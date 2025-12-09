English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPL 2026 Auction : 16 डिसेंबरला होणार IPL 2026 चं ऑक्शन, 77 जागांसाठी तब्बल 350 खेळाडूंमध्ये स्पर्धा

IPL 2026 : IPL 2026 स्पर्धेसाठी 16 डिसेंबरला रोजी मिनी ऑक्शन पार पडणार आहे. यंदाचं आयपीएल ऑक्शन हे अबुदाबी येथे होणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 9, 2025, 08:22 PM IST
IPL 2026 Auction : 16 डिसेंबरला होणार IPL 2026 चं ऑक्शन, 77 जागांसाठी तब्बल 350 खेळाडूंमध्ये स्पर्धा
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध आणि श्रीमंत लीगपैकी एक आहे. पुढील वर्षी या स्पर्धेचं 19 वं वर्ष असून एप्रिल ते मे या कालावधीत ही स्पर्धा खेळवली जाईल. आयपीएल 2026 (IPL 2026) स्पर्धेसाठी 16 डिसेंबरला रोजी मिनी ऑक्शन पार पडणार आहे. यंदाचं आयपीएल ऑक्शन हे अबुदाबी येथे होणार आहे. यंदाच्या ऑक्शनमध्ये 350 खेळाडूंचा समावेश असणार आहे असं स्पष्ट करण्यात आलंय. 

77 जागांसाठी तब्बल 350 खेळाडूंमध्ये स्पर्धा : 

नोव्हेंबर महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत सर्व आयपीएल संघांना त्यांचे खेळाडू रिटेन आणि रिलीज करण्याची मुदत दिली होती. त्यावेळी सर्व संघांनी त्यांच्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली, दरम्यान काही खेळाडूंना ट्रेड सुद्धा करण्यात आलं. तसेच मिनी ऑक्शनपूर्वी जगभरातील इतर काही खेळाडूंनी सुद्धा आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये सहभागी होण्यासाठी रजिस्टर केलं. आयपीएल कमिटीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार एकूण 1390 खेळाडूंनी यासाठी रजिस्टर केलं होतं. पण त्यातून 350 खेळाडूंची निवड करण्यात आलेली आहे. यात 240 भारतीय आणि 110 विदेशी खेळाडूंचा समावेश आहे. ऑक्शनमध्ये समाविष्ट झालेल्या खेळाडूंची सर्वोच्च बेस प्राईज 2 कोटी आहे. 2 कोटी बेस प्राईज असणारे 40 क्रिकेटर्सचा सहभाग असणार आहे. 

कधी होणार ऑक्शन?

मंगळवार 16 डिसेंबरला अबुदाबी येथे आयपीएल 2026 साठी मिनी ऑक्शन होणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 2: 30 वाजता ऑक्शनला सुरुवात होईल. 

IPL 2026 ऑक्शन कुठे पाहाल Live?

16 डिसेंबरला अबुदाबी येथे होणारं आयपीएल 2026 मिनी ऑक्शन क्रीडा रसिकांना स्टार स्पोर्ट्सवर पाहता येईल आणि जिओ हॉटस्टारवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग पार पडेल. 

किती खेळाडूंचा समावेश?

भारतीय कॅप खेळाडू :       16
भारतीय अनकॅप खेळाडू : 224
विदेशी कॅप खेळाडू :         96
विदेशी अनकॅप खेळाडू :    14

FAQ : 

आयपीएल 2026 मिनी ऑक्शन कधी होणार आहे?

आयपीएल 2026 मिनी ऑक्शन मंगळवार, 16 डिसेंबर 2025 रोजी अबूधाबी येथे होणार आहे.

आयपीएल 2026 साठी किती जागा उपलब्ध आहेत?

सर्व संघ मिळून 77 जागांसाठी लिलाव होणार आहे.

2 कोटी बेस प्राईजमध्ये किती खेळाडू आहेत?

एकूण 40 खेळाडू या सर्वाधिक बेस प्राईज कॅटेगरीमध्ये आहेत.

