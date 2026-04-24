English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
MI vs CSK : काल मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात सामना झाला आणि या सामन्यात मुंबईच्या संघाला पाचव्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. हा सामना सुरु असताना आकाश अंबानी हा मध्यातच सामना सोडून गेला. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 24, 2026, 05:47 PM IST
IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सची प्लॅाप कामगिरी पाहून आकाश अंबानीने मध्यातच सोडला सामना, Video Viral
Photo Credit - Social Media

आयपीएल 2026 मध्ये काल मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने या सामन्यामध्ये एमआयला एकतर्फी पराभूत केले. या सामन्यामध्ये एमआयच्या फलंदाजाची निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली. या पराभवासह मुंबई इंडियन्सच्या संघाला पाचव्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने मुंबई इंडियन्सला 104 धावांनी पराभूत केले, या आयपीएलच्या इतिहासात मुंबई इंडियन्सचा सर्वात मोठा पराभव आहे. या विजयासह आता सीएसकेच्या संघाने गुणतालिकेमध्ये मोठी उडी मारली आहे. कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांची देखील फार काही चांगली कामगिरी राहिलेली नाही. आता कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या खराब कामगिरीनंतर सामना चालू असताना आकाश अंबानी हा जागेवरुन निघून गेला. 

Add Zee News as a Preferred Source

आकाश अंबानीचा व्हायरल व्हिडिओ

पाच वेळा चॅम्पियन खेळाडूंमध्ये काल लढत पाहायला मिळाली या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सची खराब कामगिरीमुळे चाहत्यांनी त्याला मोठ्या प्रमाणात टीका केली आहे. आता पाच वेळचा चॅम्पियन असलेला हा संघ चालू हंगामात खराब फॉर्मशी झुजंत आहे, सातपैकी पाच सामन्यात संघाला पराभव पत्कारावा लागला आहे. वानखेडे स्टेडियमवर चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान मुंबईची खराब कामगिरी पाहून फ्रँचायझीचे मालक आकाश अंबानी यांनीही सामना न मध्यातच सोडून दिला. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

आकाश अंबानी असो किंवा निता अंबानी असो हे बऱ्याचदा जेव्हा मुंबई इंडियन्सचे सामने पाहायला येतात, तेव्हा ते पूर्ण सामने पाहतात आणि त्यानंतर ते खेळाडूंना सामना संपेपर्यत ते मैदानावरच असतात. पण गुरुवारी तसे घडले नाही. स्टेडियममधून बाहेर पडताना त्यांनी प्रेक्षकांना किंवा स्टेडियममधील कोणालातरी निघून जाण्याचा इशारा केला. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

गुणतालिकेत मुंबई इंडियन्सची स्थिती

मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आतापर्यत 7 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना फक्त 2 सामन्यामध्ये विजय मिळवता आला आहे तर पाच सामन्यामध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. गुणतालिकेमध्ये सध्या मुंबई इंडियन्सचा संघ हा आठव्या स्थानावर आहे. संघाच्या खात्यामध्ये फक्त 4 गुण आहेत. संघाने आतापर्यत पहिला सामना जिंकला त्यानंतर आता सलग 4 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे, तर गुजरातविरुद्ध सामन्यात विजय मिळवला होता, त्यानंतर सीएसकेविरुद्ध सामन्यात संघाने फारच खराब कामगिरी केली. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

Tags:
IPL 2026mumbai indiansMI vs CSKcricketsports

