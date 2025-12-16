English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CSK Team Full Squad IPL 2026: आयपीएल ऑक्शन नंतर 'असा' असू शकतो चेन्नई सुपर किंग्सचा संघ! पहा सीएसके फुल स्क्वॉड

Chennai Super Kings​ IPL 2026 Complete Player List : 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे सुरु असलेल्या लिलावात चेन्नई सुपर किंग्जने त्यांच्या संघात कोणत्या खेळाडूंचा समावेश करू शकतात हे जाणून घ्या. लिलावानंतर चेन्नई सुपर किंग्ज संघाची स्थिती कशी असू शकते हे जाणून घ्या.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 16, 2025, 03:49 PM IST
IPL 2026 Auction CSK Full Squad

Chennai Super Kings IPL 2026 Complete Player List : टाटा आयपीएल 2026 च्या 19व्या हंगामासाठी अबुधाबी येथे 16 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या मिनी लिलाव सुरु आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने (CSK) मोठ्या बदलांसह दमदार रणनीती दाखवत आहे. मागील हंगामात गुणतालिकेत तळाला राहिलेल्या या पाच वेळा विजेत्या संघाने यंदा संघबांधणी करताना अनुभव आणि तरुणाईचा योग्य समतोल साधण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. 

लिलावापूर्वी मोठे निर्णय

लिलावापूर्वीच CSK ने ट्रेडद्वारे राजस्थान रॉयल्सकडून संजू सॅमसनला 18 कोटी रुपयांत संघात सामील करून घेतले. त्याबदल्यात रवींद्र जडेजा (14 कोटी) आणि सॅम करन (2.4 कोटी) राजस्थानकडे पाठवण्यात आले. दरम्यान, अनुभवी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने आयपीएलमधून निवृत्तीची घोषणा केली.

'या' मोठ्या खेळाडूंना केलं रिलिज 

याशिवाय संघाने डेव्हॉन कॉनवे, रचिन रवींद्र, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर यांसारख्या अनेक खेळाडूंना रिलीज करत मोठी साफसफाई केली. त्यामुळे CSK कडे लिलावासाठी 43.4 कोटी रुपयांचा मोठा पर्स उपलब्ध होता, ज्यातून 4 परदेशी खेळाडूंसह एकूण 9 खेळाडू घ्यायचे होते.

'या' संघातून मुक्त करण्यात आले

डेव्हॉन कॉनवे, रचिन रवींद्र, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, कमलेश नागरकोटी यांच्यासह अनेक खेळाडूंना संघातून मुक्त करण्यात आले. रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन ट्रेडद्वारे बाहेर गेले, तर अश्विनने निवृत्ती घेतली.

IPL 2025 मधील CSK चे निराशाजनक प्रदर्शन

आयपीएल 2025 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचा प्रवास अत्यंत कठीण ठरला. 14 सामन्यांपैकी केवळ 4 विजय मिळवत संघ दहाव्या स्थानावर राहिला. रुतुराज गायकवाड दुखापतीमुळे बाहेर गेल्यानंतर एम. एस. धोनीने पुन्हा कर्णधारपद स्वीकारले, मात्र संघाला प्लेऑफच्या शर्यतीत परत आणण्यात अपयश आले.

आयपीएलमधील CSK यशस्वी संघ 

चेन्नई सुपर किंग्स हा आयपीएल इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे. संघाने 2010, 2011, 2018, 2021 आणि 2023 मध्ये विजेतेपद पटकावले असून पाच वेळा उपविजेतेपदही मिळवले आहे. 2016-17 मधील बंदीनंतर 2018 मध्ये थेट विजेतेपद जिंकणाऱ्या CSK ने सातत्याने दमदार कामगिरी केली आहे, मात्र मागील काही हंगामांत संघाची कामगिरी चढ-उताराची राहिली आहे.

