आणि चार षटकार लगावले. सलीलनेही शेवटाकडे 10 चेंडूंमध्ये नाबाद 30 धावा केल्या. त्यानेही जसप्रीत बुमराहसारख्या वर्ल्ड क्लास गोलंदाजाला षटकार लगावत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. त्याने एकूण 3 षटकार आणि दोन चौकार लगावले. 

नीता अंबानींना अश्रू अनावर

नीता अंबानी या मुलगा आकाश अंबानीसहीत सामना पाहण्यासाठी आल्या होत्या. मात्र अभिषेक आणि हेडने केलेली धुलाई पाहून सामन्यातील सातव्या ओव्हरमध्ये त्यांना अश्रू अनावर झाल्याचा एक क्षण कॅमेरात टीपला गेला.

सातव्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलवर सनरायझर्सचा संघ 98 वर असताना पाणावलेल्या डोळ्यांनी नीता अंबानी सामना पाहत असल्याचं कॅमेरात कैद झालं. यावेळी अभिषेक 19 बॉल 41 वर तर हेड 19 बॉल 48 धावांवर खेळत होता.

फोटो काढू नका

सामना संपल्यानंतरही आपल्या कारकडे जाताना नीता अंबानी या सून राधिकासोबत दिसल्या. मात्र सामान्यपणे फोटोग्राफर्सकडे हसून पाहणाऱ्या नीता यांचे फोटो काढू नये असं त्याचे बॉडीगार्ड पापराझींना सांगत होते.

सून देत होती धीर

अन्य एका व्हिडीओमध्ये नीता अंबानी कारमध्ये बसून जात असल्याचं दिसत असून त्यांच्या शेजारी त्यांची सून बसल्याचं दिसत आहे. कारमध्येही नीता अंबानी सामन्यातील पराभवामुळे अस्वस्थ असून सून त्यांची समजूत काढत असल्याचा दावा करणारे व्हिडीओ व्हायरल झालेत. 

मुंबईच्या संघाचा हा सहावा पराभव असून त्यांना केवळ दोन सामने जिंकता आले आहेत. सर सनरायझर्सचा हा सलग पाचवा विजय ठरला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
IPL 2026neeta ambaniAkash AmbanidisheartenedSRH

