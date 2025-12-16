ऑक्शनमध्ये KKR ने पाण्यासारखा पैसा केला खर्च, आयपीएल 2026 साठी कसा आहे KKR चा संघ?

IPL 2026 KKR Squad : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ही जगातील सर्वात मोठ्या टी 20 लीगपैकी एक असून पुढील वर्षी याचा 19 वा सीजन खेळवला जाणार आहे. आयपीएल 2026 साठी 16 डिसेंबर रोजी मिनी ऑक्शन अबुदाबीमध्ये पार पडला. यात एकूण 10 फ्रेंचायझींनी सहभाग घेतला असून येथे एकूण 350 खेळाडूंवर बोली लावली गेली. यात कोलकाता नाईट रायडर्स संघ 64.30 कोटींची पर्स घेऊन ऑक्शनमध्ये आला होता. अनेक स्टार खेळाडूंवर केकेआर फ्रेंचायझीने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला आणि त्यांना आपल्या संघात घेतलं.
कॅमरून ग्रीन (25.20 कोटी रुपये),मथीषा पथिराना (18 कोटी रुपये), मु्स्ताफिजुर रहमान (9.20 कोटी रुपये), तेजस्वी सिंह (3 कोटी रुपये), रचिन रविंद्र (2 कोटी रुपये), फिन एलन (2 कोटी रुपये), टिम सीफर्ट (1.5 कोटी रुपये), आकाश दीप, राहुल त्रिपाठी (75 लाख रुपये), दक्श कम्र (30 लाख रुपये), सार्थक रंजन (30 लाख रुपये), प्रशांत सोलांकी (30 लाख रुपये), कार्तिक त्यागी (30 लाख रुपये).
अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती
कोलकाता नाईट रायडर्सने आतापर्यंत तीन वेळा आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले आहे. त्यांनी 2012, 2014 आणि 2024 मध्ये आयपीएल जिंकले होते. आयपीएल 2026 मध्ये, कोलकाता त्यांचा चौथा ट्रॉफी जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवेल.
आयपीएल 2026 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स कोणाला कर्णधार बनवणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. आयपीएल 2024 च्या विजेतेपदाचा खिताब कोलकाताने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात जिंकला होता. मात्र त्यानंतर मेगा ऑक्शनपूर्वी त्याला रिलीज करण्यात आलं. आयपीएल 2025 मध्ये अजिंक्य रहाणेला केकेआरचं कर्णधार बनवण्यात आलं, मात्र त्याच्या नेतृत्वात संघ चांगली कामगिरी करू शकला नाही. तेव्हा आता आयपीएल 2026 मध्ये केकेआर संघाच्या कर्णधारपदाची धुरा कोणाच्या खांद्यावर देईल हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
ऑस्ट्रेलियाचा स्टार ऑलराऊंडर खेळाडू कॅमेरॉन ग्रीनला 25.20 कोटीमध्ये खरेदी करण्यात आले. श्रीलंकेच्या मथिशा पाथिरानाला केकेआरने 18 कोटी मध्ये खरेदी केले. त्यानंतर केकेआरने इतर खेळाडूंसाठीही मोठ्या बोली लावल्या.