IPL 2026,Onkar Tarmale: 23 वर्षीय मराठमोळ्या ओंकार तारमळेवर पडला लाख पाऊस; कितीची लागली बोली?

Marathi Player Onkar Tarmale in IPL Auction: आयपीएल 2026 चा लिलाव 16 डिसेंबर रोजी पार पडला. यामध्ये अनेक खेळाडूंवर लाखोंची बोली लावली. १० संघांनी त्यांना हव्या असलेल्या खेळाडूंनावर मोठ्या रक्कमेची बोली लावली. यामध्ये अनेक जुने खेळाडूंचे चेहरे दिसले तर काही नवीन खेळाडूही होते. अशाच एक खेळाडू म्हणजे ओंकार तारमळे! ओंकार तारमळे हा मराठमोळा खेळाडू लिलावात होता आणि त्याच्यावर लाखोंमध्ये बोली लागली आहे. ओंकार हा भारतीय क्रिकेटमधील नव्या वेगवान गोलंदाजांमधला एक आहे. त्याने हळूहळू लक्ष वेधून घेतले आहे. ओंकारला सनराइजर्स हैदराबाद या संघाने 30 लाख रुपये देऊन विकत घेतलं आहे. चला या मराठमोळ्या खेळाडूबद्दल जाणून घेऊयात...
22 ऑगस्ट 2002 रोजी जन्मलेला ओंकारचे पूर्ण नाव ओंकार तुकाराम तारमळे असे आहे. त्याचे वय सध्या 23 वर्ष आहे. तो उजव्या हाताने वेगवान-मध्यम गतीने गोलंदाजी करतो. फलंदाज म्हणूनही तो उजव्या हाताचा असून, खालच्या फळीत धडाकेबाज फटके मारण्याची क्षमता त्याच्यात आहे.
ओंकारची ओळख सुरुवातीला टेनिस बॉल क्रिकेटमधील आक्रमक वेगवान गोलंदाज म्हणून होती. त्यानंतर त्याने हार्ड बॉल क्रिकेटमध्ये यशस्वीपणे एन्ट्री घेतली. मुंबई आणि ठाणे परिसरातील स्थानिक आणि देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये त्याने सातत्यपूर्ण कामगिरी करत निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सध्या तो ईगल ठाणे स्ट्राइकर्ससारख्या संघांकडून खेळताना दिसतो.
ओंकारची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची उंची आणि नैसर्गिक बाऊन्स. त्याच्या गोलंदाजीतील उसळीमुळे फलंदाजांना चेंडू खेळताना अडचणी येतात. स्थानिक टी20 सामन्यांतील व्हिडीओ क्लिप्समध्ये त्याचा चेंडू पिचवरून तीव्र उसळी घेताना दिसतो, ज्यामुळे अनेक अनुभवी फलंदाजही अडचणीत सापडले आहेत.
ओंकार तारमळेकर बोली लागून तो विकला गेल्यावर घरी बसून लाईव्ह बघणाऱ्या त्याच्या वडिलांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली. त्यांना आपल्या मुलाचे यश बघून उभा राहून टाळ्या वाजवून आपला आनंद व्यक्त केला.
16 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या आयपीएल 2026 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये ओंकार तारमळेला सनरायझर्स हैदराबादने त्याच्या बेस प्राईस 30 लाख रुपयांमध्ये आपल्या संघात घेतले. सनराइजर्स हैदराबादने या ऑक्शनमध्ये अनेक तरुण देशांतर्गत वेगवान गोलंदाजांवर भर दिला असून, ओंकारला भविष्यात पॉवरप्ले तसेच डेथ ओव्हर्समध्ये प्रभावी गोलंदाज म्हणून घडवण्याचा संघाचा मानस आहे.
ओमकार वर 32 लाखांची बोली लावून सनराइजर्स हैदराबाद या संघाने त्याला विकत घेतले. माध्यमांशी बोलताना ओमकारला अनावर होत होते. त्याने सांगितले "घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे मला मध्ये-मध्ये क्रिकेट सोडू वाटत होत, पण एवढ माहित होतं की मी काहीतरी करून दाखवेल"