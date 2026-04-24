IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सची प्लॅाप कामगिरी पाहून आकाश अंबानीने मध्यातच सोडला सामना, Video Viral

आयपीएल 2026 मध्ये काल मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने या सामन्यामध्ये एमआयला एकतर्फी पराभूत केले. या सामन्यामध्ये एमआयच्या फलंदाजाची निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली. या पराभवासह मुंबई इंडियन्सच्या संघाला पाचव्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने मुंबई इंडियन्सला 104 धावांनी पराभूत केले, या आयपीएलच्या इतिहासात मुंबई इंडियन्सचा सर्वात मोठा पराभव आहे. या विजयासह आता सीएसकेच्या संघाने गुणतालिकेमध्ये मोठी उडी मारली आहे. कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांची देखील फार काही चांगली कामगिरी राहिलेली नाही. आता कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या खराब कामगिरीनंतर सामना चालू असताना आकाश अंबानी हा जागेवरुन निघून गेला.
पाच वेळा चॅम्पियन खेळाडूंमध्ये काल लढत पाहायला मिळाली या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सची खराब कामगिरीमुळे चाहत्यांनी त्याला मोठ्या प्रमाणात टीका केली आहे. आता पाच वेळचा चॅम्पियन असलेला हा संघ चालू हंगामात खराब फॉर्मशी झुजंत आहे, सातपैकी पाच सामन्यात संघाला पराभव पत्कारावा लागला आहे. वानखेडे स्टेडियमवर चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान मुंबईची खराब कामगिरी पाहून फ्रँचायझीचे मालक आकाश अंबानी यांनीही सामना न मध्यातच सोडून दिला. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
आकाश अंबानी असो किंवा निता अंबानी असो हे बऱ्याचदा जेव्हा मुंबई इंडियन्सचे सामने पाहायला येतात, तेव्हा ते पूर्ण सामने पाहतात आणि त्यानंतर ते खेळाडूंना सामना संपेपर्यत ते मैदानावरच असतात. पण गुरुवारी तसे घडले नाही. स्टेडियममधून बाहेर पडताना त्यांनी प्रेक्षकांना किंवा स्टेडियममधील कोणालातरी निघून जाण्याचा इशारा केला. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
There is absolutely nothing going right for Mumbai Indians right now. Just look at Akash Ambani walking off mid-game and he walked right in front of the dugout and didn’t even look at the players. He literally asked the fans to leave the stadium as well. The lack of unity is… pic.twitter.com/8nplMjRYLN
— OldMonkOfCricket (@OldMonkOfCric) April 24, 2026
मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आतापर्यत 7 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना फक्त 2 सामन्यामध्ये विजय मिळवता आला आहे तर पाच सामन्यामध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. गुणतालिकेमध्ये सध्या मुंबई इंडियन्सचा संघ हा आठव्या स्थानावर आहे. संघाच्या खात्यामध्ये फक्त 4 गुण आहेत. संघाने आतापर्यत पहिला सामना जिंकला त्यानंतर आता सलग 4 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे, तर गुजरातविरुद्ध सामन्यात विजय मिळवला होता, त्यानंतर सीएसकेविरुद्ध सामन्यात संघाने फारच खराब कामगिरी केली.