Marathi News
MI Team Full Squad IPL 2026: लिलावानंतर मुंबईच्या संघामध्ये असू शकतात हे खेळाडू!

Mumbai Indian IPL 2026 Complete Player List : अबू धाबीमध्ये इंडियन प्रीमियर लीगच्या आगामी सिजनसाठी लिलाव पार पडणार आहे. त्या आधी  नवीन सिजनसाठी मुंबई इंडियन्सचा संपूर्ण संघ कसा असू शकतो.  कोणते खेळाडू संघात सामील झाले आहेत याबद्दल आधी माहिती जाणून घेऊयात..   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 16, 2025, 01:44 PM IST
MI Team Full Squad IPL 2026: लिलावानंतर मुंबईच्या संघामध्ये असू शकतात हे खेळाडू!
IPL 2026 Auction MI Full Squad

IPL 2026 Auction MI Full Squad Complete Player List: अबू धाबी येथे आज, 16 डिसेंबर रोजी ऑक्शन पार पडणार आहे. आयपीएल (IPL 2026) मिनी ऑक्शननंतर आता मुंबई इंडियन्सची पूर्ण टीम समोर येणार आहे. यंदाच्या संघासाठी मुंबईने कोणत्या खेळाडूंवर विश्वास दाखवला आहे आणि लिलावात  कोणते चेहरे संघात दाखल झाले, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. आता याबद्दल माहिती समोर आली आहे.  चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.. 

सर्वात कमी पर्स, पण मोठी रणनीती

आयपीएलच्या 19व्या सिजनसाठी 16 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या लिलावात मुंबई इंडियन्स सर्वात कमी पर्ससह उतरणार आहे. लीलापूर्वीच ट्रेड आणि रिटेन्शनच्या माध्यमातून मुंबईने संघाची मुख्य खेळाडूंसह चौकट जवळपास तयार केली होती. त्यामुळे लिलावात फार मोठ्या बोली लावण्याऐवजी योग्य जागा भरून काढण्यावर मुंबई भर देईल. कमी बजेट असूनही मुंबईने ट्रेड्सचा चतुराईने वापर करत संघातील उणिवा भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि तो बर्‍याच अंशी यशस्वी ठरेल असे वाटत आहे . 

हे ही वाचा: IPL 2026 Auction LIVE: 10 संघ, 369 खेळाडू अन् 77 जागांसाठी आज लागणार बोली! बघा सगळे अपडेट्स

 

ट्रेडमधून मुंबईला मिळाले महत्त्वाचे खेळाडू

मुंबई इंडियन्सने शार्दुल ठाकूर आणि शेरफेन रदरफोर्ड या दोघांना ट्रेडच्या माध्यमातून संघात सामील करून घेतले.

  • शार्दुल ठाकूर – 2 कोटी (लखनऊ सुपर जायंट्सकडून)
  • शेरफेन रदरफोर्ड – 2.6 कोटी (गुजरात टायटन्सकडून)

याशिवाय लेगस्पिनरची कमतरता भरून काढण्यासाठी मयंक मार्कंडेला कोलकाता नाइट रायडर्सकडून अवघ्या 30 लाखांत संघात घेतले.

लिलावातही साधले योग्य संतुलन

लिलावादरम्यान मुंबईकडे सुमारे 2.75 कोटी रुपये शिल्लक होते आणि त्याच रकमेत एक परदेशी खेळाडूंसह काही स्लॉट भरायचे होते. मर्यादित बजेट असूनही मुंबईने संधीचा पुरेपूर फायदा घेत संघ अधिक मजबूत करेल. 

हे ही वाचा: IPL 2026 कधीपासून सुरू होणार? Mini Auctionच्या काही तास आधी झाला एक मोठा खुलासा

 

मुंबई इंडियन्सने सोडलेले खेळाडू कोणते? 

एस राजू, रीस टॉप्ले, के. एल. श्रीजीत, कर्ण शर्मा, अर्जुन तेंडुलकर (लखनऊकडे ट्रेड), बेवन जेकब्स, मुजीब-उर-रहमान, लिझार्ड विल्यम्स, विग्नेश पुथुर

IPL 2025 मधील मुंबईचा प्रवास कसा? 

IPL 2025 मध्ये हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सने दमदार कामगिरी केली होती. लीग टप्प्यात 14 पैकी 8 सामने जिंकत मुंबईने प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला. मात्र क्वालिफायर-2 मध्ये पंजाब किंग्सकडून पराभव पत्करावा लागला आणि सहाव्या जेतेपदाचे स्वप्न अपूर्ण राहिले.

IPL इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघ

मुंबई इंडियन्स हा IPL इतिहासातील सर्वाधिक यशस्वी संघ मानला जातो. आतापर्यंत मुंबईने पाच वेळा IPL ट्रॉफी जिंकली आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व जेतेपदे रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली मिळाली आहेत. 2013 मध्ये पहिल्यांदा विजेतेपद मिळवल्यानंतर 2015, 2017, 2019 आणि 2020 मध्ये मुंबईने वर्चस्व गाजवले. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून मुंबईला पुन्हा ट्रॉफी उंचावता आलेली नाही.

