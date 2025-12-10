IPL 2026 Auction: BCCIचा मोठा दणका! तीन खेळाडू थेट आयपीएलमधून बाहेर, नेमकं घडलं काय?

IPL 2026 Auction 3 Players Banned : आगामी IPL 2026 च्या मिनी लिलावाची उलटीगणती सुरू झाली असून 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे हा सोहळा पार पडणार आहे. एकूण 1355 खेळाडू या लिलावासाठी नोंदणी केलेल्या आहेत, तर 77 स्लॉट उपलब्ध असून त्यापैकी 31 विदेशी खेळाडूंसाठी राखीव ठेवले गेले आहेत. दरम्यान, अनेक अनुभवी खेळाडूंनी आयपीएलमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे, तर बीसीसीआयच्या नव्या कडक नियमांमुळे काही इंग्लिश खेळाडूंना थेट बंदी बसली आहे.
आयपीएल 2025 च्या मेगा लिलावापूर्वी बीसीसीआयने विदेशी खेळाडूंवर नवीन नियमावली लागू केली होती. यामागे उद्दिष्ट एकच आहे की फ्रँचायझींचे नुकसान थांबवणे आणि लीगची प्रतिष्ठा कायम राखणे. या नियमांचे तीन खेळाडूंवर थेट परिणाम झाला आहे.
कोणताही विदेशी खेळाडू मेगा लिलावासाठी नोंदणी करत नसेल, तर त्याला पुढील मिनी लिलावातूनही वगळले जाईल.
जर एखादा खेळाडू लिलावात निवडला गेला आणि हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वैद्यकीय कारणांशिवाय स्पर्धेतून बाहेर पडला, तर त्याच्यावर दोन हंगामांची बंदी लागू होते. या नियमांमुळे तीन प्रमुख इंग्लिश खेळाडूंना IPL 2026 मधून बाहेर व्हावे लागले आहे.
इंग्लंडचा टेस्ट कर्णधार बेन स्टोक्सने 2025 मेगा लिलावासाठी नोंदणी टाळली. त्याने फिटनेस, वर्कलोड मॅनेजमेंट आणि आंतरराष्ट्रीय करिअरवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे तो 2026 च्या मिनी लिलावातही पात्र राहणार नाही. स्टोक्सने 2024 मध्ये देखील आयपीएल खेळणे नाकारले होते, त्यामुळे आगामी आयपीएल चक्रातील मोठा भाग तो गमावणार आहे.
इंग्लंडचा व्हाईट-बॉल कर्णधार हॅरी ब्रूक 2024 मध्ये कौटुंबिक कारणांमुळे आयपीएलमधून बाहेर पडला होता. 2025 च्या मेगा लिलावात दिल्ली कॅपिटल्सच्या 6.25 कोटींच्या बोलीनंतरही त्याने पुन्हा माघार घेतली. सलग दोन वेळा मागे हटल्याने त्याच्यावर बीसीसीआयच्या नव्या नियमांनुसार सीधे बंदी आली आहे.
हा दिल्लीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
आक्रमक इंग्लिश ओपनर जेसन रॉयने 2025 मेगा लिलावासाठी नोंदणी न केल्याने ते आपोआप 2026 मिनी लिलावातून वगळले गेले. 2024 मध्येही त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे आयपीएल खेळणे टाळले होते. रॉयच्या अनुपस्थितीमुळे ओपनिंग स्लॉट शोधणाऱ्या फ्रँचायझींना आता पर्याय बदलावे लागतील.
IPL 2026 लिलावाच्या तोंडावर बीसीसीआयच्या या कठोर कारवाईमुळे क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली आहे. फ्रँचायझींसाठीही हा मोठा धक्का असून या तीन स्टार खेळाडूंच्या अनुपस्थितीचा लिलावाच्या गतिशीलतेवर मोठा परिणाम होणार आहे.
Q1. IPL 2026 मिनी लिलावात 3 स्टार खेळाडूंवर बंदी का आहे?
बीसीसीआयच्या नियमांनुसार जर विदेशी खेळाडू 2025 मेगा लिलावासाठी नोंदणी करत नाहीत किंवा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वैद्यकीय कारणांशिवाय माघार घेतली, तर त्यांना दोन हंगामांसाठी बंदी लागते.
Q2. कोणत्या तीन खेळाडूंना बंदी लागू आहे?
बेन स्टोक्स, हॅरी ब्रूक आणि जेसन रॉय या तीन इंग्लिश खेळाडूंना IPL 2026 मिनी लिलावातून वगळले गेले आहे.
Q3. बेन स्टोक्सने का आयपीएल 2026 साठी नोंदणी केली नाही?
स्टोक्सने फिटनेस आणि आंतरराष्ट्रीय करिअर टिकवण्यासाठी वर्कलोड मॅनेजमेंट आवश्यक असल्याचे सांगून 2025 मेगा लिलावासाठी नोंदणी टाळली.