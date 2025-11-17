अर्जुन तेंडुलकरची मुंबई इंडियन्समधून बाहेर पडल्यावर पहिली पोस्ट, बहीण साराच्या कमेंटने वेधलं सर्वांचं लक्ष

Arjun Tendulkar : IPL 2026 सीझनपूर्वी मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) एक महत्त्वाचा निर्णय घेत बॉलिंग ऑल राउंडर अर्जुन तेंडुलकरला (Arjun Tendulkar) लखनऊ सुपर जायंट्सकडे (LSG) ट्रेड केलं. त्यामुळे अर्जुनचा मुंबईसोबतचा तीन वर्षांचा प्रवास संपला. हा निर्णय मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यातील स्वतंत्र ट्रेड कराराचा भाग असून, येत्या सीजनमध्ये अर्जुनला अधिक संधी मिळाव्यात यासाठी हा बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
अर्जुन तेंडुलकर 2021 मध्ये मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाला, जेव्हा त्याला फ्रँचायझीने मिनी ऑक्शनमधून 20 लाख रुपयांना निवडले. तो आयपीएल 2020 साठी नेट बॉलर म्हणून संघाचा भाग होता. 2021 आणि 2022 मध्ये त्याला पदार्पणाची संधी मिळाली नाही, मात्र अखेर 2023 मध्ये त्याने आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. अर्जुन तेंडुलकरने चार सामने खेळले आणि तीन विकेट घेतल्या.
मुंबई इंडियन्सने अर्जुन ट्रेड होताना दिलेल्या निरोप संदेशात म्हटले की, 'धन्यवाद अर्जुन, MI परिवाराचा भाग झाल्याबद्दल. तू पुढे Lucknow Super Giantsकडे जाणार असलास तरी, तुझ्या प्रवासातील प्रत्येक पाऊल आम्हाला अभिमान देणारे असेल'.
मुंबई इंडियन्समधून अर्जुन तेंडुलकर लखनऊ सुपर जाएंट्सकडे ट्रेड झाल्यावर सोशल मिडीयावर पोस्ट शेअर केली. यात त्याने मुंबई इंडियन्सकडून खेळतानाचे काही फोटो शेअर केले. याच्या कॅप्शनमध्ये त्याने लिहीलं की, 'मुंबई इंडियन्स आठवणींसाठी धन्यवाद. बॅज घालून संघाचा भाग होणे हा एक सन्मान होता. आता लखनऊ सुपर जाएंट्समध्ये सामील होण्यासाठी मी उत्सुक आहे, लवकरच भेटू'.
अर्जुन तेंडुलकरची मोठी बहीण सारा तेंडुलकर हिने अर्जुनच्या वरील पोस्ट खाली कमेंट करत 'लव्ह यू' असं म्हटलं. सारा तेंडुलकरच्या या कमेंटने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. सारा तेंडुलकर ही नेहमी तिच्या भावाला सपोर्ट करताना दिसते. अर्जुनच्या पदार्पणातील सामन्यात ती त्याला प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियमवर सामना पाहायला पोहोचली होती.
