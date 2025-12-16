English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
RCB Team Full Squad IPL 2026: ऑक्शननंतर असा असेल गतविजेता RCB चा संघ, पाहा संपूर्ण लिस्ट

IPL 2026 RCB Squad :रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने आयपीएल 2025 चं विजेतेपद पटकावलं होतं. मागील 18 वर्षांच्या इतिहासात आरसीबीने जिंकलेली ही पहिली ट्रॉफी होती. 

पूजा पवार | Updated: Dec 16, 2025, 02:58 PM IST
RCB Team Full Squad IPL 2026: ऑक्शननंतर असा असेल गतविजेता RCB चा संघ, पाहा संपूर्ण लिस्ट
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 RCB Squad : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठ्या टी 20 लीगपैकी एक असून पुढील वर्षी याचा 19 वा सीजन खेळवला जाणार आहे. आयपीएल 2026 साठी 16 डिसेंबर रोजी मिनी ऑक्शन अबुदाबीमध्ये पार पडत आहे. यात एकूण 10 फ्रेंचायझींनी सहभाग घेतला असून येथे एकूण 350  खेळाडूंवर बोली लावली जाईल, तर यापैकी जवळपास 77 जणांना आयपीएलमध्ये त्यांचे संघ मिळणार आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने आयपीएल 2025 चं विजेतेपद पटकावलं होतं. मागील 18 वर्षांच्या इतिहासात आरसीबीने जिंकलेली ही पहिली ट्रॉफी होती. 

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने रिटेन केलेले खेळाडू:

रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेजलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान थुषारा, सुवानंद शर्मा, सुवानंद शर्मा, अब्दुल सिंह, सुवानंद शर्मा.

आरसीबीने रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी : 

स्वस्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सेफर्ट, लियाम लिव्हिंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, आशीर्वाद मुझाराबानी, मोहित राठी

आरसीबीच्या पर्समध्ये किती पैसे शिल्लक : 

आयपीएल 2026 मध्ये ऑक्शनसाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडे खेळाडूंना विकत घेण्यासाठी एकूण पर्समध्ये 16.40 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. 

