22 वर्षांच्या मुकुल चौधरीसाठी IPL ऑक्शनमध्ये झालं होतं 'बिडिंग वॉर', फक्त 20 लाखांसाठी 'या' संघाने सोडला स्फोटक खेळाडू

Mukul Chaudhary IPL 2026 Auction : 22 वर्षांचा मुकुल चौधरी याने कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात गुरुवारी खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात नाबाद 54 धावांची खेळी केली. त्याच्याच फलंदाजीच्या जोरावर लखनऊने ईडन गार्डनवर केकेआरला 3 विकेटने पराभूत केलं. मुकुल चौधरीला संघात घेण्यासाठी आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये बिडिंग वॉर रंगलं होतं. तेव्हा यात कोण कोणत्या संघाने मुकुल चौधरीवर बोली लावली होती, याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Apr 10, 2026, 03:48 PM IST
Mukul Chaudhary IPL 2026 Auction : इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (Indian Premier League) दरवर्षी एकतरी खेळाडू हा रातोरात स्टार बनतो. यंदाच्या सीजनमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध (KKR) त्यांच्याच होम ग्राउंडवर विस्फोटक फलंदाजी करणारा लखनऊ सुपर जाएंट्सचा (LSG) मुकूल चौधरी (Mukul Chaudhary) हा रातोरात स्टार बनला आहे. मुकुल हा केवळ 22 वर्षांचा खेळाडू असून त्याने गुरुवारी 27 बॉलमध्ये नाबाद 54 धावांची फलंदाजी करून लखनऊला विजय मिळवून दिला. लखनऊने ईडन गार्डनवर केकेआरला 3 विकेटने पराभूत केलं. लखनऊ सुपर जाएंट्सने 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर ऑक्शनमध्ये आलेल्या मुकूल चौधरीला तब्बल 2.60 कोटींना खरेदी केलं. मुकुलला आपल्या संघात घेण्यासाठी ऑक्शनमध्ये मोठं बिडिंग वॉर रंगलं होतं. यात एका संघाने फक्त 20 लाखांसाठी हा स्फोटक खेळाडू सोडला आणि अखेर तो लखनऊ संघात गेला. आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनमध्ये मुकुल चौधरीच्या बिडिंग दरम्यान नेमकं काय घडलं होतं याविषयी जाणून घेऊयात. 

किती संघांनी मुकुलवर लावली होती बोली? 

आयपीएल 2026 साठी मुकुल चौधरीवर राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्सची सुद्धा नजर होती. राजस्थान रॉयल्सने मुकुलला खरेदी करण्यासाठी लखनऊ सुपरजाएंट्सला बिडिंगमध्ये मोठी टक्कर दिली होती. मात्र फक्त 20 लाख रुपयांच्या अंतराने राजस्थान रॉयल्सने या विस्फोटक संघने सोडले. तिथेच मुंबई इंडियन्सचा संघ ऑक्शनमध्ये सर्वात कमी पर्स सोबत आला होता. त्यामुळे ते मुकुलसाठी जास्त बोली लावू शकले नाहीत. 

IPL 2026: कोण आहे मुकुल चौधरी? 25.20 कोटींच्या खेळाडूला धू धू धुतला अन् KKR कडून विजय खेचून आणला!

 

आयपीएल ऑक्शन टेबलवर जेव्हा मुकुलचं नाव आलं तेव्हा सर्वात आधी राजस्थान रॉयल्सने त्याच्यासाठी बोली लावली. राजस्थान रॉयल्सनंतर मुंबई इंडियन्स मैदानात आली आणि त्यांनी मुकुलवर 95 लाखांपर्यंत बोली लावली. पण राजस्थान रॉयल्सने मुकुलसाठी १ कोटींची बोली लावल्यावर मुंबई इंडियन्सने माघार घेतली. लखनऊ सुपर जाएंट्स सोबत बिडिंग वॉरमध्ये राजस्थान रॉयल्सने 2.40 कोटींपर्यंत बोली लावली. मात्र लखनऊ सुपर जाएंट्सने 2.60 कोटींची बोली लावून मुकुलला खरेदी केले. मुकुलने सुद्धा लखनऊच्या या निर्णयाला योग्य ठरवलं आहे. 

जन्मापूर्वीच वडिलांनी मुलाला क्रिकेटर बनवायचं ठरवलं : 

मुकुल चौधरी हा राजस्थानच्या झुंझुनुचा राहणारा आहे. मुकुलने प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार जिंकल्यावर म्हटले की, 'माझा प्रवास हा माझ्या जन्मापूर्वीच सुरु झाला होता. माझ्या वडिलांचं स्वप्न होतं की त्यांचा मुलगा एक दिवस क्रिकेट खेळेल. त्यावेळी आमची आर्थिक परिस्थिती सुद्धा ठीक नव्हती, त्यामुळे मी लवकर सुरु करू शकलो नाही. मी जवळपास 12-13 वर्षांच्या वयापासून क्रिकेट खेळणं सुरु केलं. त्यावेळी जास्त अकॅडमी सुद्धा नव्हत्या. माझ्या घराजवळ एक नवीन अकॅडमी उघडली तिथे मी जवळपास पाच ते सहा वर्ष प्रशिक्षण घेतलं. त्यानंतर मी जयपूरला गेलो. कारण तुम्हाला जर पुढे जायचं असेल तर तुम्हाला मोठं पाऊल उचलावं लागतं. मी उत्तर प्रदेश विरुद्ध अंडर 19 चा सामना खेळला होता तेव्हा मी कमी स्कोअरच्या सामन्यात चांगल्या धावा केल्या होत्या. तेव्हा माझ्या वडिलांना वाटले की मी क्रिकेटर बनू शकतो, विशेष म्हणजे तो माझा दुसराच सामना होता. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

'तू काळा आहेस, माझ्या लायकीचा नाहीस,' पत्नीनेच के...

भारत