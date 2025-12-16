MI Team Full Squad IPL 2026: लिलावानंतर मुंबईच्या संघामध्ये असू शकतात हे खेळाडू!

IPL 2026 Auction MI Full Squad Complete Player List: अबू धाबी येथे आज, 16 डिसेंबर रोजी ऑक्शन पार पडणार आहे. आयपीएल (IPL 2026) मिनी ऑक्शननंतर आता मुंबई इंडियन्सची पूर्ण टीम समोर येणार आहे. यंदाच्या संघासाठी मुंबईने कोणत्या खेळाडूंवर विश्वास दाखवला आहे आणि लिलावात कोणते चेहरे संघात दाखल झाले, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. आता याबद्दल माहिती समोर आली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात..
आयपीएलच्या 19व्या सिजनसाठी 16 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या लिलावात मुंबई इंडियन्स सर्वात कमी पर्ससह उतरणार आहे. लीलापूर्वीच ट्रेड आणि रिटेन्शनच्या माध्यमातून मुंबईने संघाची मुख्य खेळाडूंसह चौकट जवळपास तयार केली होती. त्यामुळे लिलावात फार मोठ्या बोली लावण्याऐवजी योग्य जागा भरून काढण्यावर मुंबई भर देईल. कमी बजेट असूनही मुंबईने ट्रेड्सचा चतुराईने वापर करत संघातील उणिवा भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि तो बर्याच अंशी यशस्वी ठरेल असे वाटत आहे .
हे ही वाचा: IPL 2026 Auction LIVE: 10 संघ, 369 खेळाडू अन् 77 जागांसाठी आज लागणार बोली! बघा सगळे अपडेट्स
मुंबई इंडियन्सने शार्दुल ठाकूर आणि शेरफेन रदरफोर्ड या दोघांना ट्रेडच्या माध्यमातून संघात सामील करून घेतले.
याशिवाय लेगस्पिनरची कमतरता भरून काढण्यासाठी मयंक मार्कंडेला कोलकाता नाइट रायडर्सकडून अवघ्या 30 लाखांत संघात घेतले.
लिलावादरम्यान मुंबईकडे सुमारे 2.75 कोटी रुपये शिल्लक होते आणि त्याच रकमेत एक परदेशी खेळाडूंसह काही स्लॉट भरायचे होते. मर्यादित बजेट असूनही मुंबईने संधीचा पुरेपूर फायदा घेत संघ अधिक मजबूत करेल.
हे ही वाचा: IPL 2026 कधीपासून सुरू होणार? Mini Auctionच्या काही तास आधी झाला एक मोठा खुलासा
एस राजू, रीस टॉप्ले, के. एल. श्रीजीत, कर्ण शर्मा, अर्जुन तेंडुलकर (लखनऊकडे ट्रेड), बेवन जेकब्स, मुजीब-उर-रहमान, लिझार्ड विल्यम्स, विग्नेश पुथुर
IPL 2025 मध्ये हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सने दमदार कामगिरी केली होती. लीग टप्प्यात 14 पैकी 8 सामने जिंकत मुंबईने प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला. मात्र क्वालिफायर-2 मध्ये पंजाब किंग्सकडून पराभव पत्करावा लागला आणि सहाव्या जेतेपदाचे स्वप्न अपूर्ण राहिले.
मुंबई इंडियन्स हा IPL इतिहासातील सर्वाधिक यशस्वी संघ मानला जातो. आतापर्यंत मुंबईने पाच वेळा IPL ट्रॉफी जिंकली आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व जेतेपदे रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली मिळाली आहेत. 2013 मध्ये पहिल्यांदा विजेतेपद मिळवल्यानंतर 2015, 2017, 2019 आणि 2020 मध्ये मुंबईने वर्चस्व गाजवले. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून मुंबईला पुन्हा ट्रॉफी उंचावता आलेली नाही.