IPL 2026 : प्रीती झिंटाला मिठी मारल्यानंतर खेळाडू लागला नाचायला! पाजींची ही प्रतिक्रिया व्हायरल

19 एप्रिल रोजी पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यामध्ये पंजाबच्या संघाने कमालीची फलंदाजी केली. या सामन्यात पंजाब किंग्सच्या संघाने हा सामना 54 धावांनी जिंकला. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यत 30 सामन्यांनंतरही पंजाब किंग्सचा संघा या स्पर्धेमध्ये अपराजित आहे. संघाने आतापर्यत एकही सामना गमावलेला नाही. संघाचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता पण त्याव्यतिरिक्त संघाने एकहा सामना गमावलेला नाही. आता कालच्या सामन्यानंतर पंजाब किंग्सचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंह याचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये तो पंजाब किंग्सची मालकीण प्रिती झिंटा हिला मिठी मारल्यानंतर नाचताना दिसत आहे.
पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये संघाने विजय मिळवल्यानंतर संघाची मालकीण प्रिती झिंटा ही मैदानावर खेळाडूंना भेटण्यासाठी आली होती. यादरम्यानचा एक व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. प्रीति झिंटा आणि अर्शदीप सिंह हे दोघे भेटले आणि यावेळी त्यांनी एकमेकांना मिठी मारली यामध्ये अर्शदीप सिंह हा जोरजोरात हसत होता. त्यानंतर त्याने मिठी मारल्यानंतर तो हात वरती करुन नाचायला लागला आणि त्याने विकेट घेतल्यावर तो ज्याप्रकारे सेलिब्रेशन करतो त्याप्रकारे सेलिब्रेशन त्याने केले.
Arshdeep
Seems like his dream came true yesterday pic.twitter.com/HS1OFQGi9w
— Out Of Context Cricket GemsOfCricket April 20, 2026
अर्शदीप सिंगची नाचत असतानाची प्रतिक्रिया पाहून लखनऊ सुपरजायंट्सचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीलाही हसू आवरता आलेले नाही. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे. जणू काही त्याची ही रिएॅक्शन पाहून त्याची लहानपणीची इच्छा पूर्ण झाली आहे, अशाप्रकारे त्याने प्रतिक्रिया दिली. चाहत्यांना त्याची ही प्रतिक्रिया खूप आवडत आहे आणि हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे.
पंजाब किंग्स या सिझनमध्ये आतापर्यत सर्वात मजबूत संघ आतापर्यत पाहायला मिळाला आहे. संघाचे आतापर्यत 6 सामने झाले आहे, पण केकेआरविरुद्ध सामना हा पीबीकेएसचा रद्द करण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त झालेले पाच सामने संघाने जिंकले आहे. सध्या संघ गुणतालिकेमध्ये पहिल्या स्थानावर आहे. त्याचबरोबर 10 गुण असणारा पंजाब किंग्स हा एकमेव संघ आहे.