Marathi News
SRH Team Full Squad IPL 2026: काव्या मारनने 'या' फ्लॉप खेळाडूसाठी उघडला खजिना, बघा सनराइजर्स हैदराबादचा संपूर्ण संघ

Sunrisers Hyderabad IPL 2026 Complete Player List: काव्या मारनच्या सनराइजर्स हैदराबादचा संपूर्ण संघ लिलावानंतर कसा आहे हे जाणून घेऊयात. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 17, 2025, 10:52 AM IST
SRH Team Full Squad IPL 2026: काव्या मारनने 'या' फ्लॉप खेळाडूसाठी उघडला खजिना, बघा सनराइजर्स हैदराबादचा संपूर्ण संघ
IPL 2026 Auction SRH Full Squad Complete Player List

IPL 2026 Auction Sunrisers Hyderabad Full Squad Complete Player List: 16 डिसेंबर रोजी अनेक खेळाडूंचं नशीब चमकलं. आयपीएल 2026 पूर्वी झालेल्या मिनी ऑक्शनमध्ये अनेक खेळाडूंवर कोट्यवधी रुपयांची बोली लागली. १० संघानी आपल्याला हव्या असलेल्या खेळाडूसाठी लिलावात चांगलाच जोर लावला. यामध्ये इंग्लंडचा स्टार फलंदाजाचे नाव विशेष लक्षवेधी ठरले. मागील हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून अपेक्षाभंग करणाऱ्या या खेळाडूवर सनरायझर्स हैदराबादने मोठा विश्वास दाखवत तब्बल 13 कोटी रुपयांची बोली लावली आहे.

कोण आहे हा खेळाडू?

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने 13 कोटी रुपयांना विकत घेतलेला हा खेळाडू आहे  लियम लिव्हिंगस्टोन आयपीएल 2025 मध्ये RCB संघाचा भाग होता. बंगळुरूने त्याला 8.75 कोटी रुपयांत संघात घेतले होते. मात्र, संपूर्ण हंगामात तो अपेक्षांवर खरा उतरू शकला नाही. सातत्याने अपयशी ठरूनही संघ व्यवस्थापनाने त्याला संधी देत राहिले, इतकेच नव्हे तर अंतिम सामन्यातही त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान देण्यात आले होते.

हे ही वाचा: खासदाराचा मुलगा IPL 2026च्या मैदानात! कोणत्या संघाने घेतलं विकत? 'या' किंमतीची लागली बोली

 

2025 च्या हंगामात लिव्हिंगस्टोनने 10 सामने खेळत केवळ 112 धावा केल्या. त्याची सरासरी फक्त 16 इतकी राहिली, जी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फलंदाजासाठी नक्कीच निराशाजनक मानली जाते.

आयपीएल कारकिर्दीचा आढावा

एकूण आयपीएल कारकिर्दीकडे पाहिले तर लिव्हिंगस्टोनने आतापर्यंत 49 सामने खेळले आहेत. या सामन्यांत त्याने 26 च्या आसपासच्या सरासरीने 1051 धावा केल्या असून त्याचा स्ट्राइक रेट सुमारे 159 चा आहे. जगभरातील टी20 लीगमध्ये धडाकेबाज फलंदाजी करणारा लिव्हिंगस्टोन आयपीएलमध्ये मात्र अद्याप सातत्य दाखवू शकलेला नाही.

हे ही वाचा: 30 लाख मूळ किंमत, वय 20...IPL 2026 Auction मध्ये 14.20 रुपयांना विकला गेलेला प्रशांत वीर आहे तरी कोण?

काव्या मारनचा मोठा डाव 

RCB कडून रिलीज झाल्यानंतर लिव्हिंगस्टोनची किंमत कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सनरायझर्स हैदराबादची सह-मालकीण काव्या मारन यांनी त्याच्यावर मोठा विश्वास दाखवला. SRH ने 13 कोटी रुपयांची बोली लावत त्याला आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतले. आता हा निर्णय SRH साठी फायदेशीर ठरेल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे ही वाचा: IPL 2026 कधीपासून सुरू होणार? Mini Auctionच्या काही तास आधी झाला एक मोठा खुलासा

ऑक्शनमध्ये कॅमेरून ग्रीन आणि पथिराणाचा जलवा

16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे झालेल्या मिनी ऑक्शनमध्ये 350 हून अधिक खेळाडूंचे भवितव्य ठरले. ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरून ग्रीन याच्यावर कोलकाता नाइट रायडर्सने सर्वाधिक बोली लावत 25.20 कोटी रुपयांत त्याला विकत घेतले. त्यामुळे तो आयपीएल इतिहासातील सर्वात महागडा परदेशी खेळाडू ठरला. याच ऑक्शनमध्ये KKR ने श्रीलंकेचा डेथ ओव्हर स्पेशालिस्ट मथीसा पथिरानालाही 18 कोटी रुपयांत संघात घेतले.

हे ही वाचा: क्रिकेटपटूच्या पत्नीची अवस्था बघवेना, दुबई एअरलाइन्सची मालकीण असल्याचा दावा! सत्य काय?

 

'या' खेळाडूंना मिळाली SRH संघात जागा 

पॅट कमिन्स (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदू मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कारसे, जयदेव उनाडकट, इशान मलिंगा, जीशान कुमार, शिवांग कुमार (३० लाख), सलील अरोरा (1.5 कोटी), ओंकार तरमळे (30 लाख), साकिब हुसेन (30 लाख), क्रेनस फुलेत्रा (30 लाख), प्रफुल्ल हिंगे (30 लाख), अमित कुमार (30 लाख), लियाम लिव्हिंगस्टोन (13 कोटी), अमित कुमार (30 लाख).

