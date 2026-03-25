  IPL च्या इतिहासात कधीच झालं नाही ते यंदा होणार, 18 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली

IPL च्या इतिहासात कधीच झालं नाही ते यंदा होणार, 18 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली

IPL 2026 : इंडियन प्रीमिअर लीगच्या आतापर्यंतच्या 18 वर्षांच्या इतिहासात जे घडलं नाही ते आता घडणार आहे. आयपीएलच्या इतिहासात प्रथमच आयपीएल 2026 मध्ये सहभागी होत असलेल्या सर्व संघांचे कर्णधार हे भारतीय असतील.    

पूजा पवार | Updated: Mar 25, 2026, 10:09 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या (Indian Premier League) 19 व्या सीजनला 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. मात्र या सीजनमध्ये अश्या अनेक गोष्टी घडणार आहेत ज्या आयपीएलच्या आतापर्यंतच्या 18 वर्षांच्या इतिहासात कधीच घडल्या नव्हत्या. आयपीएलमध्ये दरवर्षी देशविदेशातील खेळाडू सहभागी होत असतात. यंदा भारतीय फॅन्ससाठी आनंदाची बातमी अशी की 18 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच आयपीएल 2026 मध्ये सहभागी होत असलेल्या सर्व संघांचे कर्णधार हे भारतीय असतील. 

Add Zee News as a Preferred Source

आयपीएलच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होण्यापूर्वी बुधवार 25 मार्च रोजी मुंबईमध्ये सर्व संघांचे कर्णधार आणि कोचला एक वेगळी बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सर्व संघांच्या कर्णधारांचे फोटोशूट झाले आणि त्यानंतर यंदाच्या आयपीएलमध्ये बदललेल्या नियमांबाबत चर्चा करण्यात आली. या इव्हेंटमध्ये सर्व १० संघांचे कर्णधार सामील झाले आणि विशेष म्हणजे यंदा पहिल्यांदाच त्यात एकही विदेशी खेळाडू नव्हता. 

आयपीएलच्या 19 व्या सीजनमध्ये सर्व कर्णधार भारतीय : 

आयपीएल 2026 साठी सर्व संघांनी कर्णधार निश्चित केलेले आणि त्यापैकी 9 संघांचे कर्णधार हे भारतीय होते. तर सनरायजर्स हैदराबाद संघाचे नेतृत्व ऑस्ट्रेलियाचा स्टार क्रिकेटर पॅट कमिन्स हा करणार आहे. मात्र पॅट कमिन्स आयपीएलच्या सुरुवातीचे सामने मिस करणार आहे. त्याच्या ऐवजी ईशान किशन याला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. 

आयपीएल 2026 मधील सर्व कर्णधारांच्या लिस्ट : 

ऋतुराज गायकवाड़  चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार 
हार्दिक पांड्या- मुंबई इंडिअन्सचा कर्णधार 
रजत पाटीदार- रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार 
शुभमन गिल- गुजरात टायटन्सचा कर्णधार 
ऋषभ पंत- लखनऊ सुपर जायंट्सचा कर्णधार 
श्रेयस अय्यर- पंजाब किंग्सचा कर्णधार 
अजिंक्य रहाणे- कोलकाता नाइट राइडर्सचा कर्णधार 
अक्षर पटेल- दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार 
रियान पराग- राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार 
ईशान किशन- पॅट कमिंस - सनरायजर्स हैदराबादचा कर्णधार 

आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच संघाचं नेतृत्व करणार ईशान किशन : 

आयपीएल 2026 चा भाग असलेला ईशान किशन हा कर्णधारांच्या लिस्टमध्ये असं एकमेव नाव आहे ज्याला आतापर्यंत आयपीएल सामन्यांमध्ये संघाचं नेतृत्व करण्याचा अनुभव नाही. आयपीएल 2026 चा पहिलाच सामना हा 28 मार्च रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात होणार आहे. या सामन्यात पहिल्यांदा ईशान किशन हा कर्णधार म्हणून संघाचं नेतृत्व करताना दिसेल. 

आयपीएलमधील सर्वात वरिष्ठ आणि तरुण कर्णधार कोण? 

आयपीएल 2026 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे हा या सीजनमधील सर्वात वरिष्ठ कर्णधार असून त्याचं वय हे 37 वर्ष आहे. तर राजस्थान रॉयल्सच्या रियान परागचं वय हे 24 वर्ष असून तो या सीजनमधील सर्वात तरुण कर्णधार आहे. 

आयपीएल 2026 चं पहिल्या सत्रातील वेळापत्रक : 

28 मार्च -रॉयल चॅलेंजर्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद  - बेंगलुरू

29 मार्च - मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स  - मुंबई

30 मार्च - राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - गुवाहाटी

31 मार्च - पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - न्यू चंदीगड 

1 एप्रिल - लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - लखनऊ

2 एप्रिल - कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद  - कोलकाता

3 एप्रिल -चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - चेन्नई

4 एप्रिल - दिल्ली कॅपिटल्स विरूद्ध मुंबई इंडियन्स  - दिल्ली

4 एप्रिल - गुजरात टायटन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - अहमदाबाद

5 एप्रिल - सनरायजर्स हैद्राबाद विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स - हैदराबाद

5 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - बेंगलुरू

6 एप्रिल -कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध पंजाब किंग्स- कोलकाता

7 एप्रिल - राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स - गुवाहाटी

8 एप्रिल - दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - दिल्ली -

9 एप्रिल - कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स - कोलकाता

10 एप्रिल - राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध विरुद्ध - गुवाहाटी

11 एप्रिल - पंजाब किंग्स विरुद्ध संरयकर्स हैद्राबाद - न्यू चंदीगड 

11 एप्रिल - चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स- चेन्नई

12 एप्रिल - लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - लखनऊ

12 एप्रिल - मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - मुंबई

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

