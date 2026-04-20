  • IPL 2026 : प्रीती झिंटाला मिठी मारल्यानंतर खेळाडू लागला नाचायला! पाजींची ही प्रतिक्रिया व्हायरल

IPL 2026 : प्रीती झिंटाला मिठी मारल्यानंतर खेळाडू लागला नाचायला! पाजींची ही प्रतिक्रिया व्हायरल

Arshdeep Singh Preity Zinta viral video : रविवारी रात्री पंजाब किंग्स आणि लखनऊ सुपरजायंट्स यांच्यातील सामन्यानंतर एक क्षण घडला त्या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. पंजाब किंग्सची सह-मालक प्रीती झिंटाने मैदानावर वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगला मिठी मारली. यावेळी त्याची प्रतिक्रिया व्हायरल होत आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 20, 2026, 10:12 PM IST
IPL 2026 : प्रीती झिंटाला मिठी मारल्यानंतर खेळाडू लागला नाचायला! पाजींची ही प्रतिक्रिया व्हायरल
Photo Credit - Social Media

19 एप्रिल रोजी पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यामध्ये पंजाबच्या संघाने कमालीची फलंदाजी केली. या सामन्यात पंजाब किंग्सच्या संघाने हा सामना 54 धावांनी जिंकला. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यत 30 सामन्यांनंतरही पंजाब किंग्सचा संघा या स्पर्धेमध्ये अपराजित आहे. संघाने आतापर्यत एकही सामना गमावलेला नाही. संघाचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता पण त्याव्यतिरिक्त संघाने एकहा सामना गमावलेला नाही. आता कालच्या सामन्यानंतर पंजाब किंग्सचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंह याचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये तो पंजाब किंग्सची मालकीण प्रिती झिंटा हिला मिठी मारल्यानंतर नाचताना दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रीति झिंटा आणि अर्शदीप सिंहचा व्हायरल व्हिडिओ

पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये संघाने विजय मिळवल्यानंतर संघाची मालकीण प्रिती झिंटा ही मैदानावर खेळाडूंना भेटण्यासाठी आली होती. यादरम्यानचा एक व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. प्रीति झिंटा आणि अर्शदीप सिंह हे दोघे भेटले आणि यावेळी त्यांनी एकमेकांना मिठी मारली यामध्ये अर्शदीप सिंह हा जोरजोरात हसत होता. त्यानंतर त्याने मिठी मारल्यानंतर तो हात वरती करुन नाचायला लागला आणि त्याने विकेट घेतल्यावर तो ज्याप्रकारे सेलिब्रेशन करतो त्याप्रकारे सेलिब्रेशन त्याने केले. 

अर्शदीप सिंगचा डान्स पाहून मोहम्मद शमीलाही आवरले नाही हसू

अर्शदीप सिंगची नाचत असतानाची प्रतिक्रिया पाहून लखनऊ सुपरजायंट्सचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीलाही हसू आवरता आलेले नाही. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे. जणू काही त्याची ही रिएॅक्शन पाहून त्याची लहानपणीची इच्छा पूर्ण झाली आहे, अशाप्रकारे त्याने प्रतिक्रिया दिली. चाहत्यांना त्याची ही प्रतिक्रिया खूप आवडत आहे आणि हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे.

पंजाब किंग्सची आयपीएल 2026 मधील कामगिरी 

पंजाब किंग्स या सिझनमध्ये आतापर्यत सर्वात मजबूत संघ आतापर्यत पाहायला मिळाला आहे. संघाचे आतापर्यत 6 सामने झाले आहे, पण केकेआरविरुद्ध सामना हा पीबीकेएसचा रद्द करण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त झालेले पाच सामने संघाने जिंकले आहे. सध्या संघ गुणतालिकेमध्ये पहिल्या स्थानावर आहे. त्याचबरोबर 10 गुण असणारा पंजाब किंग्स हा एकमेव संघ आहे. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

