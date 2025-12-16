CSK Team Full Squad IPL 2026: आयपीएल ऑक्शन नंतर 'असा' असू शकतो चेन्नई सुपर किंग्सचा संघ! पहा सीएसके फुल स्क्वॉड

Chennai Super Kings IPL 2026 Complete Player List : टाटा आयपीएल 2026 च्या 19व्या हंगामासाठी अबुधाबी येथे 16 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या मिनी लिलाव सुरु आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने (CSK) मोठ्या बदलांसह दमदार रणनीती दाखवत आहे. मागील हंगामात गुणतालिकेत तळाला राहिलेल्या या पाच वेळा विजेत्या संघाने यंदा संघबांधणी करताना अनुभव आणि तरुणाईचा योग्य समतोल साधण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.
लिलावापूर्वीच CSK ने ट्रेडद्वारे राजस्थान रॉयल्सकडून संजू सॅमसनला 18 कोटी रुपयांत संघात सामील करून घेतले. त्याबदल्यात रवींद्र जडेजा (14 कोटी) आणि सॅम करन (2.4 कोटी) राजस्थानकडे पाठवण्यात आले. दरम्यान, अनुभवी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने आयपीएलमधून निवृत्तीची घोषणा केली.
याशिवाय संघाने डेव्हॉन कॉनवे, रचिन रवींद्र, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर यांसारख्या अनेक खेळाडूंना रिलीज करत मोठी साफसफाई केली. त्यामुळे CSK कडे लिलावासाठी 43.4 कोटी रुपयांचा मोठा पर्स उपलब्ध होता, ज्यातून 4 परदेशी खेळाडूंसह एकूण 9 खेळाडू घ्यायचे होते.
आयपीएल 2025 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचा प्रवास अत्यंत कठीण ठरला. 14 सामन्यांपैकी केवळ 4 विजय मिळवत संघ दहाव्या स्थानावर राहिला. रुतुराज गायकवाड दुखापतीमुळे बाहेर गेल्यानंतर एम. एस. धोनीने पुन्हा कर्णधारपद स्वीकारले, मात्र संघाला प्लेऑफच्या शर्यतीत परत आणण्यात अपयश आले.
चेन्नई सुपर किंग्स हा आयपीएल इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे. संघाने 2010, 2011, 2018, 2021 आणि 2023 मध्ये विजेतेपद पटकावले असून पाच वेळा उपविजेतेपदही मिळवले आहे. 2016-17 मधील बंदीनंतर 2018 मध्ये थेट विजेतेपद जिंकणाऱ्या CSK ने सातत्याने दमदार कामगिरी केली आहे, मात्र मागील काही हंगामांत संघाची कामगिरी चढ-उताराची राहिली आहे.