IPL 2026 Auction Venue: भारताबाहेर होणार IPL लिलाव? ठिकाणाबाबत समोर आली मोठी माहिती

IPL 2026 Auction Venue: इंडियन प्रीमियर लीगच्या पुढील हंगामापूर्वी डिसेंबर महिन्यात खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे, ज्यामध्ये फ्रँचायझी संघ नवीन खेळाडू खरेदी करतील. अशी माहिती मिळत आहे की, यावेळी IPL लिलाव भारतात न होता यूएईमध्ये पार पडू शकतो. BCCI सध्या IPL लिलाव भारताबाहेर आयोजित करण्याचा विचार करत आहे. अधिकृतपणे शहराची घोषणा अद्याप झालेली नाही, मात्र फ्रँचायझींना याबाबत प्राथमिक संकेत देण्यात आले आहेत. संभाव्य स्थळांमध्ये गल्फ देशांचा विचार सुरू आहे. संयुक्त अरब अमिरातीतील अबू धाबी हे प्रमुख पर्यायांपैकी एक आहे, परंतु ओमान आणि कतार यांसारख्या इतर मध्यपूर्व देशांचाही विचार केला जात आहे.
क्रिकबजच्या अहवालानुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) लिलाव भारतातच आयोजित करण्याच्या मूडमध्ये होता. मात्र डिसेंबर महिन्यात देशात लग्न आणि सणासुदीचा हंगाम असल्यामुळे योग्य ठिकाण मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच बोर्ड आता पर्यायी स्थळांचा विचार करत आहे.
इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या सिझनसाठी लिलाव डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. अंदाज आहे की BCCI 15 नोव्हेंबरपूर्वी लिलावाची अधिकृत तारीख आणि स्थळ जाहीर करेल. त्याआधी सर्व १० फ्रँचायझींनी आपापल्या रिटेंशन आणि रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी बोर्डाकडे सादर करायची आहे.
सध्या फ्रँचायझींना ती यादी सादर करण्यासाठी साधारण दोन आठवड्यांचा अवधी आहे. दरम्यान, खेळाडूंच्या ट्रेडबाबत चर्चांना वेग आला आहे. राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार संजू सॅमसन याच्या ट्रेडबाबत चर्चा सुरू आहे. अलीकडील आशिया कप किंवा ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी२० मालिकेत त्याने विशेष प्रभाव टाकला नसला तरी, IPL मधील त्याचे स्थान अजूनही मोठे मानले जाते.
त्याचबरोबर मोहम्मद शमी यांच्याबाबतही चर्चा रंगली आहे. अहवालानुसार सनरायजर्स हैदराबाद त्यांना रिलीज करण्याच्या मूडमध्ये नाही. क्रिकबजच्या मते, शमीसाठी हैदराबादला काही ट्रेड ऑफर्स मिळाल्या होत्या, मात्र फ्रँचायझीने त्या नाकारल्या आहेत.