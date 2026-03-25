IPL च्या इतिहासात कधीच झालं नाही ते यंदा होणार, 18 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या (Indian Premier League) 19 व्या सीजनला 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. मात्र या सीजनमध्ये अश्या अनेक गोष्टी घडणार आहेत ज्या आयपीएलच्या आतापर्यंतच्या 18 वर्षांच्या इतिहासात कधीच घडल्या नव्हत्या. आयपीएलमध्ये दरवर्षी देशविदेशातील खेळाडू सहभागी होत असतात. यंदा भारतीय फॅन्ससाठी आनंदाची बातमी अशी की 18 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच आयपीएल 2026 मध्ये सहभागी होत असलेल्या सर्व संघांचे कर्णधार हे भारतीय असतील.
आयपीएलच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होण्यापूर्वी बुधवार 25 मार्च रोजी मुंबईमध्ये सर्व संघांचे कर्णधार आणि कोचला एक वेगळी बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सर्व संघांच्या कर्णधारांचे फोटोशूट झाले आणि त्यानंतर यंदाच्या आयपीएलमध्ये बदललेल्या नियमांबाबत चर्चा करण्यात आली. या इव्हेंटमध्ये सर्व १० संघांचे कर्णधार सामील झाले आणि विशेष म्हणजे यंदा पहिल्यांदाच त्यात एकही विदेशी खेळाडू नव्हता.
आयपीएल 2026 साठी सर्व संघांनी कर्णधार निश्चित केलेले आणि त्यापैकी 9 संघांचे कर्णधार हे भारतीय होते. तर सनरायजर्स हैदराबाद संघाचे नेतृत्व ऑस्ट्रेलियाचा स्टार क्रिकेटर पॅट कमिन्स हा करणार आहे. मात्र पॅट कमिन्स आयपीएलच्या सुरुवातीचे सामने मिस करणार आहे. त्याच्या ऐवजी ईशान किशन याला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.
ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार
हार्दिक पांड्या- मुंबई इंडिअन्सचा कर्णधार
रजत पाटीदार- रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार
शुभमन गिल- गुजरात टायटन्सचा कर्णधार
ऋषभ पंत- लखनऊ सुपर जायंट्सचा कर्णधार
श्रेयस अय्यर- पंजाब किंग्सचा कर्णधार
अजिंक्य रहाणे- कोलकाता नाइट राइडर्सचा कर्णधार
अक्षर पटेल- दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार
रियान पराग- राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार
ईशान किशन- पॅट कमिंस - सनरायजर्स हैदराबादचा कर्णधार
आयपीएल 2026 चा भाग असलेला ईशान किशन हा कर्णधारांच्या लिस्टमध्ये असं एकमेव नाव आहे ज्याला आतापर्यंत आयपीएल सामन्यांमध्ये संघाचं नेतृत्व करण्याचा अनुभव नाही. आयपीएल 2026 चा पहिलाच सामना हा 28 मार्च रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात होणार आहे. या सामन्यात पहिल्यांदा ईशान किशन हा कर्णधार म्हणून संघाचं नेतृत्व करताना दिसेल.
आयपीएल 2026 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे हा या सीजनमधील सर्वात वरिष्ठ कर्णधार असून त्याचं वय हे 37 वर्ष आहे. तर राजस्थान रॉयल्सच्या रियान परागचं वय हे 24 वर्ष असून तो या सीजनमधील सर्वात तरुण कर्णधार आहे.
28 मार्च -रॉयल चॅलेंजर्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - बेंगलुरू
29 मार्च - मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - मुंबई
30 मार्च - राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - गुवाहाटी
31 मार्च - पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - न्यू चंदीगड
1 एप्रिल - लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - लखनऊ
2 एप्रिल - कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - कोलकाता
3 एप्रिल -चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - चेन्नई
4 एप्रिल - दिल्ली कॅपिटल्स विरूद्ध मुंबई इंडियन्स - दिल्ली
4 एप्रिल - गुजरात टायटन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैद्राबाद - अहमदाबाद
5 एप्रिल - सनरायजर्स हैद्राबाद विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स - हैदराबाद
5 एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - बेंगलुरू
6 एप्रिल -कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध पंजाब किंग्स- कोलकाता
7 एप्रिल - राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स - गुवाहाटी
8 एप्रिल - दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - दिल्ली -
9 एप्रिल - कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स - कोलकाता
10 एप्रिल - राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध विरुद्ध - गुवाहाटी
11 एप्रिल - पंजाब किंग्स विरुद्ध संरयकर्स हैद्राबाद - न्यू चंदीगड
11 एप्रिल - चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स- चेन्नई
12 एप्रिल - लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स - लखनऊ
12 एप्रिल - मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - मुंबई