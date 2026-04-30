'मुंबई इंडियन्स'ची अवस्था पाहून नीता अंबानी मैदानातच रडल्या; घरी जाताना कारमध्ये सुनेनं... | Video

IPL 2026 Neeta Ambani Crying: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 41 व्या सामन्यामध्ये सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने मुंबई इंडियन्सचा वानखेडेच्या मैदानावर पराभव केला. 244 धावांचा पाठलाग करताना सनरायझर्सच्या संघाने 8 बॉल आणि 6 विकेट्स राखून हा सामना जिंकत पॉइण्ट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली. मुंबई इंडियनच्या घरच्या मैदानावर त्यांना एवढी मोठी धावसंख्या उभारुनही पराभवाचं तोंड पहावं लागल्याने चाहते निराश होते. मात्र हा पराभव संघाच्या मालकीण नीता अंबानी यांच्याही जिव्हारी लागल्याचं दिसून आलं. नीता अंबानी यांना मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांचा ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्माने पॉवर प्लेमध्ये घेतलेला समाचार पाहून रडू आलं. नीती अंबानींच्या पाणावलेल्या डोळ्यांचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सामना संपल्यानंतर नीता अंबानी घराकडे रवाना होतानाचे काही फोटो सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत.
रायन रेकिल्टनने 55 बॉलमध्ये केलेल्या नाबाद 123 धावांच्या जोरावर 243 धावांपर्यंत मजल मारली. रायन रेकिल्टनला विल जॅक्स आणि हार्दिक पांड्याने चांगली साथ दिली. मात्र आता 243 धावा केल्याने मुंबई सहज सामना जिंकेल असं वाटत असतानाच सनरायझर्सचे फलंदाज मुंबईच्या गोलंदाजांवर तुटून पडले. पॉवर प्लेमध्येच 90 धावांचा टप्पा ओलांडला. अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड या दोघांनी मुंबईच्या गोलंदाजांची जबरदस्त धुलाई केली. 8.4 ओव्हरला अभिषेकच्या रुपात मुंबईला पहिलं यश मिळालं. मात्र तोपर्यंत टार्गेटच्या अर्ध्या धावा 9 ओव्हर पूर्ण होण्याच्या आधीच झाल्या होत्या. संघ 129 धावांवर असताना अभिषेक बाद झाल्यानंतर मैदानात आलेला इशान किशन पहिल्याच बॉलवर बोल्ड झाला. त्यानंतर संघाच्या धावसंख्येत चार धावांची भर घालून ट्रॅव्हिस हेडच्या रुपात सनरायझर्सचा तिसरा खेळाडू तंबूत परतला. चार धावांमध्ये तीन गडी बाद झाल्याने सनरायझर्सचा संघ दबावात येईल असं वाटत होतं. मात्र घडलं उलटं.
हेन्रीच कार्लसनने आधी नितीश रेड्डीसोबत आणि नंतर सलील अरोराच्या मदतीने संघाला सहज विय मिळवून दिला. कार्लसनने 30 बॉलमध्ये नाबाद 65 धावांची खेळी केली. त्याने 7 चौकार आणि चार षटकार लगावले. सलीलनेही शेवटाकडे 10 चेंडूंमध्ये नाबाद 30 धावा केल्या. त्यानेही जसप्रीत बुमराहसारख्या वर्ल्ड क्लास गोलंदाजाला षटकार लगावत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. त्याने एकूण 3 षटकार आणि दोन चौकार लगावले.
नीता अंबानी या मुलगा आकाश अंबानीसहीत सामना पाहण्यासाठी आल्या होत्या. मात्र अभिषेक आणि हेडने केलेली धुलाई पाहून सामन्यातील सातव्या ओव्हरमध्ये त्यांना अश्रू अनावर झाल्याचा एक क्षण कॅमेरात टीपला गेला.
Mumbai Indians owner Nita Ambani started crying after seeing her billion dollars team's downfall under Captain Hardik Pandya
— DemonX (@OurLifeWithX) April 29, 2026
सातव्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलवर सनरायझर्सचा संघ 98 वर असताना पाणावलेल्या डोळ्यांनी नीता अंबानी सामना पाहत असल्याचं कॅमेरात कैद झालं. यावेळी अभिषेक 19 बॉल 41 वर तर हेड 19 बॉल 48 धावांवर खेळत होता.
Akash Ambani and Neeta Ambani disheartened. pic.twitter.com/2auoflyD5n
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 29, 2026
सामना संपल्यानंतरही आपल्या कारकडे जाताना नीता अंबानी या सून राधिकासोबत दिसल्या. मात्र सामान्यपणे फोटोग्राफर्सकडे हसून पाहणाऱ्या नीता यांचे फोटो काढू नये असं त्याचे बॉडीगार्ड पापराझींना सांगत होते.
Nita Ambani looked really sad after the Mumbai Indians loss. Their bodyguards were even asking the paps not to record the video.
I'm just loving it bhai
— Rohan(@rohann__45) April 29, 2026
अन्य एका व्हिडीओमध्ये नीता अंबानी कारमध्ये बसून जात असल्याचं दिसत असून त्यांच्या शेजारी त्यांची सून बसल्याचं दिसत आहे. कारमध्येही नीता अंबानी सामन्यातील पराभवामुळे अस्वस्थ असून सून त्यांची समजूत काढत असल्याचा दावा करणारे व्हिडीओ व्हायरल झालेत.
Nita Ambani is even crying in her Car after Mumbai Indians defeat
Look at the way Radhika is consoling her, Hold it MI.
— Courageous (@CourageousRo) April 29, 2026
मुंबईच्या संघाचा हा सहावा पराभव असून त्यांना केवळ दोन सामने जिंकता आले आहेत. सर सनरायझर्सचा हा सलग पाचवा विजय ठरला आहे.