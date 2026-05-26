/सततच्या ट्रोलिंगला कंटाळून अर्शदीपने उचललं मोठं पाऊल, 200 हून अधिक पोस्ट हटवल्या

Arshdeep Singh : सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमुळे अर्शदीप सिंह हा वारंवार अडचणीत येत होत्या आणि त्याला यासाठी मोठ्या प्रमाणात ट्रोल देखील करण्यात आलं. अखेर आता अर्शदीप सिंहने आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून 200 हून अधिक पोस्ट हटवल्या आहेत.
Arshdeep Singh : टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या खेळापेक्षाही जास्त त्याच्या सोशल मीडिया व्हिडीओमुळे चर्चेत राहिला. कधी तिलक वर्माविषयी वर्णभेदावर केलेली टिपण्णी तर कधी सहखेळाडूं प्रियंश आर्यची खिल्ली उडवणं असेल स्पर्धेदरम्यान अर्शदीप सिंह त्याच्या काही व्हिडीओमुळे चर्चेत आला. सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमुळे अर्शदीप सिंह हा वारंवार अडचणीत येत होत्या आणि त्याला यासाठी मोठ्या प्रमाणात ट्रोल देखील करण्यात आलं. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अर्शदीप सिंहला बीसीसीआयने सुद्धा तंबी दिली होती. आता अर्शदीप सिंहने आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून पोस्ट अर्काइव्ह किंवा डिलीट केल्या आहेत. यात विराट कोहली सोबतच 2025 चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा व्हिडीओ सुद्धा आहे.
अर्शदीप सिंहने इंस्टाग्राम वरून 200 पेक्षा अधिक पोस्ट हटवल्या असून आता त्याच्या इंस्टाग्रामवर फक्त 44 पोस्ट दिसतायत. प्रसिद्ध व्यक्तींसाठी त्यांचं सोशल मीडिया अकाउंट क्लीन करणं खूप सामान्य गोष्ट आहे. मात्र मागील काही दिवसात अर्शदीपवर ज्या प्रकारे टीका करण्यात आली त्यामुळे त्याने हे पाऊल उचललं असल्याचं बोललं जातं आहे.
क्रिकेटर अर्शदीप सिंह किंवा त्याच्या टीमकडून याबाबत अधिकृतपणे कोणतंही वक्तव्य करण्यात आलेलं नाही. तिलक वर्मा बाबतच्या वादावर बोलायचं झाल्यास अर्शदीप सिंहने तिलक वर्माला 'काळोख' म्हणून संबोधलं होतं. त्यांनी मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजाला सनस्क्रीन लावली आहे का? असं विचारलं तर नमन धीरला पंजाबची असली चमक असल्याचं म्हटलं होतं.
यानंतर सोशल मीडियावर अर्शदीप सिंहला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आलं आणि त्याच्यावर रंगभेदाचा आरोप लावण्यात आला. अर्शदीप आणि तिलक या दोघांपैकी कोणीही या वादावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आयपीएलमध्ये अर्शदीपने पंजाब किंग्ससाठी सर्वात जास्त 14 विकेट घेतल्या. पंजाब किंग्स फक्त १ पॉईंट्सच्या फरकामुळे प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय होऊ शकली नाही.