Marathi News
IPL 2026 च्या ऑक्शनमध्ये सर्वात जास्त किंमतीत विकले गेले 'हे' 7 अनकॅप्ड खेळाडू

IPL 2026 Auction : चेन्नई सुपरकिंग्सने प्रशांत वीर आणि कार्तिक शर्मा यांना मोठी बोली लावून खरेदी केले. दोघेही संयुक्तपणे आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडे खेळाडू ठरले. तेव्हा आयपीएल ऑक्शनमध्ये सर्वात जास्त किंमतीत विकल्या गेलेल्या अनकॅप्ड खेळाडूंविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Dec 16, 2025, 08:16 PM IST
IPL 2026 च्या ऑक्शनमध्ये सर्वात जास्त किंमतीत विकले गेले 'हे' 7 अनकॅप्ड खेळाडू
IPL 2026 Auction : आयपीएल 2026 साठी मिनी ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी अबुदाबी येथे पार पडलं. यात 350 खेळाडूंवर बोली लावण्यात आली. यंदाच्या ऑक्शनमध्ये अनकॅप्ड खेळाडूंचा बोलबाला पाहायला मिळाला. यात चेन्नई सुपरकिंग्सने प्रशांत वीर आणि कार्तिक शर्मा यांना मोठी बोली लावून खरेदी केले. दोघेही संयुक्तपणे आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडे खेळाडू ठरले. तेव्हा आयपीएल ऑक्शनमध्ये सर्वात जास्त किंमतीत विकल्या गेलेल्या अनकॅप्ड खेळाडूंविषयी जाणून घेऊयात. 

प्रशांत वीर : 

चेन्नई सुपरकिंग्सने 14 कोटी 20 लाख रुपये खर्च करून प्रशांत वीरला विकत घेतले. प्रशांतचं बेस प्राईज हे 30 लाख रुपये होतं, सनरायजर्स हैदराबादने त्याला खरेदी करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केला मात्र सीएसकेने त्यावर मोठी बोली लावून त्याला आपल्या संघात घेतलं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आणि यूपी टी20 लीगमध्ये प्रशांतने जबरदस्त प्रदर्शन केलं. 

कार्तिक शर्मा : 

चेन्नई सुपरकिंग्सने कार्तिक शर्मासाठी 14 कोटी 20 लाख रुपये खर्च केले. हैदराबादनेही कार्तिकला बोली लावली होती, पण ही बाजी पुन्हा सीएसकेनेच जिंकली. प्रशांत आणि कार्तिक संयुक्तपणे आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडे अनकॅप्ड खेळाडू बनले आहेत.

तेजस्वी सिंह : 

तेजस्वी सिंह दहियाला कोलकाता नाईट रायडर्सने 3 कोटींना विकत घेतले. सुरुवातीला मुंबई इंडियन्सनेही त्याच्यासाठी बोली लावली होती आणि नंतर राजस्थान रॉयल्सनेही त्याच्याकडे धाव घेतली. तेजस्वी हा स्फोटक फलंदाज आहे. तेजस्वीने दिल्ली प्रीमियर लीगमध्ये फक्त 12 चेंडूत अर्धशतक झळकावले आणि स्पर्धेत 190 च्या स्ट्राईक रेटने 339 धावा केल्या.

आकिब दार : 

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जम्मू काश्मीरसाठी खेळणारा आकिब नबी डार हा स्टार गोलंदाज आयपीएल ऑक्शनमध्ये 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर लिस्ट झाला होता. मात्र दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला 8.40 कोटींची बोली लावून विकत घेतले. आकिब नबीला संघात घेण्यासाठी मोठी चढाओढ होती.  त्याने आपल्या वेगवान गोलंदाजीने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जबरदस्त कामगिरी केली होती. मुळतः स्विंग बॉलर असलेल्या आकिब नबीने त्याच्या गोलंदाजीत खूप सुधारणा केलीये, खास करून डेथ ओव्हरमध्ये. 

मुकुल चौधरी : 

मुकुलने देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही चांगली कामगिरी केली आहे. राजस्थानच्या या खेळाडूने सात टी 20 सामन्यांमध्ये 165.35 च्या स्ट्राईक रेटने 210 धावा केल्या आहेत.

नमन तिवारी : 

20 वर्षीय नमन तिवारी हा डाव्या हाताचा गोलंदाज असून नमनला लखनऊ सुपर जायंट्सने 1 कोटींना विकत घेतलं. ऑक्शनमध्ये नमनचं बेस प्राईज हे 30 लाख रुपये होतं. राजस्थान रॉयल्सनेही त्याला खरेदी करण्यासाठी बोली लावली होती पण ती 95 लाख रुपयांवर थांबली.

सुशांत मिश्रा आणि अशोक शर्मा : 

90 लाख रुपये- सुशांत मिश्रा (RR), अशोक शर्मा (GT) राजस्थान रॉयल्स ने सुशांत मिश्रा और गुजरात टाइटंस ने अशोक शर्मा को 90-90 लाख रुपये में खरीदा. दोनों का आईपीएल 2026 ऑक्शन में बेस प्राइस 30 लाख रुपये था.

 

