Marathi News
IPl 2026 Auction : मथीशा पाथिराणाला ठरला सर्वात महागडा खेळाडू, IPL ऑक्शनमध्ये रचला इतिहास

Matheesha Pathirana IPL 2026 : आयपीएल 2026 साठी मिनी ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी अबुदाबीमध्ये  पार पडलं. यात श्रीलंकेचा स्टार गोलंदाज मथीशा पाथिराणावर मोठी बोली लागली.    

पूजा पवार | Updated: Dec 16, 2025, 05:00 PM IST
IPl 2026 Auction : मथीशा पाथिराणाला ठरला सर्वात महागडा खेळाडू, IPL ऑक्शनमध्ये रचला इतिहास
(Photo Credit : Social Media)

Matheesha Pathirana IPL 2026 : आयपीएल 2026  साठी चं मिनी ऑक्शन हे सध्या अबुदाबी येथे सुरु आहे. 16 डिसेंबर रोजी हे ऑक्शन पार पडत असून यात एकूण 10 फ्रेंचायझींनी सहभाग घेतलाय तर 350 खेळाडूंवर बोली लावली जाणार आहे. यात चेन्नई सुपरकिंग्सचा माजी गोलंदाज मथीशा पाथिराना हा चांगलाच भाव खाऊन गेला. 22 वर्षीय पाथिराना याच्यावर केकेआरने मोठी बोली लावली ज्यामुळे तो आयपीएलच्या इतिहासातील आतापर्यंत श्रीलंकेचा सर्वात महागडा खेळाडू ठरला. 

केकेआरने किती बोली लावली?

मथीशा पाथिराणा हा श्रीलंकेचा 22 वर्षीय स्टार गोलंदाज आहे. 2022 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडून त्याने आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. मागील दोन वर्ष  मथीशा पाथिराणाने आयपीएलमध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स दिला. मात्र सीएसकेने आयपीएल 2026 पूर्वी त्याला रिलीज केलं, त्यामुळे तो ऑक्शनमध्ये आला. मथीशा पाथिराणाने 2 कोटींना स्वतःला लिस्ट केले होते. पाथिराणा ऑक्शन टेबलवर आला तेव्हा दिल्ली कॅपिटल्सने बोली लावायला सुरुवात केली. त्यापाठोपाठ लखनऊ सुपर जाएंट्स, कोलकाता नाईट रायडर्स यांनी सुद्धा त्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी पेडल उंचावलं. लखनऊ आणि केकेआर यांच्यात त्याला घेण्यासाठी चुरस होती, मात्र अखेर कोलकाता नाईट रायडर्सने बाजी मारली. केकेआरने पाथिराणाला 18 कोटींना विकत घेतलं. त्यामुळे तो आयपीएल ऑक्शनमधला सर्वात महागडा श्रीलंकन खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी वानिंदू हसरंगा हा आयपीएलमधील सर्वात महागडा श्रीलंकेचा खेळाडू होता. आयपीएल 2022 च्या ऑक्शनमध्ये वानिंदू हसरंगावर 10.75 कोटी रुपयांची बोली लागली होती. 

हेही वाचा : व्यंकटेश अय्यरला झालं 16. 75 कोटींचं नुकसान! ऑक्शनमध्ये फक्त एवढ्या किंमतीत RCB ने विकत घेतलं

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मथीशा पाथिराणाची आयपीएल कारकीर्द : 

मथीशा पाथिराणाने 2022 मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं. मथीशा पाथिराणाने एकूण 32 आयपीएल सामने खेळले असून यात त्याने 47 विकेट्स घेतल्या आहेत. 

 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

